टिपिकल बटाटा- टोमॅटो सँडविच खाऊन कंटाळा आला? मग इंटरनेटवर नव्याने व्हायरल होत असलेले Japanese Fruit Sandwich नक्की बनवा

सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी संध्याकाळच्या जेवणात सुद्धा अनेक लोक सँडविच खातात. वेग्वेगळ्या पौष्टिक भाज्या, चटणी आणि ब्रेडचा वापर करून बनवलेले सँडविच चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. केवळ भाज्यांपासूनच नाहीतर वेगवेगळ्या कढधान्यांचा वापर करून सुद्धा सँडविच बनवले जाते. पण मागील काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक भन्नाट पदार्थ व्हायरल होताना दिसत आहे. या जपानी पदार्थाने सगळ्यांचं भुरळ पाडली आहे. जपानी फ्रूट सँडविच असे पदार्थांचे नाव असून सोशल मीडियावर भारतीय तरुण आणि खवय्यांची मने जिंकली आहेत. सुंदर, रंगीबेरंगी आणि स्वादिष्ट असलेला हा पदार्थ मुंबई, बंगळूर, दिल्ली आणि अगदी कोचीमध्येही उन्हाळ्यातील एक प्रमुख ट्रेंड बनला आहे. सँडविचचे नाव ऐकल्यानंतर आपल्या डोळ्यांसमोर कायमच कांदा, टोमॅटो, बटाटा आणि वेगवेगळ्या भाज्या येतात. पण जपानी फ्रुट सँडविच पाहून सगळेच भारावले आहेत. हे सँडविच एखाद्या पेस्ट्रीसारखे दिसते. गोड दुधाचा ब्रेड, व्हिप्ड क्रीम आणि वेगवेगळ्या फळांचा वापर करून बनवलेले जपानी सँडविच नक्कीच बनवून पहा. चला तर जाणून घेऊया सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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