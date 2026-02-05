Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Recipe : जेवणानंतर काही गोड होऊन जाऊद्यात; घरी बनवा हलवाई स्टाईल 'मावा कचोरी'

Mawa Kachori Recipe : बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ आणि गोड चवीची मावा कचोरी सर्वांच्याच आवडीची आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का? ही कचोरी तुम्ही घरी देखील एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये तयार करू शकता.

Updated On: Feb 05, 2026 | 02:33 PM
Recipe : जेवणानंतर काही गोड होऊन जाऊद्यात; घरी बनवा हलवाई स्टाईल 'मावा कचोरी'

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • मावा कचोरी एक भारतीय मिठाई आहे.
  • माव्याच्या स्टफिंगने भरलेली ही कचोरी चवीला फार छान लागते.
  • चला घरच्या घरी मावा कचोरी कशी तयार करायची ते जाणून घेऊया.
भारतीय गोड पदार्थांमध्ये प्रत्येक राज्याची एक खास ओळख असते. राजस्थान म्हटलं की डोळ्यांसमोर येते ती वाळवंटी भूमी, रंगीबेरंगी पोशाख, लोकसंगीत आणि तितकाच समृद्ध खाद्यसंस्कृतीचा वारसा. याच परंपरेतील एक अत्यंत लोकप्रिय आणि खास गोड पदार्थ म्हणजे मावा कचोरी. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ, रसाळ आणि सुगंधी अशी ही कचोरी गोड खाण्याच्या चाहत्यांसाठी एक पर्वणीच असते.

मावा कचोरी विशेषतः सण-उत्सव, लग्नसमारंभ, दिवाळी, होळी किंवा पाहुण्यांसाठी खास बनवली जाते. मैदा, तूप, साखर, मावा आणि सुका मेवा यांच्या परिपूर्ण संगमामुळे या कचोरीला अप्रतिम चव येते. गरम गरम कचोरीवर साखरेचा पाक ओतला की तिची चव आणखीनच खुलते. एकदा का घरी बनवली की बाहेरची मावा कचोरी खाण्याची इच्छा होत नाही, इतकी ही घरगुती रेसिपी खास लागते. आज आपण पाहणार आहोत घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने मावा कचोरी कशी बनवायची, अगदी बाजारात मिळणाऱ्या कचोरीसारखी… चला जाणून घेऊया मावा कचोरीची सोपी रेसिपी.

साहित्य

कचोरीसाठी पीठ:

  • मैदा – 1 कप
  • तूप – 2 टेबलस्पून
  • चिमूटभर मीठ
  • पाणी – गरजेनुसार
सारणासाठी:
  • मावा – 1 कप
  • साखर – ½ कप
  • काजू – 2 टेबलस्पून (चिरलेले)
  • बदाम – 2 टेबलस्पून (चिरलेले)
  • पिस्ते – 2 टेबलस्पून
  • वेलची पूड – ½ टीस्पून
  • किसलेले खोबरे – 1 टेबलस्पून (ऑप्शनल)
साखरेच्या पाकासाठी:
  • साखर – 1 कप
  • पाणी – ½ कप
  • केशर – थोडे धागे
  • वेलची पूड – ¼ टीस्पून
कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम एका भांड्यात मैदा, मीठ आणि तूप एकत्र करून चांगले चोळा. थोडे थोडे पाणी घालून घट्ट पीठ मळून घ्या आणि झाकून 20 मिनिटे ठेवा.
  • कढईत मावा मंद आचेवर परतून घ्या. त्यात साखर घालून मिक्स करा. साखर विरघळल्यावर सुका मेवा, वेलची
  • पूड आणि खोबरे घालून गॅस बंद करा. मिश्रण थंड होऊ द्या.
  • पीठाच्या लहान गोळ्या करून त्याची छोटी वाटी करा. त्यात माव्याचे सारण भरून कड नीट बंद करा.
  • कढईत तेल किंवा तूप गरम करून मध्यम आचेवर कचोर्‍या सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.
  • पातेल्यात साखर व पाणी उकळवून एकतारी पाक करा. त्यात केशर आणि वेलची पूड घाला.
  • तळलेल्या गरम कचोर्‍या साखरेच्या पाकात 2–3 मिनिटे बुडवून ठेवा.
  • मावा कचोरी गरम किंवा कोमट असतानाच सर्व्ह करा. वरून थोडे पिस्ते किंवा केशर घालून सजवा.

Published On: Feb 05, 2026 | 02:33 PM

