एका फोटोने केला घात! नदीकिनारी फोटोशूट करत होती महिला, तितक्यात लाट आली अन्… घटनेचा लाइव्ह Video Viral

Photoshoot Accident Video : तो फोटो शेवटचा ठरला...! समुद्रकिनारी फोटो काढणाऱ्या महिलेला पाण्याच्या प्रवाहाने ओढत नेलं अन् मग जे घडलं ते थरारक होत. घटनेचा लाइव्ह थरार आता इंटरनेटवर व्हायरल झाला आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 10:12 AM
  • फोटो काढताना समुद्राच्या जोरदार लाटेने तरुणीला कड्यावरून पाण्यात ओढलं
  • या घटनेचा व्हिडिओ आता इंटरनेटवर शेअर करण्यात आला आहे.
  • व्हिडिओ व्हायरल होताच पर्यटनठिकाणी लोकांच्या सुरक्षेचा विषय ऐरणीवर आला आहे.
समुद्रकिनारा दिसला की तिथे फोटो, व्हिडिओ काढण्याची जणू प्रथाच पडली आहे. लोक समुद्रकिनारी गेल्यावर आवर्जून फोटो काढतात. परंतु समुद्र जितका सुंदर तितकाच तो घातकही ठरतो. तिथे केलेला थोडासा निष्काळजीपणा गंभीर अपघातास कारणीभूत ठरू शकते. अशीच एक घटना अलीकडे इंटरनेटवर व्हायरल झाली आहे. समुद्रकिनारी एक तरुणी फोटो काढायला गेली खरी पण इथेच काळाचा घात झाला आणि भयानक घटना घडून आली. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

इजिप्तमधील एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ मार्सा मटरूह येथे ही घटना घडून आली. हे ठिकाण पर्यटकांना नेहमीच आकर्षित करते. हे ठिकाण त्याच्या अद्वितीय कड्यांसाठी आणि तीव्र समुद्राच्या लाटांसाठी ओळखले जाते. दूरवरून पाहिले तर हे ठिकाण आश्चर्यकारक दिसते, परंतु जवळून पाहिले तर हे सौंदर्य कधीकधी प्राणघातक ठरू शकते. घटनेच्या वेळी, एक चिनी महिला पर्यटक समुद्रकिनारी असलेल्या कड्यांकडे फोटो काढत होती. तिने नारिंगी रंगाचा ड्रेस परिधान केला होता आणि खडकावर बसून ती फोटो काढण्यासाठी पोज देत होती. पण पुढे जे घडलं त्याचा तरुणीने स्वप्नातही विचार केला नसावा. फोटो काढण्याआधीच समुद्राची लाट वेगाने महिलेच्या दिशेने धावते आणि तिला घेऊनच ती पाण्यात परतते.

व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसते की पाण्याच्या प्रवाहात महिला वाहून गेली. महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिला जवळच असलेल्या एका सेफ्टी दोरीला पकडण्यात यश मिळवले. या दोरीच्या मदतीने ती स्वतःला स्थिर करू शकली आणि हळूहळू किनाऱ्यावर पोहोचू शकली. सोशल मीडियावरील लोकांचा दावा आहे की ही सेफ्टी दोरी अलीकडेच बसवण्यात आली होती. जर ती नसती तर त्याचे परिणाम खूपच गंभीर झाले असते. अनेक जण याला तिचे दुसरे आयुष्य मानत आहेत. दरम्यान या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ @Haberler नावाच्या एक्स अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

