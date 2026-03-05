Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मऊ, रसाळ… तोंडात टाकताच विरघळणारे गुलाबजाम बनवा घरच्या घरी, रेसिपी आहे फार सोपी

Gulab Jamun Recipe : गोड, मऊ आणि रसाळ चवीचे गुलाबजाम कुणाला खायला आवडत नाही. याची चव सण-समारंभाची किंवा कोणत्या खास कार्यक्रमाची रंगत आणखीनच वाढवते. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

Updated On: Mar 05, 2026 | 03:38 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • गुलाबजाम हे भारतातील एक लोकप्रिय मिष्टान्न आहे.
  • अनेकदा हे गुलाबजाम बाहेरून विकत आणले जातात.
  • मऊ, रसाळ आणि गोडसर गुलाबजाम तुम्ही घरी देखील बनवू शकता.
भारतीय सण-उत्सवांमध्ये गोडधोडाशिवाय आनंद पूर्ण होत नाही. दिवाळी, लग्नसमारंभ, वाढदिवस किंवा कुठलाही खास प्रसंग असो, गरमागरम आणि रसाळ गुलाबजाम हा गोड पदार्थ सर्वांच्या मनात खास स्थान राखून आहे. मऊ, तोंडात विरघळणारे आणि साखरेच्या पाकात मुरलेले गुलाबजाम लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडतात.

गुलाबजामची खासियत म्हणजे त्याची स्पॉंजी टेक्स्चर आणि वेलचीच्या सुगंधाने भरलेला गोड पाक. पूर्वी हे पारंपरिक पद्धतीने खवा (मावा) वापरून बनवले जात, पण आजकाल घरी सहज उपलब्ध होणाऱ्या साहित्यानेही ते तितकेच स्वादिष्ट तयार करता येतात. योग्य प्रमाण, योग्य तळण्याची पद्धत आणि अचूक पाक यामुळेच गुलाबजाम परफेक्ट होतात. चला तर मग, घरच्या घरी मऊ आणि रसाळ गुलाबजाम कसे बनवायचे ते याची रेसिपी जाणून घ्या.

साहित्य:

गुलाबजामसाठी:

  • 1 कप खवा (मावा)
  • 2 टेबलस्पून मैदा
  • 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा
  • 2 टेबलस्पून दूध (गरजेनुसार)
  • तळण्यासाठी तूप किंवा तेल
पाकासाठी:
  •  1/2 कप साखर
  •  1/2 कप पाणी
  • 4–5 वेलची
  • काही थेंब गुलाबपाणी (ऑप्शनल)
  • काही केशर धागे (ऑप्शनल)
कृती:

  • सर्वप्रथम एका पातेल्यात साखर आणि पाणी एकत्र करून मध्यम आचेवर उकळा. साखर पूर्ण विरघळल्यानंतर वेलची आणि केशर घाला. 5–7 मिनिटे उकळून हलका चिकट पाक तयार करा. गॅस बंद करून गुलाबपाणी घाला. पाक गरमच ठेवा.
  • एका भांड्यात खवा चांगला मळून गाठी काढून घ्या. त्यात मैदा आणि बेकिंग सोडा घालून हलक्या हाताने मिसळा.
  • गरजेनुसार थोडे दूध घालून मऊ आणि गुळगुळीत गोळा तयार करा. गोळा खूप कडक किंवा खूप सैल नसावा.
  • लहान लहान समान आकाराचे गोळे करा. गोळ्यांवर तडे पडू देऊ नका.
  • कढईत तूप किंवा तेल मंद आचेवर गरम करा. तेल खूप गरम नसावे. गोळे हळूहळू सोडा आणि मंद आचेवर
  • हलक्या हाताने फिरवत सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत तळा.
  • तळलेले गरम गुलाबजाम थेट गरम पाकात घाला. किमान 1–2 तास मुरू द्या, जेणेकरून ते आतून रसाळ होतील.
  • गरम किंवा थंड दोन्ही प्रकारे सर्व्ह करा. वरून पिस्ता किंवा बदाम काप घालून सजवा.
  • गोळा जास्त मळू नका, नाहीतर गुलाबजाम कडक होतील.
  • गोळे तळताना गॅसची फ्लेम नेहमी मंद ठेवा, हाय फ्लेमवर यांना तळू नका.
  • पाक खूप घट्ट नसावा, नाहीतर गुलाबजाम आतून रसाळ होणार नाहीत.
 

Published On: Mar 05, 2026 | 03:30 PM

