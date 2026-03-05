Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
घरच्या घरी पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा चविष्ट आलेपाक, सर्दी- खोकल्यावर ठरेल रामबाण उपाय

सर्दी खोकला किंवा घशात वाढलेली खवखव दूर करण्यासाठी कोणतेही सिरप पिण्याऐवजी आलेपाक खावा. आलेपाक खाल्ल्यामुळे घशात वाढलेली खवखव कमी होण्यास मदत होते.

Mar 05, 2026 | 03:30 PM
वातावरणात सतत होणाऱ्या बदलांच्या परिणामामुळे आरोग्य बिघडून जाते. सतत सर्दी खोकला झाल्यानंतर शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होऊन जाते आणि आरोग्य बिघडते. सर्दी खोकला झाल्यानंतर बऱ्याचदा मेडिकलमधील पेनकिलरच्या गोळ्यांचे सेवन केले जाते. पण सतत पेनकिलर खाल्ल्यामुळे किडनीच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये आलेपाक बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. कोरड्या खोकल्यापासून कायमची सुटका मिळवण्यासाठी आलेपाकचा एक बारीक तुकडे दिवसभरातून दोनदा किंवा तीनदा चावून खावा. यामुळे घशात वाढलेली खवखव आणि इन्फेक्शन कमी होण्यास मदत होते. घरी तयार केलेल्या आलेपाकमध्ये साखरेऐवजी गुळाचा सुद्धा वापर करू शकता. यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांना कोणतीही पोहचणार नाही. आलं खाल्ल्यामुळे केवळ सर्दी खोकलाच नाहीतर पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते. गॅस, ऍसिडिटी किंवा अपचन झाल्यास आलेपाकचा एक बारीक तुकडा चावून खावा. यामुळे तात्काळ आराम मिळेल. चला तर जाणून घेऊया आलेपाक बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • आलं
  • तूप
  • साखर
  • वेलची पावडर
  • हळद
  • मीठ
  • पाणी
कृती:

  • आलेपाक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, आलं स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर त्यांच्या वरील साल काढून बारीक तुकडे करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात आलं आणि अर्धा वाटी साखर घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात तयार केलेला आल्याचा पाक घालून घट्ट होईपर्यंत शिजवा.
  • शिजवलेल्या आल्याच्या मिश्रणात चवीनुसार मीठ, वेलची पावडर आणि हळद घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • मोठ्या ताटाला तूप लावून त्यात तयार केलेले मिश्रण ओतून एकसमान पसरवून घ्या. त्यानंतर हलकीशी थंड झाल्यानंतर सुरीच्या सहाय्याने तुकडे करा.
  • त्यानंतर काहीवेळ आलेपाक सुकण्यासाठी ठेवून नंतर कडक झाल्यावर तुकडे काढून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला घरगुती आलेपाक.

Mar 05, 2026 | 03:30 PM

