Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Make Thick Sevaya Kheer Without Using Sugar Jaggery Will Increase The Nutty Taste Of The Food

साखरेचा वापर न करता नैवेद्यासाठी बनवा घट्टसर शेवयांची खीर, गुळामुळे वाढेल पदार्थाची खमंग चव

आज आम्ही तुम्हाला गुळाचा वापर करून शेवयांची खीर बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली शेवयांची खीर घरातील प्रत्येक व्यक्तीला खूप जास्त आवडेल.

Updated On: Mar 05, 2026 | 10:25 AM
साखरेचा वापर न करता नैवेद्यासाठी बनवा घट्टसर शेवयांची खीर, गुळामुळे वाढेल पदार्थाची खमंग चव

साखरेचा वापर न करता नैवेद्यासाठी बनवा घट्टसर शेवयांची खीर, गुळामुळे वाढेल पदार्थाची खमंग चव

Follow Us:
Follow Us:

जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला काहींना काही गोड पदार्थ खाण्यास हवा असतो. मिठाई, शेवयांची खीर, बासुंदी, गुलाबजाम इत्यादी ठराविक पदार्थ कायमच बनवले जातात. पण वारंवार साखरेचा वापर करून बनवलेले गोड पदार्थ खाल्ल्यास शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. सतत गोड पदार्थ खाल्ल्यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढते आणि शरीरात असंख्य बदक जाणवू लागतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला गुळाचा वापर करून शेवयांची खीर बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. मधुमेह किंवा आरोग्यासंबंधित कोणत्याहीसमस्यांनी त्रस्त असलेल्या लोकांनी गूळ फायदेशीर ठरते. गूळ खाल्ल्यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण संतुलित राहते आणि शरीराला अजिबात हानी पोहचत नाही. गुळामध्ये लोह, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. त्यामुळे शरीरात निर्माण झालेली पोषणाची कमतरता भरून काढण्यासाठी गूळ खावे. चला तर जाणून घेऊया गुळाची खीर बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी मिक्स भाज्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत भाज्यांचे पॉप्स, घरातील प्रत्येकाला नक्कीच आवडेल पदार्थ

साहित्य:

  • शेवयांची खीर
  • गूळ
  • सुका मेवा
  • तूप
  • मनुका
  • केशर
  • वेलची पावडर
  • दूध
घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी झटपट घरी बनवा कुरकुरीत ‘मिनी सामोसा’, दिसायलाच नाही तर चवीलाही लागतात मजेदार

कृती:

  • शेवयांची खीर बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तूप गरम करून घ्या. गरम तुपात बारीक केलेली शेवया टाकून लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • त्यानंतर शेवया काढून त्यात सुका मेवा भाजा. मनुके सुद्धा तुपावर भाजून घ्या.
  • कढईमध्ये तूप घालून त्यात पुन्हा एकदा शेवया टाकून हलक्या मिक्स करा आणि वाटीभर दूध घालून मिक्स करा.
  • खीर बनवताना आवश्यकतेनुसार दूध टाकवे आणि उकळी काढून घ्यावी. शेवया शिजल्यानंतर त्यात किसून घेतलेला गूळ घालावा.
  • गूळ पूर्णपणे शेवयांमध्ये मिक्स झाल्यानंतर त्यात बारीक केलेली वेलची पावडर, केशर काड्या आणि भाजलेला सुका मेवा घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली गुळाची घट्टसर खीर.

Web Title: Make thick sevaya kheer without using sugar jaggery will increase the nutty taste of the food

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 10:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी मिक्स भाज्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत भाज्यांचे पॉप्स, घरातील प्रत्येकाला नक्कीच आवडेल पदार्थ
1

पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी मिक्स भाज्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत भाज्यांचे पॉप्स, घरातील प्रत्येकाला नक्कीच आवडेल पदार्थ

Recipe : सकाळच्या नाश्त्यासाठी परफेक्ट, घरी बनवा कुरकुरीत मार्केट स्टाईल ‘ब्रेड कटलेट’
2

Recipe : सकाळच्या नाश्त्यासाठी परफेक्ट, घरी बनवा कुरकुरीत मार्केट स्टाईल ‘ब्रेड कटलेट’

मैदा साखरेचा वापर न करता २० मिनिटांमध्ये बनवा गव्हाच्या पिठाचा चविष्ट केक, डाएट करणाऱ्यांसाठी उत्तम पदार्थ
3

मैदा साखरेचा वापर न करता २० मिनिटांमध्ये बनवा गव्हाच्या पिठाचा चविष्ट केक, डाएट करणाऱ्यांसाठी उत्तम पदार्थ

पाहताच क्षणी तोंडाला सुटेल पाणी! युपी स्टाइलने बनवा ‘पानीवाले फुलके’, नोट करून घ्या आंबट तिखट चवीची भन्नाट रेसिपी
4

पाहताच क्षणी तोंडाला सुटेल पाणी! युपी स्टाइलने बनवा ‘पानीवाले फुलके’, नोट करून घ्या आंबट तिखट चवीची भन्नाट रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
साखरेचा वापर न करता नैवेद्यासाठी बनवा घट्टसर शेवयांची खीर, गुळामुळे वाढेल पदार्थाची खमंग चव

साखरेचा वापर न करता नैवेद्यासाठी बनवा घट्टसर शेवयांची खीर, गुळामुळे वाढेल पदार्थाची खमंग चव

Mar 05, 2026 | 10:25 AM
IND vs ENG : कोण भिडणार न्यूझीलंडशी फायनलमध्ये? भारत-इंग्लंड सेमीफायनल सामना कुठे पाहता येणार मोफत, JioStar नाही…तर

IND vs ENG : कोण भिडणार न्यूझीलंडशी फायनलमध्ये? भारत-इंग्लंड सेमीफायनल सामना कुठे पाहता येणार मोफत, JioStar नाही…तर

Mar 05, 2026 | 10:16 AM
Iran Israel War : इराणशी युद्ध इस्रायलला पडतंय महागात? ६ दिवसांत २७ हजार कोटी खाक; अर्थव्यवस्थेवर टांगती तलवार

Iran Israel War : इराणशी युद्ध इस्रायलला पडतंय महागात? ६ दिवसांत २७ हजार कोटी खाक; अर्थव्यवस्थेवर टांगती तलवार

Mar 05, 2026 | 10:15 AM
Nashik News: बेपत्ता महिलांचा शोध; आता पोलीस ठाण्यांचे रँकिंग ‘शोधमोहिमे’वर ठरणार

Nashik News: बेपत्ता महिलांचा शोध; आता पोलीस ठाण्यांचे रँकिंग ‘शोधमोहिमे’वर ठरणार

Mar 05, 2026 | 10:14 AM
रंग उडवला म्हणून रागावली अन् आज्जीनेच स्वतःच्या नातवावर टाकलं उकळतं पाणी, चिमुकल्याचा आक्रोश अन् धक्कादायक Video Viral

रंग उडवला म्हणून रागावली अन् आज्जीनेच स्वतःच्या नातवावर टाकलं उकळतं पाणी, चिमुकल्याचा आक्रोश अन् धक्कादायक Video Viral

Mar 05, 2026 | 10:13 AM
Palghar Accident: पालघरजवळ धावत्या ट्रकला आग; ड्रायव्हरचा केबिनमध्येच होरपळून मृत्यू, क्लिनर गंभीर

Palghar Accident: पालघरजवळ धावत्या ट्रकला आग; ड्रायव्हरचा केबिनमध्येच होरपळून मृत्यू, क्लिनर गंभीर

Mar 05, 2026 | 10:10 AM
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्याचा मार्च महिन्यात तीनदा नक्षत्र बदल, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Surya Nakshatra Parivartan: सूर्याचा मार्च महिन्यात तीनदा नक्षत्र बदल, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Mar 05, 2026 | 10:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM