शिल्लक राहिलेल्या इडलीला द्या मसालेदार ट्विस्ट! संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा मसाला इडली फ्राय, नोट करा रेसिपी

शिल्लक राहिलेल्या इडलीपासून काय बनवावं सुचत नसेल तर सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही मसाला इडली फ्राय बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Feb 16, 2026 | 02:02 PM
सुट्टीच्या दिवशी किंवा इतरवेळी सकाळच्या नाश्त्यात इडली चटणी बनवली जाते. दक्षिण भारतीय पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. त्यातील अनेकांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे इडली, डोसा. तांदूळ आणि उडीद डाळ आंबवून इडलीचे पीठ तयार केले जाते. त्यानंतर तयार केलेले पीठ रात्रभर तसेच ठेवून सकाळी इडली बनवली जाते. पण बऱ्याचदा सकाळच्या नाश्त्यात शिल्लक राहिलेली इडली खाण्याचा खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी साध्या इडलीला तुम्ही मसालेदार तडका देऊ शकता. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मसाला इडली फ्राय बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. साधी पांढऱ्या रंगाची इडली खायला सगळ्यांचं कंटाळा येतो. अशावेळी इडलीला मसाल्यांचा तडका दिल्यास चव अतिशय सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया मसाला इडली फ्राय बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

खान्देश स्पेशल रेसिपी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा झणझणीत कुरडईची भाजी, गरमागरम भाकरीसोबत लागेल चविष्ट

साहित्य:

  • इडली
  • लाल तिखट
  • कढीपत्ता
  • मोहरी
  • मीठ
  • तेल
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • शिमला मिरची
  • लिंबाचा रस
  • कोथिंबीर
सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा झणझणीत चवीचा टोमॅटो डोसा, लालचुटूक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

कृती:

  • मसाला इडली फ्राय बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, इडलीचे मध्यम आकारात तुकडे करून घ्या.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात मोहरी, कढीपत्ता, बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो घालून मंद आचेवर शिजवा.
  • कांदा शिजल्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद, चवीनुसार मीठ आणि बारीक चिरून घेतलेली शिमला मिरची घालून शिजवा.
  • भाज्या शिजल्यानंतर त्यात बारीक केलेल्या इडलीचे तुकडे टाकून हलक्या हाताने मिक्स करा.
  • सगळ्यात शेवटी वरून बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकून मिक्स करा.
  • तयार आहे झटपट बनवलेली मसाला इडली फ़्राय. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांचं आवडेल.

Published On: Feb 16, 2026 | 02:02 PM

शिल्लक राहिलेल्या इडलीला द्या मसालेदार ट्विस्ट! संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा मसाला इडली फ्राय, नोट करा रेसिपी

