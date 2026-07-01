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Traditional Food: पावसाळ्यात बनवा गरमागरम पारंपरिक पद्धतीमध्ये कुरडईची भाजी, विकतच्या नूडल्सपेक्षा चव लागेल भारी

Updated On: Jul 01, 2026 | 10:25 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कुरडई भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. गरमागरम भाजी आणि चपाती पावसाळ्यात नाश्त्यात किंवा जेवणाच्या डब्यात खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

पावसाळ्यात बनवा गरमागरम पारंपरिक पद्धतीमध्ये कुरडईची भाजी, विकतच्या नूडल्सपेक्षा चव लागेल भारी

पावसाळ्यात बनवा गरमागरम पारंपरिक पद्धतीमध्ये कुरडईची भाजी, विकतच्या नूडल्सपेक्षा चव लागेल भारी

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विस्तार

राज्यासह संपूर्ण देशभरात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे सगळीकडे थंड वातावरण झाले आहे. या दिवसांमध्ये सगळ्यांचं काहींना काही गरमागरम पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. कुरकुरीत कांदाभजी, बटाटा भजी यासोबतच विविध पारंपरिक पदार्थ सुद्धा बनवून खाल्लेले जातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला मराठवाडा स्पेशल कुरडईची भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा भारी लागेल. कुरडई तेलात तळून खाल्ली जाते. पण मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये कुरडईपासून भाजी सुद्धा बनवली जाते. रोजच्या जेवणात नेहमीच काय भाजी बनवावी, सुचत नसल्यास झटपट तुम्ही कुरडईची भाजी बनवू शकता. हा पदार्थ चपाती किंवा भाकरीसोबत खाल्ला जातो. चला तर जाणून घेऊया मराठवाडा स्पेशल कुरडईची भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • कुरडया
  • तेल
  • मोहरी
  • जिरं
  • कडीपत्ता
  • जिरं
  • हिरव्या मिरच्या
  • कांदा
  • आलं लसूण पेस्ट
  • लाल तिखट
  • मीठ
१० मिनिटांमध्ये बनवा पारंपरिक तामिळ पद्धतीने झणझणीत कांद्याची चटणी, गरमागरम इडली डोसासोबत लगेच टेस्टी

कृती:

  • कुरडई भाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात पाणी घेऊन त्यात कुरडई भिजत ठेवा. १० मिनिटानंतर कुरडई छान मऊ होऊन जाईल. कुरडईमधील पाणी काढून टाका.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात मोहरी, जिरं, हिंग, कढीपत्ता, हिरवी मिरची घालून भाजा आणि त्यानंतर
  • त्यात बारीक चिरून घेतलेला कांदा घाला.
  • कांदा लालसर होण्यासाठी त्यात चवीनुसार मीठ घालून मंद आचेवर भाजून घ्या. त्यानंतर त्यात आलं लसूण पेस्ट घालून मिक्स करा.
  • सर्व साहित्य व्यवस्थित भाजल्यानंतर त्यात हळद, लाल तिखट घालून मिक्स करा आणि पाण्यात भिजवलेल्या कुरडई घालून मिक्स करा.
  • एक वाफ आल्यानंतर गॅस बंद करून वरून बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवलेली कुरडई भाजी.

Web Title: How to make kurdai bhaji at home simple food recipe marathwada special traditional food

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Published On: Jul 01, 2026 | 10:25 AM

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