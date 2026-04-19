कडक उन्हात पोटाला मिळेल तात्काळ थंडावा! ५ मिनिटांमध्ये तयार करा ताजे पुदिन्याचे थंडगार सरबत, राहाल कायमच फ्रेश

उन्हाळा ऋतूला सुरूवात झाल्यानंतर अंगाची काहीली होते. अशावेळी थंंड पेय पिण्याची इच्छा झाल्यास सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही पुदिन्याच्या पांनाचे थंडगार सरबत बनवू शकता. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Apr 19, 2026 | 03:40 PM
राज्यासह संपूर्ण देशभरात उष्णतेची लाट आली आहे. कडक उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते. तर काहीवेळा आहारात तिखट किंवा तेलकट पदार्थांचे अतिसेवन केल्यामुळे शरीराची पचनक्रिया बिघडते. पचनक्रिया बिघडल्यानंतर पोटात जळजळ, ऍसिडिटी, अपचन, उलट्या, मळमळ इत्यादी अनेक लक्षणे दिसू लागतात. त्यामुळे उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर अतिप्रमाणात उष्ण असलेल्या पदार्थांचे अजिबात सेवन करू नये. उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर फ्रिजमधील थंड पाणी प्यायले जाते. यामुळे केवळ तहान भागते पण शरीराला फारसा फायदा होत नाही. शरीरातील अंतर्गत उष्णता वाढल्यानंतर खूप जास्त घाम येणे, उष्णता वाढून लघवीसंबंधित समस्या उद्भवणे इत्यादी गोष्टींचा त्रास वाढतो. त्यामुळे पोटात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी पुदिन्याच्या पानांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हला सोप्या पद्धतीमध्ये थंडगार पुदिन्याच्या पानांचे सरबत बनवण्याची कृती सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले सरबत उन्हाळ्यासाठी उत्तम आहे. पुदिन्याची पाने नियमित चावून खाल्ल्यास पोटात थंडावा राहील. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • पुदीन्याची पाने
  • बर्फ
  • लिंबाचा रस
  • साखर
  • काळे मीठ
  • भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर
कृती:

  • पुदिन्याच्या पानांचे सरबत बनवण्यासाठी, सर्वप्रथम पुदिन्याची पाने स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात पुदिन्याची पाने, साखर, काळे मीठ आणि भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर घालून त्यात आवश्कतेनुसार पाणी घालून बारीक वाटून घ्या.
  • तयार केलेले मिश्रण मोठ्या भांड्यात काढून घ्या. त्यानंतर त्यात लिंबाचा रस घाला आणि मिक्स करा.
  • सरबत बनवताना आवश्कतेनुसार पाणी घालून मिक्स करा. सरबतमध्ये चाट मसालासुद्धा घालू शकता.
  • काचेच्या ग्लासात बर्फाचे तुकडे घालून वरून तयार केलेले सरबत ओता आणि पुदिन्याच्या पानाने सजवून पाहुण्यांना सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पध्तीमध्ये बनवलेले पुदिन्याच्या पानांचे सरबत.

Published On: Apr 19, 2026 | 03:40 PM

