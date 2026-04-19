Akshaya Tritiya 2026: अक्षय्य तृतीयेला सोने चांदीव्यतिरिक्त या गोष्टी खरेदी केल्याने प्रसन्न होते देवी लक्ष्मी

हिंदू धर्मात अक्षय्य तृतीयेला विशेष स्थान आहे. पंचांगानुसार, अक्षय्य तृतीया रविवार, 19 एप्रिल रोजी साजरी केली जाणार आहे. शास्त्रानुसार या दिवसाला अबुझ मुहूर्त मानला जातो म्हणजेच या दिवशी कोणत्याही शुभ किंवा मंगल कार्यासाठी पंचांग पाहण्याची गरज नसते. या दिवशी केलेले दान आणि गुंतवणूक चिरस्थायी लाभ मिळवून देतात. लोक अनेकदा अक्षय्य तृतीयेला सोने खरेदी करणे शुभ मानतात, पण तुम्हाला माहीत आहे का की, ज्योतिषशास्त्र आणि धार्मिक श्रद्धांनुसार, या दिवशी धणे आणि मीठ खरेदी करणे हे सोने खरेदी करण्याइतकेच फलदायी मानले जाते? धणे आणि मीठ खरेदी करण्याचे फायदे जाणून घ्या
अक्षय्य तृतीया हा शाश्वत फळांचा दिवस मानला जातो. अक्षय म्हणजे जे कधीही संपत नाही. असा विश्वास आहे की या दिवशी केलेल्या दान, नामजप, तपश्चर्या आणि शुभ कर्मांची फळे कधीही न संपणारी असून, त्यामुळे निरंतर सुख आणि समृद्धी लाभते.
धार्मिक मान्यतेनुसार, अक्षय्य तृतीयेला धणे खरेदी करणे हे धन आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. धर्मग्रंथांमध्ये धणे संपत्तीचे प्रतीक मानली जाते आणि ती देवी लक्ष्मीला अत्यंत प्रिय आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, धणे देवी लक्ष्मीला अर्पण केली जाते. अक्षय्य तृतीयेला धणे खरेदी करून ती पूजेच्या ठिकाणी ठेवल्याने घरात समृद्धी येते. असा विश्वास आहे की, या दिवशी धणे खरेदी करून, देवी लक्ष्मीला अर्पण करून आणि नंतर बागेत किंवा कुंडीत लावल्यास, कोथिंबीर जसजशी वाढते तसतशी तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारते. ज्यांना महागडे धातू परवडत नाहीत, त्यांच्यासाठी सोन्याला पर्याय म्हणून धणे खरेदी करणे फायदेशीर मानले जाते. त्यामुळे घरात शांती आणि प्रसन्नता नांदते आणि देवी लक्ष्मीची शाश्वत उपस्थिती लाभते.
धण्यासोबतच अक्षय्य तृतीयेला मीठ खरेदी करण्याची परंपराही शतकानुशतके जुनी आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, मीठ हे शुक्र आणि चंद्राचे प्रतीक मानले जाते. असे मानले जाते की मीठ घरातील नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेते. अक्षय्य तृतीयेला नवीन मीठ विकत घेऊन घरी आणल्याने वास्तूदोष दूर होतात आणि घरात सकारात्मकता येते. पौराणिक कथेनुसार, समुद्रमंथनातून देवी लक्ष्मीचा उगम झाला आणि मीठसुद्धा समुद्रातूनच मिळते. या अक्षय्य तृतीयेला मीठ खरेदी केल्याने देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते. या दिवशी मीठ दान करणे देखील अत्यंत शुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की, यामुळे व्यक्तीच्या मागील जन्मातील पापांचे क्षालन होते आणि भाग्याचे दरवाजे उघडतात.
Ans: नाही. सोने-चांदी व्यतिरिक्त इतर शुभ वस्तू खरेदी केल्यानेही समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते.
Ans: धणे आणि मीठ, तांबे किंवा पितळ भांडी, मातीची भांडी, गहू, तांदूळ यांसारखे धान्य, नवीन कपडे
Ans: धणे हे समृद्धीचे तर मीठ हे शुद्धतेचे प्रतीक मानले जाते. या वस्तूंनी घरात सकारात्मक ऊर्जा येते, अशी श्रद्धा आहे.