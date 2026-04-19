हवामानातील बदलांमुळे वारंवार आजारी पडता? रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आहारात करा टोमॅटो रसमचा समावेश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये टोमॅटो रसम बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते.

Updated On: Apr 19, 2026 | 10:33 AM
राज्यासह संपूर्ण देशभरात वातावरणात सतत काहींना काही बदल होत आहेत. कधी ऊन तर कधी पाऊस पडत असल्यामुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. बदलत्या हवामानाचे परिणाम शरीरावर लगेच दिसून येतात. त्यामुळे कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी आहारात बदल करणे आवश्यक आहे. आहारात होणाऱ्या बदलांचा शरीरावर लगेच परिणाम दिसू लागतो. एखादी व्यक्ती जर वारंवार आजारी पडत असेल तर दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा शरीरावर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. आज आम्ही तुम्हाला रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी टोमॅटो रसम रसम बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले टोमॅटो रसम तुम्ही सूप म्हणून सुद्धा पिऊ शकता किंवा गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी सुद्धा उत्तम पर्याय आहे. आंबट, मसालेदार आणि तुरट चवीचे रसम चवीला अतिशय सुंदर लागते. दक्षिण भारतात रसम हा पदार्थ अतिशय आवडीने बनवला जातो. चला तर जाणून घेऊया टोमॅटो रसम बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • टोमॅटो
  • काळीमिरी पावडर
  • मीठ
  • लसूण
  • चिंच
  • जिरं
  • मोहरी
  • कडीपत्ता
  • हळद
  • तेल
  • कोथिंबीर
कृती:

  • टोमॅटो रसम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, खलबत्यामध्ये लसणाच्या पाकळ्या, अख्खे काळे मिरी आणि जिरे घेऊन बारीक कुटून घ्या.
  • टोपात पाणी घेऊन त्यात मध्यभागी चिरून घेतलेले टोमॅटो शिजवून घ्या. शिजवलेले टोमॅटो थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक पेस्ट करा.
  • टोमॅटो बारीक करताना त्यात चिंच सुद्धा टाकावी. यामुळे रसमची चव अतिशय सुंदर लागतो.
  • टोपात सगळ्यात आधी टोमॅटोचा तयार केलेला रस ओतून त्यात गरजेनुसार पाणी घाला. त्यानंतर त्यात हळद, चवीनुसार मीठ आणि खलबत्यामध्ये वाटून घेतलेला मसाला टाकून उकळी काढून घ्या.
  • फोडणीच्या वाटीमध्ये तेल गरम करून मोहरी, जिरं, हिंग, लाल सुक्या मिरच्या, कडीपत्ता घालून भाजा. तयार केलेली सुगंधी फोडणी रसम मध्ये ओतून मिक्स करा.
  • फोडणी दिल्यानंतर गॅस बंद करून तयार केलेल्या रसममध्य बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले टोमॅटो रसम.

Published On: Apr 19, 2026 | 10:33 AM

May 16, 2026 | 07:49 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:42 PM
May 16, 2026 | 07:37 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM
May 16, 2026 | 07:24 PM
May 16, 2026 | 07:21 PM

May 16, 2026 | 03:10 PM
May 16, 2026 | 03:05 PM
May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:53 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM