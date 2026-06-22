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उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा आणि ऊर्जा! झटपट बनवा पौष्टिक गुळ-मखाणा लस्सी, नोट करुन घ्या रेसिपी

Updated On: Jun 22, 2026 | 02:47 PM IST
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सारांश

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीराला थंडाव्याची जास्त आवश्यकता असते. अशावेळी तुम्ही झटपट गूळ मखाणा लस्सी बनवू शकता. मखाणा आणि गूळ शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे.

झटपट बनवा पौष्टिक गुळ-मखाणा लस्सी, नोट करुन घ्या रेसिपी

झटपट बनवा पौष्टिक गुळ-मखाणा लस्सी, नोट करुन घ्या रेसिपी

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विस्तार

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये लस्सी हा पदार्थ अतिशय आवडीने प्यायला जातो. साखर आणि दह्याचे मिश्रण एकत्र करून थंडगार लस्सी बनवली जाते. पण मधुमेहाच्या रुग्णांनी वारंवार लस्सी पिणे शरीरासाठी धोक्याचे ठरू शकते. साखरेतील गोडव्यामुळे शरीरातील इन्सुलिनची पातळी झपाट्याने वाढू शकते. त्यामुळे साखरेचे सेवन न करता, गूळापासून बनवलेले पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला गूळ-मखाणा लस्सी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. मखाणामध्ये फायबर, प्रोटीन, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि अँटिऑक्सिडंट्स एत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्यामुळे सकाळच्या नाशत्यात किंवा भूक लागल्यानंतर हेल्दी लस्सीचे सेवन करू शकता. हा पदार्थ केवळ चवीला अप्रतिमच नाही, तर पचनक्रिया सुधारण्यासाठी, ऊर्जा वाढवण्यासाठी आणि हलका नाश्ता म्हणून सुद्धा खाऊ शकता. मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी गूळ खाणे फायदेशीर ठरते. कारण गुळामध्ये असलेल्या घटकांमुळे रक्तातील साखर वाढत नाही. याशिवाय गुळात असलेल्या लोहामुळे शरीरात निर्माण झालेली रक्ताची कमतरता भरून निघण्यास मदत होईल. चला तर जाणून घेऊया गूळ-मखाणा लस्सी बनवण्याची रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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सहित्य:

  • दही
  • मखाणा
  • गूळ
  • हिरवी वेलची
  • बदाम
  • बर्फाचे तुकडे
१५ मिनिटांमध्ये झटपट तयार होईल गरमागरम शेवयांचा उपमा! सकाळच्या नाश्त्यात करा पौष्टिक पदार्थांचा समावेश

कृती:

  • गूळ-मखाणा लस्सी, बनवण्यासाठी कढई गरम करुन त्यात तूप घाला आणि मखाणा भाजून घ्या. भाजलेला मखाणा थंड करण्यासाठी ठेवून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात दही, गूळ, भाजलेला मखाणा घालून बारीक वाटून घ्या. त्यानंतर त्यात हिरवी वेलची आणि बर्फाचे काही तुकडे घालून बारीक वाटून घ्या.
  • लस्सी बनवताना त्यात साखर अजिबात घालू नये. तयार केलेली लस्सी काचेच्या ग्लासात काढून घ्या.
    सजावटीसाठी वरून सुका मेवा, केशर काड्या घालून सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली गूळ-मखाणा लस्सी. सकाळची सुरुवात तुम्ही गूळ-मखाणा लस्सीने करु शकता. यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतील.

Web Title: How to make jaggery makhana lassi at home summer special recipe

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Published On: Jun 22, 2026 | 02:47 PM

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