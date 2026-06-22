उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा आणि ऊर्जा! झटपट बनवा पौष्टिक गुळ-मखाणा लस्सी, नोट करुन घ्या रेसिपी

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये लस्सी हा पदार्थ अतिशय आवडीने प्यायला जातो. साखर आणि दह्याचे मिश्रण एकत्र करून थंडगार लस्सी बनवली जाते. पण मधुमेहाच्या रुग्णांनी वारंवार लस्सी पिणे शरीरासाठी धोक्याचे ठरू शकते. साखरेतील गोडव्यामुळे शरीरातील इन्सुलिनची पातळी झपाट्याने वाढू शकते. त्यामुळे साखरेचे सेवन न करता, गूळापासून बनवलेले पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला गूळ-मखाणा लस्सी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. मखाणामध्ये फायबर, प्रोटीन, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि अँटिऑक्सिडंट्स एत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्यामुळे सकाळच्या नाशत्यात किंवा भूक लागल्यानंतर हेल्दी लस्सीचे सेवन करू शकता. हा पदार्थ केवळ चवीला अप्रतिमच नाही, तर पचनक्रिया सुधारण्यासाठी, ऊर्जा वाढवण्यासाठी आणि हलका नाश्ता म्हणून सुद्धा खाऊ शकता. मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी गूळ खाणे फायदेशीर ठरते. कारण गुळामध्ये असलेल्या घटकांमुळे रक्तातील साखर वाढत नाही. याशिवाय गुळात असलेल्या लोहामुळे शरीरात निर्माण झालेली रक्ताची कमतरता भरून निघण्यास मदत होईल. चला तर जाणून घेऊया गूळ-मखाणा लस्सी बनवण्याची रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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