तोंडाला पाणी आणणारी दही पापडी चाट घरी कशी बनवायची? आजच नोट करा हलवाईवाली रेसिपी

Dahi Papdi Chaat Recipe : थंडगार, कुरकुरीत आणि चटपटीत चवीची दही पापडी चाट संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. मुख्य म्हणजे फार झटपट आणि निवडक साहित्यापासून याला घरीच तयार करता येते.

Updated On: Jan 04, 2026 | 03:30 PM
तोंडाला पाणी आणणारी दही पापडी चाट घरी कशी बनवायची? आजच नोट करा हलवाईवाली रेसिपी

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • भारताच्या प्रत्येक स्ट्रीटवर मिळणारा दही पापडी चाट सर्वांच्या आवडीचा आहे.
  • थंडगार दही आणि कुरकुरीत पापडी यांची चव फार अप्रतिम लागते.
  • संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही हा पदार्थ घरीच तयार करू शकता.
भारतीय स्ट्रीट फूड संस्कृतीत चाटला एक वेगळंच स्थान आहे आणि त्यातही दही पापडी चाट म्हणजे चवींचा परिपूर्ण संगम. कुरकुरीत पापडी, गारसर दही, गोड-तिखट चटण्या आणि सुगंधी मसाल्यांचा मिलाफ म्हणजे दही पापडी चाट. उत्तर भारतातील गल्ल्यांपासून ते मोठ्या शहरांतील फूड स्टॉल्सपर्यंत ही चाट सगळीकडे आवडीने खाल्ली जाते.

पंजाबचा पारंपारिक पदार्थ; थंडीत नक्की बनवून पहा गरमा गरम ‘माँ की दाल’, मनाला तृप्त करणारी चव

दही पापडी चाटची खासियत म्हणजे तिची संतुलित चव. दह्याचा थंडावा, चिंचेच्या गोड-आंबट चटणीची गोडी, हिरव्या चटणीची झणझणीत चव आणि पापडीचा कुरकुरीतपणा हे सगळं एकत्र आलं की तोंडात पाणी आणणारा अनुभव मिळतो. उन्हाळ्यात थंडावा देणारी आणि सण-समारंभ, वाढदिवस किंवा खास पाहुण्यांसाठी झटपट बनवता येणारी ही चाट प्रत्येक वयोगटाला आवडते. घरच्या घरी दही पापडी चाट बनवताना आपण साहित्य आपल्या आवडीनुसार कमी-जास्त करू शकतो. स्वच्छता, ताजं दही आणि कुरकुरीत पापडी वापरली तर स्ट्रीट फूडसारखीच चव घरच्या घरी मिळू शकते. चला तर मग, सोप्या पद्धतीने आणि पारंपरिक चवीत दही पापडी चाट कशी तयार करायची याची रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य:

  • पापडी – 12 ते 15
  • दही – 1 कप (घट्ट व फेटलेले)
  • उकडलेले बटाटे (चिरलेले) – 1 मध्यम
  • उकडलेले काबुली चणे – ½ कप
  • हिरवी चटणी (कोथिंबीर-पुदिन्याची) – 2 टेबलस्पून
  • चिंचेची गोड चटणी – 2 टेबलस्पून
  • लाल तिखट – ½ टीस्पून
  • भाजलेले जिरे पूड – ½ टीस्पून
  • चाट मसाला – 1 टीस्पून
  • शेव – सजावटीसाठी
  • डाळिंब दाणे
  • बारीक चिरलेली कोथिंबीर – सजावटीसाठी
पांढरा भात खाऊन कंटाळा आला आहे? मग संध्याकाळच्या जेवणात काही मिनिटांमध्ये बनवा लेमन राईस, नोट करा रेसिपी

कृती:

  • सर्वप्रथम सर्व्हिंग प्लेटमध्ये पापड्या एक एक करून ठेवा.
  • प्रत्येक पापडीवर थोडे उकडलेले बटाटे आणि काबुली चणे ठेवा.
  • त्यावर फेटलेले दही सम प्रमाणात घाला.
  • आता हिरवी चटणी आणि चिंचेची चटणी घाला.
  • त्यावर लाल तिखट, भाजलेले जिरे पूड आणि चाट मसाला भुरभुरा.
  • शेव आणि डाळिंब दाण्यांनी सजवा.
  • लगेच सर्व्ह करा, म्हणजे पापडी कुरकुरीत राहतील.
  • दही आंबट नसावं; गरज असल्यास थोडी साखर घालू शकता.
  • अधिक चवीसाठी थोडं फेटलेलं दही थंडगार करून वापरा.

Published On: Jan 04, 2026 | 03:30 PM

