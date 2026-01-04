तोंडाला पाणी आणणारी दही पापडी चाट घरी कशी बनवायची? आजच नोट करा हलवाईवाली रेसिपी

पंजाबचा पारंपारिक पदार्थ; थंडीत नक्की बनवून पहा गरमा गरम ‘माँ की दाल’, मनाला तृप्त करणारी चव
दही पापडी चाटची खासियत म्हणजे तिची संतुलित चव. दह्याचा थंडावा, चिंचेच्या गोड-आंबट चटणीची गोडी, हिरव्या चटणीची झणझणीत चव आणि पापडीचा कुरकुरीतपणा हे सगळं एकत्र आलं की तोंडात पाणी आणणारा अनुभव मिळतो. उन्हाळ्यात थंडावा देणारी आणि सण-समारंभ, वाढदिवस किंवा खास पाहुण्यांसाठी झटपट बनवता येणारी ही चाट प्रत्येक वयोगटाला आवडते. घरच्या घरी दही पापडी चाट बनवताना आपण साहित्य आपल्या आवडीनुसार कमी-जास्त करू शकतो. स्वच्छता, ताजं दही आणि कुरकुरीत पापडी वापरली तर स्ट्रीट फूडसारखीच चव घरच्या घरी मिळू शकते. चला तर मग, सोप्या पद्धतीने आणि पारंपरिक चवीत दही पापडी चाट कशी तयार करायची याची रेसिपी जाणून घेऊया.
साहित्य:
कृती: