पांढरा भात खाऊन कंटाळा आला आहे? मग संध्याकाळच्या जेवणात काही मिनिटांमध्ये बनवा लेमन राईस, नोट करा रेसिपी

पांढरा भात खाऊन कंटाळा आल्यानंतर नेहमीच काहींना काही वेगळं खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट लेमन राईस बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात तयार होतो.

Jan 04, 2026 | 02:52 PM
जेवणाच्या ताटात जर पांढरा भात नसेल तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटतं नाही. पभात, डाळ, भाजी, चपाती जेवणाच्या ताटात आवर्जून असतातच. पण कायमच भात खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन आणि टेस्टी पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये लेमन राईस बनवू शकता. लेमन राईस हा दक्षिण भारतीय पदार्थ आहे. बऱ्याचदा पांढरा भात शिल्लक राहिल्यानंतर त्यापासून फोडणीचा भात किंवा मसाला भात बनवला जातो. पण नेहमीच फोडणीचा भात खाणे शरीरासाठी चांगले नाही. वारंवार मसालेदार आणि तेलकट पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे ऍसिडिटी वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तुम्ही लेमन राईस बनवू शकता. कमीत कमी साहित्यात बनवलेला लेमन राईस चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया लेमन राईस बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • पांढरा भात
  • लिंबाचा रस
  • शेंगदाणे
  • मोहरी
  • कढीपत्ता
  • हिरवी मिरची
  • मीठ
  • तेल
कृती:

  • लेमन राईस बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. त्यानंतर तेलात मोहरी, कढीपत्ता, हिरवी मिरची घालून भाजा.
  • त्यानंतर त्यात शेंगदाणे घालून हलकेसे भाजून घ्या. त्यानंतर त्यात हळद घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • शेंगदाणे भाजल्यानंतर त्यात पांढरा भात घालून व्यवस्थित मिक्स करा. त्यानंतर झाकण मारून काहीवेळ तसाच ठेवा.
  • त्यानंतर त्यात लिंबाचा रस आणि चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा. सगळ्यात शेवटी आवडीनुसार बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट बनवलेला लेमन राईस. हा पदार्थ घरातील लहान मुलांसह मोठ्यांना सुद्धा खूप जास्त आवडेल.

Jan 04, 2026 | 02:52 PM

