Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • In Sambhajinagar 1 Year Old Baby Chokes On Almond Life Saved Thanks To Doctors Quick Action

धक्कादायक! १ वर्षाच्या चिमुकल्याच्या श्वासनलिकेत अडकला बदाम, डॉक्टरांच्या तत्परतेमुळे वाचले बाळाचे प्राण

अवघ्या एक वर्षाच्या चिमुकल्याच्या श्वासनलिकेत बदामाचा तुकडा अडकला असून, घाटी रुग्णालयातील कान-नाक-घसा विभागाच्या तातडीच्या व कौशल्यपूर्ण शस्त्रक्रियेमुळे बालकाचा जीव वाचवण्यात डॉक्टरांना यश आले.

Updated On: Feb 06, 2026 | 05:08 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती संभाजीनगर : लहान मुलांचे पोषण सुधारावे या हेतूने अनेक पालक खारीक, खोबरे, काजू, बदाम यांसारख्या पदार्थाचे कूट करून देतात. मात्र अशा वेळी क्षणभराचा निष्काळजीपणा जीवावर बेतू शकतो, याचे धक्कादायक उदाहरण छत्रपती संभाजीनगर येथून समोर आले आहे. अवघ्या एक वर्षाच्या चिमुकल्याच्या श्वासनलिकेत बदामाचा तुकडा अडकला असून, घाटी रुग्णालयातील कान-नाक-घसा विभागाच्या तातडीच्या व कौशल्यपूर्ण शस्त्रक्रियेमुळे बालकाचा जीव वाचवण्यात डॉक्टरांना यश आले.

भरत (१ वर्ष) या बालकाने आईचे लक्ष नसताना चुकून बदाम गिळला. त्यानंतर गेल्या सात दिवसांपासून त्याला सतत खोकला, ताप आणि दम लागण्याचा त्रास सुरू होता. कुटुंबीयांनी अनेक खासगी रुग्णालयांत उपचार घेतले; मात्र प्रकृतीत सुधारणा होत नसल्याने अखेर त्याला घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. घाटीतील बालरोग विभागातील डॉक्टरांनी तपासणी करून बालकाला कान-नाक-घसा विभागप्रमुख डॉ. सुनील देशमुख यांच्याकडे पाठवले. तपासणीत फुफ्फुसात काहीतरी वस्तु अडकल्याची शक्यता डॉ. देशमुख यांनी व्यक्त केली. त्यानंतर सिटीस्कॅन करून निदान निश्चित झाले. बालकाच्या डाव्या फुफ्फुसात बदामाचा तुकडा अडकला असल्याचे स्पष्ट झाले.

सध्या प्रकृती स्थिर

परिस्थिती गंभीर असल्याने पहाटे दीड ते दोनध्या दरम्यान तात्काळ शस्त्रक्रिया करण्यात आली. दुर्बिणीद्वारे (ब्रोन्कोस्कोपी) विशेष चिमटवाच्या सहाय्याने फुफ्फुसात अडकलेला बदामाचा तुकडा यशस्वीरित्या काढून टाकण्यात आला. वेळेवर उपचार झाल्यामुळे बालकाचा जीव वाचला असून, त्याची प्रकृती स्थिर आहे. शस्त्रक्रियामुळे चिमुकलीचा जीव वाचला आहे.

Flowering Plants: घराच्या बाल्कनीमध्ये लावा ‘ही’ सुंदर फुलझाडे, घरामध्ये ताजेपणा आणि सकारात्मक ऊर्जा

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ganesh Wagh (@ganeshwagh4400)


या डॉक्टरांनी केली त्या चिमुरडीवर शस्त्रक्रिया

घाटीचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुके यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही अवघड शस्त्रक्रिया पार पडली, कान-नाक-धरता विभागातील डॉ. सोनाली जटाओ, डॉ. गिरिजा, डॉ. कल्यागी, डॉ. उत्कर्ष, डॉ. ऋषिकेश यांनी मोलाचे सहकार्य केले, भूलतज्ज्ञ डॉ. गणेश निक्रम, डॉ. आमेर तसेच निवासी डॉक्टर, ओटी परिचारिका आणि वर्ग वार कर्मचा-यांनीही शस्त्रक्रियेदरम्यान विशेष मदत केली, दरम्यान, लहान मुलांना वाडक किया पूर्ण न विरलेले पदार्थ देताना विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन डॉक्टरांनी पालकांना केले आहे.

तुम्ही 70 वर्षे जगणार की 100 वर्षे? फक्त खाण-पान नाही तर ही गोष्ट ठरवते तुमचे आयुष्य किती असेल; नवी रिसर्च आली समोर

Web Title: In sambhajinagar 1 year old baby chokes on almond life saved thanks to doctors quick action

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 05:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv News : शासकीय रुग्णालयात दातांच्या किचकट शस्त्रक्रियांना यश, डॉ. कृष्णा उंदरे देशमुखांच्या सेवेमुळे रुग्णांत समाधान
1

Dharashiv News : शासकीय रुग्णालयात दातांच्या किचकट शस्त्रक्रियांना यश, डॉ. कृष्णा उंदरे देशमुखांच्या सेवेमुळे रुग्णांत समाधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धक्कादायक! १ वर्षाच्या चिमुकल्याच्या श्वासनलिकेत अडकला बदाम, डॉक्टरांच्या तत्परतेमुळे वाचले बाळाचे प्राण

धक्कादायक! १ वर्षाच्या चिमुकल्याच्या श्वासनलिकेत अडकला बदाम, डॉक्टरांच्या तत्परतेमुळे वाचले बाळाचे प्राण

Feb 06, 2026 | 05:08 PM
 U19 World Cup Final: जेतेपदाच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीची धुव्वाधार खेळी! भारताचा इंग्लंडसमोर 412 धावांचा डोंगर

 U19 World Cup Final: जेतेपदाच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीची धुव्वाधार खेळी! भारताचा इंग्लंडसमोर 412 धावांचा डोंगर

Feb 06, 2026 | 05:05 PM
ZP Election : खेड तालुक्यात मतदार सजग; पैशांची उधळण करणाऱ्या उमेदवारांना…

ZP Election : खेड तालुक्यात मतदार सजग; पैशांची उधळण करणाऱ्या उमेदवारांना…

Feb 06, 2026 | 04:58 PM
UPSC CSE 2026 Notification: यूपीएससीच्या ९३३ जागांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत

UPSC CSE 2026 Notification: यूपीएससीच्या ९३३ जागांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत

Feb 06, 2026 | 04:53 PM
Electric Two Wheeler : आता महागड्या पेट्रोलचं नो टेन्शन, ‘रेअर अर्थ’चा तुटवडा संपला, पैशांची बचत कशी कराल जाणून घ्या

Electric Two Wheeler : आता महागड्या पेट्रोलचं नो टेन्शन, ‘रेअर अर्थ’चा तुटवडा संपला, पैशांची बचत कशी कराल जाणून घ्या

Feb 06, 2026 | 04:53 PM
स्वयंपाक करायचा तरी कसा? ‘हा’ पदार्थ महागल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले; कारण काय?

स्वयंपाक करायचा तरी कसा? ‘हा’ पदार्थ महागल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले; कारण काय?

Feb 06, 2026 | 04:45 PM
राष्ट्रवादी सत्तेत भाजपसोबत, काँग्रेस एकाकी; सांगलीत नेमकं काय घडलं?

राष्ट्रवादी सत्तेत भाजपसोबत, काँग्रेस एकाकी; सांगलीत नेमकं काय घडलं?

Feb 06, 2026 | 04:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM