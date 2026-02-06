धक्कादायक! १ वर्षाच्या चिमुकल्याच्या श्वासनलिकेत अडकला बदाम, डॉक्टरांच्या तत्परतेमुळे वाचले बाळाचे प्राण

छत्रपती संभाजीनगर : लहान मुलांचे पोषण सुधारावे या हेतूने अनेक पालक खारीक, खोबरे, काजू, बदाम यांसारख्या पदार्थाचे कूट करून देतात. मात्र अशा वेळी क्षणभराचा निष्काळजीपणा जीवावर बेतू शकतो, याचे धक्कादायक उदाहरण छत्रपती संभाजीनगर येथून समोर आले आहे. अवघ्या एक वर्षाच्या चिमुकल्याच्या श्वासनलिकेत बदामाचा तुकडा अडकला असून, घाटी रुग्णालयातील कान-नाक-घसा विभागाच्या तातडीच्या व कौशल्यपूर्ण शस्त्रक्रियेमुळे बालकाचा जीव वाचवण्यात डॉक्टरांना यश आले.
भरत (१ वर्ष) या बालकाने आईचे लक्ष नसताना चुकून बदाम गिळला. त्यानंतर गेल्या सात दिवसांपासून त्याला सतत खोकला, ताप आणि दम लागण्याचा त्रास सुरू होता. कुटुंबीयांनी अनेक खासगी रुग्णालयांत उपचार घेतले; मात्र प्रकृतीत सुधारणा होत नसल्याने अखेर त्याला घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. घाटीतील बालरोग विभागातील डॉक्टरांनी तपासणी करून बालकाला कान-नाक-घसा विभागप्रमुख डॉ. सुनील देशमुख यांच्याकडे पाठवले. तपासणीत फुफ्फुसात काहीतरी वस्तु अडकल्याची शक्यता डॉ. देशमुख यांनी व्यक्त केली. त्यानंतर सिटीस्कॅन करून निदान निश्चित झाले. बालकाच्या डाव्या फुफ्फुसात बदामाचा तुकडा अडकला असल्याचे स्पष्ट झाले.
सध्या प्रकृती स्थिर
परिस्थिती गंभीर असल्याने पहाटे दीड ते दोनध्या दरम्यान तात्काळ शस्त्रक्रिया करण्यात आली. दुर्बिणीद्वारे (ब्रोन्कोस्कोपी) विशेष चिमटवाच्या सहाय्याने फुफ्फुसात अडकलेला बदामाचा तुकडा यशस्वीरित्या काढून टाकण्यात आला. वेळेवर उपचार झाल्यामुळे बालकाचा जीव वाचला असून, त्याची प्रकृती स्थिर आहे. शस्त्रक्रियामुळे चिमुकलीचा जीव वाचला आहे.
Flowering Plants: घराच्या बाल्कनीमध्ये लावा ‘ही’ सुंदर फुलझाडे, घरामध्ये ताजेपणा आणि सकारात्मक ऊर्जा
View this post on Instagram
या डॉक्टरांनी केली त्या चिमुरडीवर शस्त्रक्रिया
घाटीचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुके यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही अवघड शस्त्रक्रिया पार पडली, कान-नाक-धरता विभागातील डॉ. सोनाली जटाओ, डॉ. गिरिजा, डॉ. कल्यागी, डॉ. उत्कर्ष, डॉ. ऋषिकेश यांनी मोलाचे सहकार्य केले, भूलतज्ज्ञ डॉ. गणेश निक्रम, डॉ. आमेर तसेच निवासी डॉक्टर, ओटी परिचारिका आणि वर्ग वार कर्मचा-यांनीही शस्त्रक्रियेदरम्यान विशेष मदत केली, दरम्यान, लहान मुलांना वाडक किया पूर्ण न विरलेले पदार्थ देताना विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन डॉक्टरांनी पालकांना केले आहे.
तुम्ही 70 वर्षे जगणार की 100 वर्षे? फक्त खाण-पान नाही तर ही गोष्ट ठरवते तुमचे आयुष्य किती असेल; नवी रिसर्च आली समोर