स्वयंपाक करायचा तरी कसा? ‘हा’ पदार्थ महागल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले; कारण काय?

शेंगदाण्याच्या दरात लक्षणीय वाढ
शेंगदाणा प्रतिकिलो १५० ते तब्बल १८० रूपये
गृहिणींचे बजेट कोलमडले
मंचर: गेल्या महिनाभरात शेंगदाण्याच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली असून किरकोळ बाजारात शेंगदाणा प्रतिकिलो १५० ते तब्बल १८० रुपयांपर्यंत विक्री होत आहे. अवघ्या महिनाभरापूर्वी ११० ते १२० रुपये किलो दराने उपलब्ध असलेला शेंगदाणा सध्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याने ग्राहकांच्या खिशाला मोठा फटका बसत आहे. विशेषतः गृहिणींचे मासिक घरगुती बजेट कोलमडल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यामुळे शेंगदाण्याचे दर कमी कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दरवाढीचा थेट परिणाम स्वयंपाकघरावर
शेंगदाणा हा महाराष्ट्रातील स्वयंपाकाचा अविभाज्य घटक मानला जातो. चटण्या, भाजी, आमटी, कूट, फराळाचे पदार्थ तसेच शेंगदाणा तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर याचा वापर होतो. त्यामुळे दरवाढीचा थेट परिणाम घरगुती खर्चावर होत आहे. सध्या बाजारात घुंगरू प्रकारचा शेंगदाणा सुमारे १५० रुपये किलो दराने विकला जात आहे, तर स्पॅनिश प्रकारचा शेंगदाणा १७० ते १८० रुपये किलो दराने उपलब्ध आहे. काही ठिकाणी दर्जानुसार दर आणखी वाढल्याचेही दिसून येते.
दरवाढीमागील कारणांचा वेध
किरकोळ विक्रेत्यांच्या माहितीनुसार, सध्या बाजारात शेंगदाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे; मात्र तुलनेने पुरवठा कमी असल्याने दरात उसळी आली आहे. उत्पादन क्षेत्रातून बाजारात येणारी आवक अपेक्षेपेक्षा घटल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय साठेबाजी, वाढता वाहतूक खर्च, डिझेल दरातील चढ-उतार आणि घाऊक बाजारातील अस्थिरता ही देखील दरवाढीची प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. काही व्यापाऱ्यांनी घाऊक बाजारातील अनिश्चिततेमुळे किरकोळ विक्रेत्यांना वाढीव दराने माल खरेदी करावा लागत असल्याचे स्पष्ट केले.
पुढील स्थिती काय?
मंचर येथील व्यापारी प्रवीण शिंदे पाटील यांनी सांगितले की, पुढील काही दिवसांत बाजारात आवक वाढल्यास दरात काही प्रमाणात स्थिरता येण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्यातरी दर उच्चांकी पातळीवरच कायम आहेत.दरवाढीमुळे अनेक कुटुंबांनी शेंगदाण्याचा वापर कमी करण्याचा पर्याय स्वीकारला असून काहींनी पर्यायी पदार्थांकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. एकूणच, शेंगदाण्याच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत असून बाजारातील परिस्थितीवर प्रशासनाने लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.