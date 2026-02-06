Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

स्वयंपाक करायचा तरी कसा? ‘हा’ पदार्थ महागल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले; कारण काय?

अवघ्या महिनाभरापूर्वी ११० ते १२० रुपये किलो दराने उपलब्ध असलेला पदार्थ सध्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याने ग्राहकांच्या खिशाला मोठा फटका बसत आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 04:52 PM
स्वयंपाक करायचा तरी कसा? 'हा' पदार्थ महागल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले; कारण काय?

गृहिणींचे बजेट कोलमडले (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

शेंगदाण्याच्या दरात लक्षणीय वाढ
शेंगदाणा प्रतिकिलो १५० ते तब्बल १८० रूपये
गृहिणींचे बजेट कोलमडले

मंचर: गेल्या महिनाभरात शेंगदाण्याच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली असून किरकोळ बाजारात शेंगदाणा प्रतिकिलो १५० ते तब्बल १८० रुपयांपर्यंत विक्री होत आहे. अवघ्या महिनाभरापूर्वी ११० ते १२० रुपये किलो दराने उपलब्ध असलेला शेंगदाणा सध्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याने ग्राहकांच्या खिशाला मोठा फटका बसत आहे. विशेषतः गृहिणींचे मासिक घरगुती बजेट कोलमडल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यामुळे शेंगदाण्याचे दर कमी कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

 दरवाढीचा थेट परिणाम स्वयंपाकघरावर

शेंगदाणा हा महाराष्ट्रातील स्वयंपाकाचा अविभाज्य घटक मानला जातो. चटण्या, भाजी, आमटी, कूट, फराळाचे पदार्थ तसेच शेंगदाणा तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर याचा वापर होतो. त्यामुळे दरवाढीचा थेट परिणाम घरगुती खर्चावर होत आहे. सध्या बाजारात घुंगरू प्रकारचा शेंगदाणा सुमारे १५० रुपये किलो दराने विकला जात आहे, तर स्पॅनिश प्रकारचा शेंगदाणा १७० ते १८० रुपये किलो दराने उपलब्ध आहे. काही ठिकाणी दर्जानुसार दर आणखी वाढल्याचेही दिसून येते.

भारतीय माशांपासून बनवलेले ‘हे’ पदार्थ पाहिल्यानंतर तोंडाला सुटेल पाणी, प्रत्येक मांसाहारी व्यक्तीने खायलाच हवे

दरवाढीमागील कारणांचा वेध

किरकोळ विक्रेत्यांच्या माहितीनुसार, सध्या बाजारात शेंगदाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे; मात्र तुलनेने पुरवठा कमी असल्याने दरात उसळी आली आहे. उत्पादन क्षेत्रातून बाजारात येणारी आवक अपेक्षेपेक्षा घटल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय साठेबाजी, वाढता वाहतूक खर्च, डिझेल दरातील चढ-उतार आणि घाऊक बाजारातील अस्थिरता ही देखील दरवाढीची प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. काही व्यापाऱ्यांनी घाऊक बाजारातील अनिश्चिततेमुळे किरकोळ विक्रेत्यांना वाढीव दराने माल खरेदी करावा लागत असल्याचे स्पष्ट केले.

गणपती बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवा वालाची आमटी, ओल्या वाटणामुळे वाढेल पदार्थाची चव

पुढील स्थिती काय?

मंचर येथील व्यापारी प्रवीण शिंदे पाटील यांनी सांगितले की, पुढील काही दिवसांत बाजारात आवक वाढल्यास दरात काही प्रमाणात स्थिरता येण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्यातरी दर उच्चांकी पातळीवरच कायम आहेत.दरवाढीमुळे अनेक कुटुंबांनी शेंगदाण्याचा वापर कमी करण्याचा पर्याय स्वीकारला असून काहींनी पर्यायी पदार्थांकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. एकूणच, शेंगदाण्याच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत असून बाजारातील परिस्थितीवर प्रशासनाने लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Increase peanut prices has disrupted the monthly household budget of homemakers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 04:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Amravati News: अमरावतीत ७७ हजार ११९ एकल महिला, एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना
1

Amravati News: अमरावतीत ७७ हजार ११९ एकल महिला, एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना

धावपळीच्या जगात ऑफिस आणि घर कसं सांभाळाल? वर्किंग वुमनसाठी स्मार्ट बॅलन्स टिप्स
2

धावपळीच्या जगात ऑफिस आणि घर कसं सांभाळाल? वर्किंग वुमनसाठी स्मार्ट बॅलन्स टिप्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ZP Election : खेड तालुक्यात मतदार सजग; पैशांची उधळण करणाऱ्या उमेदवारांना…

ZP Election : खेड तालुक्यात मतदार सजग; पैशांची उधळण करणाऱ्या उमेदवारांना…

Feb 06, 2026 | 04:58 PM
UPSC CSE 2026 Notification: यूपीएससीच्या ९३३ जागांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत

UPSC CSE 2026 Notification: यूपीएससीच्या ९३३ जागांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत

Feb 06, 2026 | 04:53 PM
Electric Two Wheeler : आता महागड्या पेट्रोलचं नो टेन्शन, ‘रेअर अर्थ’चा तुटवडा संपला, पैशांची बचत कशी कराल जाणून घ्या

Electric Two Wheeler : आता महागड्या पेट्रोलचं नो टेन्शन, ‘रेअर अर्थ’चा तुटवडा संपला, पैशांची बचत कशी कराल जाणून घ्या

Feb 06, 2026 | 04:53 PM
स्वयंपाक करायचा तरी कसा? ‘हा’ पदार्थ महागल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले; कारण काय?

स्वयंपाक करायचा तरी कसा? ‘हा’ पदार्थ महागल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले; कारण काय?

Feb 06, 2026 | 04:45 PM
राष्ट्रवादी सत्तेत भाजपसोबत, काँग्रेस एकाकी; सांगलीत नेमकं काय घडलं?

राष्ट्रवादी सत्तेत भाजपसोबत, काँग्रेस एकाकी; सांगलीत नेमकं काय घडलं?

Feb 06, 2026 | 04:37 PM
WPL 2026 Final : ‘तुम्ही सर्वजण या विजयासाठी…’RCB च्या विजेतेपदावर किंग कोहलीचा मानधनासाठी खास संदेश, पोस्ट VIRAL

WPL 2026 Final : ‘तुम्ही सर्वजण या विजयासाठी…’RCB च्या विजेतेपदावर किंग कोहलीचा मानधनासाठी खास संदेश, पोस्ट VIRAL

Feb 06, 2026 | 04:34 PM
Islamabad Blast: इस्लामाबादमध्ये नमाज अदा करताना मोठा स्फोट, १५ जणांचा मृत्यू , तर ८० हून अधिक जखमी

Islamabad Blast: इस्लामाबादमध्ये नमाज अदा करताना मोठा स्फोट, १५ जणांचा मृत्यू , तर ८० हून अधिक जखमी

Feb 06, 2026 | 04:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM