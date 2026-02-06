Electric Two Wheeler : आता महागड्या पेट्रोलचं नो टेन्शन, ‘रेअर अर्थ’चा तुटवडा संपला, पैशांची बचत कशी कराल जाणून घ्या

अमेरिकेच्या टॅरिफबाबतच्या अरेला कारे करण्याचे धारिष्ट्य चीनने रेअर अर्थ एलिमेंट्सच्या जोरावर दाखवले आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांचा बाजार पुन्हा गतीमान होईल. पेट्रोलच्या तुलनेत ई-स्कूटरमुळे तुमच्या पैशांची बचत कशी होऊ शकते, जाणून घ्या…
काही काळापासून अडचणींना तोंड देत असलेला इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांचा बाजार आता पुन्हा गतीमान होण्यास सज्ज आहे. पुरवठ्याचा तुटवडा आणि सरकारी अनुदानात घट झाल्याने बाजारावर निश्चितच परिणाम झाला आहे, परंतु परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. अलीकडील अहवालानुसार २०२७ या आर्थिक वर्षात इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत १६ ते १८ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. याचे सर्वात मोठे कारण दुर्मिळ पृथ्वी चुंबकांचा सुधारित पुरवठा असल्याचे मानले जाते, ज्यामुळे कंपन्यांना उत्पादन वाढवणे सोपे होईल.
क्रिसिलच्या अहवालात असे सूचित केले आहे की,इलेक्ट्रिक मोटर्सचा एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या दुर्मिळ पृथ्वी चुंबकांचा पुरवठा हळूहळू सामान्य होत आहे. पूर्वी, चीनमधून या चुंबकांच्या पुरवठ्यात अडथळे आले होते. ज्यामुळे ई-स्कूटर उत्पादनावर परिणाम झाला. यामुळे आर्थिक वर्ष २६ मध्ये इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या वाढीमध्ये १२ ते १३ टक्क्यांपर्यंत घट झाली. आता, पुरवठा सुधारत असताना, बाजारपेठ स्थिर होण्याची अपेक्षा आहे, जरी आर्थिक वर्ष २५ मध्ये झालेल्या विक्रमी २२ टक्के वाढीपेक्षा वाढ अजूनही थोडी कमी असेल.
जरी सरकारी अनुदाने आता पूर्वीसारखी नसली तरी, पेट्रोल स्कूटरपेक्षा इलेक्ट्रिक स्कूटर चालवणे अजूनही खूपच स्वस्त आहे. पेट्रोल स्कूटरची किंमत प्रति किलोमीटर २ ते २.५ रुपये आहे, तर इलेक्ट्रिक स्कूटरची किंमत प्रति किलोमीटर फक्त ३० पैसे आहे. म्हणूनच, दीर्घकालीन बचत पाहता, लोक इलेक्ट्रिक वाहनांकडे अधिकाधिक वळत आहेत. असा अंदाज आहे की पुढील वर्षापर्यंत, एकूण दुचाकी विक्रीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा ७ टक्के असू शकतो.
इलेक्ट्रिक वाहन बाजारपेठेतील एक मोठा बदल म्हणजे बजाज, टीव्हीएस आणि हिरो सारख्या स्थापित कंपन्या नवीन स्टार्टअप्सपेक्षा आघाडी मिळवत आहेत. जानेवारी २०२६ पर्यंत, या दिग्गज कंपन्यांचा बाजारातील वाटा ६२% पर्यंत वाढला आहे. कारण त्यांच्याकडे पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक दोन्ही वाहने आहेत, ज्यामुळे त्यांना जोखीम चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करता येते. दरम्यान, फक्त इलेक्ट्रिक वाहने बनवणाऱ्या कंपन्या सध्या तोट्यात आहेत आणि ग्राहक विश्वासार्ह सेवा देणाऱ्या ब्रँडना प्राधान्य देत आहेत.