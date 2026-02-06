UPSC CSE 2026 Notification: यूपीएससीच्या ९३३ जागांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत

UPSC च्या नियमांत मोठा बदल! आता सेवेत असताना वारंवार देता येणार नाही परीक्षा; जाणून घ्या नवीन नियम
उमेदवारांनी upsconline.nic.in या संकेतस्थळावर जाऊन खालीलप्रमाणे अर्ज करावा:
१. OTR नोंदणी: सर्वप्रथम ‘One Time Registration’ प्रक्रिया पूर्ण करा.
२. लॉगिन: ईमेल किंवा मोबाईल नंबरद्वारे ओटीपी मिळवून लॉगिन करा.
३. Part-I: आपली वैयक्तिक आणि शैक्षणिक माहिती भरा.
४. शुल्क भरणा: नेट बँकिंग, कार्ड किंवा UPI द्वारे फी जमा करा.
५. Part-II: फोटो, सही आणि ओळखपत्र (आधार/पॅन) योग्य फॉरमॅटमध्ये अपलोड करा.
६. केंद्र निवड: परीक्षेचे केंद्र निवडून फॉर्म फायनल सबमिट करा.
