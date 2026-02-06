Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
UPSC CSE 2026 Notification: यूपीएससीच्या ९३३ जागांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत

संघ लोक सेवा आयोगाने (UPSC) ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, यंदा ९३३ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 04:53 PM
यूपीएससीच्या ९३३ जागांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत (Photo Credit- X)

  • यूपीएससीच्या ९३३ जागांसाठी भरती जाहीर
  • जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत
देशातील सर्वात प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेची (CSE 2026) तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी मोठी बातमी आहे. संघ लोक सेवा आयोगाने (UPSC) ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, यंदा ९३३ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. इच्छुक उमेदवार आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

महत्त्वाच्या तारखा (UPSC 2026 Schedule)

  • अधिसूचना आणि अर्ज प्रक्रिया सुरू: ४ फेब्रुवारी २०२६
  • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: २४ फेब्रुवारी २०२६ (संध्याकाळी ६:०० वाजेपर्यंत)
  • पूर्व परीक्षा (Prelims): २४ मे २०२६
  • मुख्य परीक्षा (Mains): २१ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू

शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा

  • योग्यता: कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही विषयातील पदवी (Graduate) असणे अनिवार्य आहे. पदवीच्या शेवटच्या वर्षात असलेले विद्यार्थीही या परीक्षेसाठी पात्र आहेत.
  • वयोमर्यादा: १ ऑगस्ट २०२६ रोजी उमेदवाराचे वय २१ ते ३२ वर्षे दरम्यान असावे. (SC/ST उमेदवारांना ५ वर्षे आणि OBC उमेदवारांना ३ वर्षे वयोमर्यादेत सूट देण्यात आली आहे).

UPSC च्या नियमांत मोठा बदल! आता सेवेत असताना वारंवार देता येणार नाही परीक्षा; जाणून घ्या नवीन नियम

अर्ज शुल्क (Application Fee)

  • General/OBC/EWS (पुरुष): १०० रुपये (पूर्व परीक्षेसाठी)
  • महिला/SC/ST/दिव्यांग: अर्ज पूर्णपणे विनामूल्य आहे.
  • टीप: मुख्य परीक्षेसाठी निवडल्या गेलेल्या उमेदवारांना (सवलत प्रवर्गातील उमेदवार वगळता) अतिरिक्त २०० रुपये फी भरावी लागेल.

किती वेळा परीक्षा देता येते? (Number of Attempts)

  • General/EWS: ६ संधी
  • OBC/PwBD: ९ संधी
  • SC/ST: वयोमर्यादेपर्यंत अमर्यादित संधी

अर्ज कसा करावा? (Step-by-Step Process)

उमेदवारांनी upsconline.nic.in या संकेतस्थळावर जाऊन खालीलप्रमाणे अर्ज करावा:

१. OTR नोंदणी: सर्वप्रथम ‘One Time Registration’ प्रक्रिया पूर्ण करा.

२. लॉगिन: ईमेल किंवा मोबाईल नंबरद्वारे ओटीपी मिळवून लॉगिन करा.

३. Part-I: आपली वैयक्तिक आणि शैक्षणिक माहिती भरा.

४. शुल्क भरणा: नेट बँकिंग, कार्ड किंवा UPI द्वारे फी जमा करा.

५. Part-II: फोटो, सही आणि ओळखपत्र (आधार/पॅन) योग्य फॉरमॅटमध्ये अपलोड करा.

६. केंद्र निवड: परीक्षेचे केंद्र निवडून फॉर्म फायनल सबमिट करा.

भविष्यात UPSC वर दिसेल महिलांचे राज्य? IAS आणि IPS महिलांचे वाढते प्रमाण

Published On: Feb 06, 2026 | 04:53 PM

