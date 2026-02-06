Flowering Plants: घराच्या बाल्कनीमध्ये लावा ‘ही’ सुंदर फुलझाडे, घरामध्ये ताजेपणा आणि सकारात्मक ऊर्जा

घराच्या सजावटीसाठी अनेक जण घरामध्ये विविध प्रकारची फुलझाड रोप लावत असतात. त्यामुळे घराचे सौदर्यं वाढते. त्यासोबतच घरातील वातावरण सकारात्मक आणि ताजेतवाने राहते. ही फुलझाडे बाल्कनीमध्ये लावल्यास प्रसन्न वाटते. त्यांच्या सुंगधामुळे मन प्रसन्न राहते. अशी काही फुलझाडे आहेत ती घरात लावणे शुभ मानले जाते. कोणती फुलझाडे घराच्या बाल्कनीत लावावीत जाणून घ्या
तुम्ही घरात मोगऱ्याच रोप आणून लावू शकता. यावर कळ्या आल्यावरसुद्धा ते खूप सुंदर दिसते आणि फुले उमलताच त्याचा सुगंध सर्वत्र पसरतो. या फुलाला सुगंधी कळ्या आणि पांढऱ्या फुलांसाठी ओळखले जाते. योग्य काळजी घेतल्यास, ते वर्षभर मुबलक फुले देते. या फुलांमध्ये घरामध्ये प्रसन्नता राहते. मात्र हे रोप लावताना त्याची व्यवस्थित काळजी घेणे गरजेचे आहे.
चमेलीची फुले खूपच सुगंधी असतात आणि संपूर्ण घर दरवळून टाकतात. तुम्ही मोठ्या कुंडीत याचे – झाड लावू शकता. फुले आल्यावर ते दिसायलाही फारच देखणे वाटते. मात्र या रोपाला रोज पाणी देणे गरजेचे असते. महिन्यातून एकदा हलके सेंद्रिय खत घालणे देखील गरजेचे आहे म्हणजे हे रोप चांगले राहते आणि वाढते.
तुम्ही गॅलरीत पारिजातीचे झाड लावू शकता. यावर पांढऱ्या रंगाची आणि नारंगी देठाची फुले येतात. जी पाहायला अप्रतिम दिसतात आणि याचा सुगंधही खूपच छान असतो. जागा असल्यास हे तुम्ही थेट जमिनीतही लावू शकता. पारिजातकाच्या फुलाला हरसिंगार, शेफाली किंवा प्राजक्ता या नावानी देखील ओळखले जाते.
झेंडू ही एक लोकप्रिय फुलांची वनस्पती आहे. झेंडू म्हणजेच मेरीगोल्ड याच्या अनेक जाती असतात. पिवळा, नारंगी (केशरी) मरून (चॉकलेटी) अशा विविध रंगाचे झेंडूची रोप तुम्ही पॉटमध्ये लावू शकता. यामुळे तुमच्या घराची गॅलरी अधिक सुंदर आणि आकर्षक दिसेल. हे रोप सौंदर्यासाठीच नाही तर कीटकांना दूर ठेवण्याच्या क्षमतेसाठी देखील ओळखले जातात.
तुमच्या बाल्कनीत गुलाबाचे रोप लावू शकता. या फुलांच्या वनस्पतीतून सुगंधी फुले येतात जी तुमच्या बाल्कनीला खरोखरच आकर्षक रूप देतात. गुलाबाच्या फुलाचा वास देखील सुंगधित करतो. तसेच ते दिसायला देखील सुंदर आहे. गुलांबाचे फुल हे विविध रंगांमध्ये असते.
Ans: फुलझाडांमुळे घरात ताजेपणा, प्रसन्नता आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते. तसेच हवा शुद्ध राहण्यास मदत होते आणि ताण कमी होतो.
Ans: बाल्कनीमध्ये मोगरा, चमेली, झेंडू, गुलाब, पारिजात ही फुलझाडे लावू शकता
Ans: पाण्याचा निचरा होण्यासाठी तळाशी छिद्रे असलेल्या कुंड्या निवडाव्यात. माती हलकी आणि सुपीक असावी.