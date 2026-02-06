Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Flowering Plants: घराच्या बाल्कनीमध्ये लावा ‘ही’ सुंदर फुलझाडे, घरामध्ये ताजेपणा आणि सकारात्मक ऊर्जा

घरातील वातावरण सकारात्मक आणि ताजेतवाने ठेवण्यासाठी घराच्या बाल्कनीमध्ये काही फुलझाडे लावणे शुभ मानले जाते. अशी काही फुलझाडे आहेत ज्यामुळे घरामध्ये प्रसन्न वाटते. कोणती फुलझाडे लावावीत जाणून घ्या

Updated On: Feb 06, 2026 | 02:54 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • घराच्या बाल्कनीमध्ये लावा ही फुलझाडे
  • घरातील वातावरण राहते सकारात्मक
  • कोणती फुलझाडे लावावीत
 

 

घराच्या सजावटीसाठी अनेक जण घरामध्ये विविध प्रकारची फुलझाड रोप लावत असतात. त्यामुळे घराचे सौदर्यं वाढते. त्यासोबतच घरातील वातावरण सकारात्मक आणि ताजेतवाने राहते. ही फुलझाडे बाल्कनीमध्ये लावल्यास प्रसन्न वाटते. त्यांच्या सुंगधामुळे मन प्रसन्न राहते. अशी काही फुलझाडे आहेत ती घरात लावणे शुभ मानले जाते. कोणती फुलझाडे घराच्या बाल्कनीत लावावीत जाणून घ्या

घरामध्ये लावा ही फुलझाडे

मोगरा

तुम्ही घरात मोगऱ्याच रोप आणून लावू शकता. यावर कळ्या आल्यावरसुद्धा ते खूप सुंदर दिसते आणि फुले उमलताच त्याचा सुगंध सर्वत्र पसरतो. या फुलाला सुगंधी कळ्या आणि पांढऱ्या फुलांसाठी ओळखले जाते. योग्य काळजी घेतल्यास, ते वर्षभर मुबलक फुले देते. या फुलांमध्ये घरामध्ये प्रसन्नता राहते. मात्र हे रोप लावताना त्याची व्यवस्थित काळजी घेणे गरजेचे आहे.

तुम्ही 70 वर्षे जगणार की 100 वर्षे? फक्त खाण-पान नाही तर ही गोष्ट ठरवते तुमचे आयुष्य किती असेल; नवी रिसर्च आली समोर

चमेली

चमेलीची फुले खूपच सुगंधी असतात आणि संपूर्ण घर दरवळून टाकतात. तुम्ही मोठ्या कुंडीत याचे – झाड लावू शकता. फुले आल्यावर ते दिसायलाही फारच देखणे वाटते. मात्र या रोपाला रोज पाणी देणे गरजेचे असते. महिन्यातून एकदा हलके सेंद्रिय खत घालणे देखील गरजेचे आहे म्हणजे हे रोप चांगले राहते आणि वाढते.

पारिजाताचे झाड

तुम्ही गॅलरीत पारिजातीचे झाड लावू शकता. यावर पांढऱ्या रंगाची आणि नारंगी देठाची फुले येतात. जी पाहायला अप्रतिम दिसतात आणि याचा सुगंधही खूपच छान असतो. जागा असल्यास हे तुम्ही थेट जमिनीतही लावू शकता. पारिजातकाच्या फुलाला हरसिंगार, शेफाली किंवा प्राजक्ता या नावानी देखील ओळखले जाते.

तुमच्या रोजच्या चालण्याने आरोग्य सुसाट धावेल! अर्धाच्यावर आजार होतील कमी, फक्त 20 मिनिटे…

झेंडूचे झाड

झेंडू ही एक लोकप्रिय फुलांची वनस्पती आहे. झेंडू म्हणजेच मेरीगोल्ड याच्या अनेक जाती असतात. पिवळा, नारंगी (केशरी) मरून (चॉकलेटी) अशा विविध रंगाचे झेंडूची रोप तुम्ही पॉटमध्ये लावू शकता. यामुळे तुमच्या घराची गॅलरी अधिक सुंदर आणि आकर्षक दिसेल. हे रोप सौंदर्यासाठीच नाही तर कीटकांना दूर ठेवण्याच्या क्षमतेसाठी देखील ओळखले जातात.

गुलाब

तुमच्या बाल्कनीत गुलाबाचे रोप लावू शकता. या फुलांच्या वनस्पतीतून सुगंधी फुले येतात जी तुमच्या बाल्कनीला खरोखरच आकर्षक रूप देतात. गुलाबाच्या फुलाचा वास देखील सुंगधित करतो. तसेच ते दिसायला देखील सुंदर आहे. गुलांबाचे फुल हे विविध रंगांमध्ये असते.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बाल्कनीमध्ये फुलझाडे लावल्याने काय फायदे होतात

    Ans: फुलझाडांमुळे घरात ताजेपणा, प्रसन्नता आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते. तसेच हवा शुद्ध राहण्यास मदत होते आणि ताण कमी होतो.

  • Que: बाल्कनीमध्ये कोणती फुलझाडे लावू शकता

    Ans: बाल्कनीमध्ये मोगरा, चमेली, झेंडू, गुलाब, पारिजात ही फुलझाडे लावू शकता

  • Que: बाल्कनीत फुलझाडे लावताना कुंड्यांची निवड कशी करावी?

    Ans: पाण्याचा निचरा होण्यासाठी तळाशी छिद्रे असलेल्या कुंड्या निवडाव्यात. माती हलकी आणि सुपीक असावी.

Web Title: Plant these beautiful flowers in the balcony of your house

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 02:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तुम्ही 70 वर्षे जगणार की 100 वर्षे? फक्त खाण-पान नाही तर ही गोष्ट ठरवते तुमचे आयुष्य किती असेल; नवी रिसर्च आली समोर
1

तुम्ही 70 वर्षे जगणार की 100 वर्षे? फक्त खाण-पान नाही तर ही गोष्ट ठरवते तुमचे आयुष्य किती असेल; नवी रिसर्च आली समोर

Health Tips in Marathi :- पन्नाशीनंतर फिट अँड फाईन राहायचं ? तर या वाचा फिटनेस टिप्स ..
2

Health Tips in Marathi :- पन्नाशीनंतर फिट अँड फाईन राहायचं ? तर या वाचा फिटनेस टिप्स ..

संपूर्ण जग गाढ झोपेत असताना होतो या ठिकाणी होतो सूर्योदय, पहा नकाशावरील देशांची नावे आणि सविस्तर माहिती
3

संपूर्ण जग गाढ झोपेत असताना होतो या ठिकाणी होतो सूर्योदय, पहा नकाशावरील देशांची नावे आणि सविस्तर माहिती

शिंक-खोकला येताच लघवी का होते? डॉक्टरांनी सांगितले यामागचे कारण, 99% लोकांना ठाऊकच नाही!
4

शिंक-खोकला येताच लघवी का होते? डॉक्टरांनी सांगितले यामागचे कारण, 99% लोकांना ठाऊकच नाही!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Flowering Plants: घराच्या बाल्कनीमध्ये लावा ‘ही’ सुंदर फुलझाडे, घरामध्ये ताजेपणा आणि सकारात्मक ऊर्जा

Flowering Plants: घराच्या बाल्कनीमध्ये लावा ‘ही’ सुंदर फुलझाडे, घरामध्ये ताजेपणा आणि सकारात्मक ऊर्जा

Feb 06, 2026 | 02:54 PM
Nanded News : निवडणुकीच्या अर्जासाठी घेतला पोटच्या मुलीचा बळी! नांदेडमध्ये धक्कादायक घटना

Nanded News : निवडणुकीच्या अर्जासाठी घेतला पोटच्या मुलीचा बळी! नांदेडमध्ये धक्कादायक घटना

Feb 06, 2026 | 02:52 PM
India-France Deal: आकाशात फक्त तिरंगा आणि 114 Rafale; 18 फेब्रुवारीला दिल्लीत होणार जगातील सर्वात मोठा संरक्षण करार

India-France Deal: आकाशात फक्त तिरंगा आणि 114 Rafale; 18 फेब्रुवारीला दिल्लीत होणार जगातील सर्वात मोठा संरक्षण करार

Feb 06, 2026 | 02:45 PM
IND vs ENG, U19 World Cup Final LIVE : हरारेत वैभव सूर्यवंशीची एसप्रेस सुसाट! अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध झळकवले शतक 

IND vs ENG, U19 World Cup Final LIVE : हरारेत वैभव सूर्यवंशीची एसप्रेस सुसाट! अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध झळकवले शतक 

Feb 06, 2026 | 02:40 PM
‘मी देवेंद्र फडणवीस यांचा लाडका मंत्री, तुम्हाला पाहिजे तेवढा निधी देऊ शकतो’; नितेश राणे यांचं विधान

‘मी देवेंद्र फडणवीस यांचा लाडका मंत्री, तुम्हाला पाहिजे तेवढा निधी देऊ शकतो’; नितेश राणे यांचं विधान

Feb 06, 2026 | 02:37 PM
अल्पवयीन मुलीला फोन लावला, रात्री बाहेर बोलावले अन्…; संशयितास कोर्टाने थेट…

अल्पवयीन मुलीला फोन लावला, रात्री बाहेर बोलावले अन्…; संशयितास कोर्टाने थेट…

Feb 06, 2026 | 02:35 PM
Raigad News: म्हसळा राजकारण तापलं! राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठी पक्षांची हातमिळवणी, शेकाप-उबाठा-शरद पवार गट एकत्र

Raigad News: म्हसळा राजकारण तापलं! राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठी पक्षांची हातमिळवणी, शेकाप-उबाठा-शरद पवार गट एकत्र

Feb 06, 2026 | 02:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM