घरात प्रसन्न वातावरण ठेवण्यासाठी धूप अगरबत्ती लावताय! अगरबत्तीमुळे उद्भवू शकतो कॅन्सरसारख्या ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका

घरात वारंवार धूप अगरबत्ती लावल्यामुळे कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढतो. याशिवाय शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे घरात सतत धूप अगरबत्ती लावू नये.

Updated On: Dec 30, 2025 | 01:37 PM
धूप अगरबत्तीच्या धुरामुळे होणारे आजार?
अगरबत्तीमध्ये कोणते विषारी घटक असतात?
धूप आगरबत्तीमुळे खरंच कॅन्सर होतो का?

देवळात गेल्यानंतर किंवा घरातील देवांची पूजा करताना कायमच धूप अगरबत्ती लावली जाते. घरातील वातवरणात आनंद निर्माण होण्यासाठी अगरबत्ती लावली जाते. अगरबत्तीच्या सुगंधी वासामुळे घरातील खूप जास्त प्रसन्न वाटते. अनेक घरांमध्ये सकाळ संध्याकाळ धूप अगरबत्ती लावली जाते. पण घरात वारंवार लावलेली धूप अगरबत्ती आरोग्यासाठी अतिशय घातक ठरते. यामुळे शरीरसंबंधित गंभीर आजार होऊ शकतात. एका संशोधनात करण्यात आलेल्या अभ्यासानुसार, घरात धूप जाळल्यानंतर होणारा सुगंधी धूर हा ५०० सिगारेटच्या धुरा एवढा असतो. त्यामुळे एक धूप अगरबत्ती जाळल्यानंतर घरात ५०० सिगारेटचा धूर निर्माण होतो, असा धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे. आज आम्ही तुम्हाला धूप अगरबत्ती जाळल्यामुळे शरीरावर कोणते गंभीर परिणाम होतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)

वाढत्या वयात शरीरातील अवयव होतात म्हतारे! जाणून घ्या कोणत्या अवयवांची क्षमता वयासोबत कमी होऊन जाते

धूप अगरबत्तीच्या धुरात कोणते विषारी घटक असतात?

  • कार्बनडाय ऑक्साईड
  • नायट्रोजन ऑक्साईड
  • फॉर्मील्डिहाईड
घरात वारंवार धूप अगरबत्ती जाळ्यामुळे माणसाला भयानक आजार होण्याची शक्यता असते. या आजारांची नावे वाचल्यानंतर तुम्ही अगरबत्ती लावणे कायमचे सोडून द्याल. धूप अगरबत्ती लावल्यानंतर घरात घमघमाट होतो, पण आजार वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे घरात धूप अगरबत्ती जळू नये. घराच्या बाहेरील जागेत अगरबत्ती जाळावी. धूप अगरबत्ती जाळल्यामुळे कॅन्सर, दमा, खोकला, फुफ्फुस कमकुवत होणे, ऍलर्जी, डोकेदुखी, डोळ्यांचे विकार, एकाग्रता ढळणे, डिमेंशिया, अल्झायमर इत्यादी गंभीर आजार होण्याची शक्यता असते.

Liver ला सूज आल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष करणे आरोग्यासाठी ठरेल धोक्याचे

धूप अगरबत्ती लावण्याचे तोटे:

धूप अगरबत्तीच्या धुरामध्ये सूक्ष्म कण आढळून येतात, हे कण शरीरात गेल्यानंतर दमा किंवा श्वासांचे विकार होण्याची शक्यता असते. तसेच डोळ्यांची जळजळ आणि त्वचेवर खाज सुटते. अगरबत्तीच्या धुरामध्ये कर्करोगास कारणीभूत ठरू शकणारी हानिकारक रसायने असू शकतात, ज्यामुळे दीर्घकाळ वापरल्यास फुफ्फुसांच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो. याशिवाय धुरामध्ये असलेले रसायने डोकेदुखी, एकाग्रतेचा अभाव आणि अल्झायमरसारख्या समस्या वाढवतात.दमा किंवा अस्थम्याच्या समस्येने त्रस्त असलेल्या रुग्णांनी धूप अगरबत्ती लावलेल्या खोलीत बसू नये. अगरबत्तीचा धूर घरातील हवा प्रदूषित करून टाकते, ज्याच्या परिणामामुळे घरात धूम्रपान केल्यासारखे वाटते. अगरबतीमधून अपूर्ण ज्वलनामुळे कार्बन मोनोऑक्साइड बाहेर पडू लागतो, जे शरीरासाठी विषारी ठरते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Frequently Asked Questions

  • Que: धूप अगरबत्तीचा धूर आरोग्यासाठी हानिकारक का असतो?

    Ans: अगरबत्ती जळताना त्यातून निघणाऱ्या धुरामध्ये बेंझीन, फॉर्मल्डिहाइड आणि पॉली ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स सारखे विषारी घटक असतात

  • Que: फुफ्फुसांवर काय परिणाम होतो?

    Ans: अगरबत्तीच्या धुरामुळे फुफ्फुसांच्या पेशींना नुकसान पोहोचते आणि श्वसनक्षमता ३०% पर्यंत कमी होऊ शकते.

  • Que: कर्करोगाचा धोका असतो का?

    Ans: होय, जरबत्तीच्या धुरामध्ये कर्करोगास कारणीभूत ठरणारे घटक असल्याने, फुफ्फुसांच्या कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो

