Worldwide Collection: ‘Dhurandhar’ चे जगभरात बॉक्स ऑफिसवर वर्चस्व, आता ‘जवान’ चित्रपटालाही देणार टक्कर

रणवीर सिंगचा "धुरंधर" हा चित्रपट केवळ भारतातच नाही तर परदेशातही सुस्साट आहे. २५ व्या दिवशीही या चित्रपटाने जगभरात जोरदार कमाई केली आहे. तसेच आता चित्रपट लवकरच 'जवान' ला मागे टाकले आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 01:26 PM
आदित्य धर दिग्दर्शित आणि रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना अभिनीत, “धुरंधर” हा स्पाय थ्रिलर चित्रपट भारतीय आणि जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर ब्लॉकबस्टर ठरला आहे. रिलीजच्या पहिल्या तीन आठवड्यात मोठ्या प्रमाणात कमाई केल्यानंतर, हा चित्रपट चौथ्या आठवड्यातही अनेक विक्रम मोडत आहे. चित्रपटाने २५ दिवसांत जगभरात किती कमाई केली आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत.

“धुरंधर” ने २५ दिवसांत जगभरात किती कमाई केली?

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, ख्रिसमसच्या सुट्ट्यांमध्ये मिळालेल्या यशामुळे, “धुरंधर” ने परदेशी बॉक्स ऑफिसवर $२६.५ दशलक्ष पेक्षा जास्त कमाई केली आहे. यासह, धुरंधरची एकूण २५ दिवसांची जगभरातील कमाई आता ₹१०८१ कोटी (₹११०० कोटी) झाली आहे आणि तो ₹११०० कोटीच्या जवळ पोहोचला आहे. तसेच या चित्रपटाची कमाई दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे.

‘जवान’ चित्रपटाला ‘धुरंधर’ देणार टक्कर

चौथ्या आठवड्यात, ‘धुरंधर’ ‘कलकी २८९८ एडी’ आणि ‘पठाण’ ला मागे टाकत जगभरातील सर्वाधिक कमाई करणारा सातवा भारतीय चित्रपट बनला. आता, हा चित्रपट सहाव्या स्थानावर पोहोचण्याची आणि शाहरुख खानच्या ‘जवान’ ला मागे टाकण्याची शक्यता आहे. २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘जवान’ ने जगभरात ११६० कोटी रुपये कमावले.

‘धुरंधर’ च्या कामगिरीची गती पाहता, तो शुक्रवार किंवा शनिवारपर्यंत हा टप्पा गाठेल. त्यानंतर, पाचव्या आठवड्याच्या कमाईवरून आदित्य धरचा चित्रपट KGF: Chapter 2 (₹१२१५ कोटी) आणि RRR (₹१२३० कोटी) ला मागे टाकेल की नाही हे पाहणे बाकी आहे.

‘धुरंधर’ चे २५ व्या दिवसाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

चौथ्या सोमवारी, ‘धुरंधर’ च्या कलेक्शनमध्ये थोडीशी घट झाली. परंतु, हा चित्रपट अजूनही १० कोटींचा टप्पा ओलांडण्यात यशस्वी झाला आहे. SACNet च्या प्राथमिक अहवालांनुसार, चित्रपटाने सोमवारी, रिलीजच्या २५ व्या दिवशी, भारतात अंदाजे १०.५० कोटी रुपयांची कमाई केली. यासह, चित्रपटाचे एकूण देशांतर्गत कमाईचे कलेक्शन अवघ्या २५ दिवसांत ७०१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे, जे आतापर्यंतच्या कोणत्याही बॉलीवूड चित्रपटासाठी सर्वाधिक आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सोमवारी हिंदीमध्ये ‘धुरंधर’ चे एकूण प्रेक्षकसंख्या २१.३९% होती. सकाळचे शो ११.९८% ने सुरू झाले, तर संध्याकाळच्या शोमध्ये सर्वाधिक प्रेक्षकसंख्या २६.६७% होती.

 

 

