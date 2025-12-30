Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

”सूर्यकुमार यादव खूप मेसेज करायचा,पण आता..”, बोल्ड अभिनेत्रीचा धक्कादायक दावा

अभिनेत्री आणि मॉडेल खुशी मुखर्जी सोशल मीडियावर सतत चर्चेत असते अलिकडेच तिने भारताचा स्टार क्रिकेटर सुर्यकुमार यादव याबद्दल एक वक्तव्य केले आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 01:17 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

अभिनेत्री आणि मॉडेल खुशी मुखर्जी सोशल मीडियावर सतत चर्चेचा विषय असते. तिच्या बोल्ड फॅशन निवडींमुळे तिच्याबद्दल सतत चर्चा सुरू असतात. दरम्यान, तिने भारतीय टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव याच्याबद्दल एक विधान जारी केले आहे. मुखर्जीचा दावा आहे की अनेक क्रिकेटपटू तिचा पाठलाग करत आहेत. ती असेही म्हणते की सूर्यकुमार यादव तिला मेसेज करायचा.

खुशी मुखर्जी म्हणाली, “अनेक क्रिकेटपटू माझ्या मागे लागले होते. सूर्यकुमार यादव मला खूप मेसेज करायचा, पण आता आम्ही जास्त बोलत नाही. मला एकमेकांशी जोडले जायचेही नाही आणि मला कोणतेही लिंक-अप आवडत नाहीत. तर, खरोखरच असे काही नाहीये.”

खुशी मुखर्जीने तिच्या घरी झालेल्या चोरीबद्दल सांगितले. यापूर्वी, खुशी मुखर्जीने उघड केले होते की तिच्या मित्रांनी तिला नशेत गुंगी दिली होती आणि तिच्या घरातून मौल्यवान वस्तू चोरल्या होत्या. चोरीला गेलेले दागिने २.५ दशलक्ष किमतीचे आहेत. ती पुढे म्हणाली, मी काय करू शकते? माफ करा किंवा दुर्लक्ष करा. जेव्हा कोणताही पर्याय शक्य नसतो. जेव्हा मित्र शत्रू बनतात तेव्हा स्पर्धा वाढते आणि मत्सर यशापेक्षा जास्त होतो. माझ्या मित्रांनी मला ड्रग्ज दिले आणि माझ्या घरातील दागिने चोरले… मी उदार आहे, पण कदाचित मी आयुष्यात माझा मार्ग चुकवत आहे. हार मानावीशी वाटते.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by E24 Bollywood (@e24official)


‘आमिर खानला देशाबाहेर काढण्यासाठी सुरु आहेत प्रयत्न..’, Mr Perfectionist लाही मिळाल्या धमक्या, इम्रान खानचा खुलासा

खुशी मुखर्जी कोण आहे?
दक्षिण भारतीय चित्रपट, रिअॅलिटी शो आणि बोल्ड वेब सिरीजमध्ये काम करणारी खुशी वाद किंवा लक्ष वेधून घेणारी नाही. २४ नोव्हेंबर १९९६ रोजी कोलकाता येथे जन्मलेल्या खुशीने २०१३ मध्ये अंजली थुराई या तमिळ चित्रपटातून तिच्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. नंतर ती ‘डोंगा प्रेमा’ आणि ‘हार्ट अटॅक’ सारख्या तेलुगू चित्रपटांमध्ये तसेच हिंदी चित्रपट ‘श्रृंगार’ मध्ये दिसली. तिला मोठा ब्रेक भारतीय टेलिव्हिजन आणि रिअॅलिटी शोमधून मिळाला.

Dharmendra Last Movie: वडिलांचा शेवटचा चित्रपट पाहून Bobby Deol झाला भावूक; Video इंटरनेटवर Viral

एमटीव्हीच्या स्प्लिट्सव्हिला १० आणि लव्ह स्कूल ३ मध्ये भाग घेतल्यानंतर खुशीला ओळख मिळाली. ती बालवीर रिटर्न्समधील ज्वाला परी आणि कहत हनुमान जय श्री राम या पौराणिक नाटकातही दिसली आहे. प्रौढ-थीम असलेल्या भारतीय वेब सिरीजमध्येही ती एक प्रसिद्ध चेहरा बनली आहे.

Web Title: Model khushi mukherjee has made a statement about indias star cricketer suryakumar yadav

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 01:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्रेम का भिती? मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर प्रेमकथेचा नवा अध्याय, सहवास’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित; चाहत्यांची उत्सुकता वाढली
1

प्रेम का भिती? मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर प्रेमकथेचा नवा अध्याय, सहवास’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित; चाहत्यांची उत्सुकता वाढली

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड
2

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 
3

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 

फेब्रुवारीत रश्मिका मंदाना खरंच लग्न करणार? अभिनेत्रीने दिलं ‘हे’ उत्तर, म्हणाली…
4

फेब्रुवारीत रश्मिका मंदाना खरंच लग्न करणार? अभिनेत्रीने दिलं ‘हे’ उत्तर, म्हणाली…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM