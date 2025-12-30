”सूर्यकुमार यादव खूप मेसेज करायचा,पण आता..”, बोल्ड अभिनेत्रीचा धक्कादायक दावा

अभिनेत्री आणि मॉडेल खुशी मुखर्जी सोशल मीडियावर सतत चर्चेचा विषय असते. तिच्या बोल्ड फॅशन निवडींमुळे तिच्याबद्दल सतत चर्चा सुरू असतात. दरम्यान, तिने भारतीय टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव याच्याबद्दल एक विधान जारी केले आहे. मुखर्जीचा दावा आहे की अनेक क्रिकेटपटू तिचा पाठलाग करत आहेत. ती असेही म्हणते की सूर्यकुमार यादव तिला मेसेज करायचा.
खुशी मुखर्जी म्हणाली, “अनेक क्रिकेटपटू माझ्या मागे लागले होते. सूर्यकुमार यादव मला खूप मेसेज करायचा, पण आता आम्ही जास्त बोलत नाही. मला एकमेकांशी जोडले जायचेही नाही आणि मला कोणतेही लिंक-अप आवडत नाहीत. तर, खरोखरच असे काही नाहीये.”
खुशी मुखर्जीने तिच्या घरी झालेल्या चोरीबद्दल सांगितले. यापूर्वी, खुशी मुखर्जीने उघड केले होते की तिच्या मित्रांनी तिला नशेत गुंगी दिली होती आणि तिच्या घरातून मौल्यवान वस्तू चोरल्या होत्या. चोरीला गेलेले दागिने २.५ दशलक्ष किमतीचे आहेत. ती पुढे म्हणाली, मी काय करू शकते? माफ करा किंवा दुर्लक्ष करा. जेव्हा कोणताही पर्याय शक्य नसतो. जेव्हा मित्र शत्रू बनतात तेव्हा स्पर्धा वाढते आणि मत्सर यशापेक्षा जास्त होतो. माझ्या मित्रांनी मला ड्रग्ज दिले आणि माझ्या घरातील दागिने चोरले… मी उदार आहे, पण कदाचित मी आयुष्यात माझा मार्ग चुकवत आहे. हार मानावीशी वाटते.
View this post on Instagram
‘आमिर खानला देशाबाहेर काढण्यासाठी सुरु आहेत प्रयत्न..’, Mr Perfectionist लाही मिळाल्या धमक्या, इम्रान खानचा खुलासा
खुशी मुखर्जी कोण आहे?
दक्षिण भारतीय चित्रपट, रिअॅलिटी शो आणि बोल्ड वेब सिरीजमध्ये काम करणारी खुशी वाद किंवा लक्ष वेधून घेणारी नाही. २४ नोव्हेंबर १९९६ रोजी कोलकाता येथे जन्मलेल्या खुशीने २०१३ मध्ये अंजली थुराई या तमिळ चित्रपटातून तिच्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. नंतर ती ‘डोंगा प्रेमा’ आणि ‘हार्ट अटॅक’ सारख्या तेलुगू चित्रपटांमध्ये तसेच हिंदी चित्रपट ‘श्रृंगार’ मध्ये दिसली. तिला मोठा ब्रेक भारतीय टेलिव्हिजन आणि रिअॅलिटी शोमधून मिळाला.
Dharmendra Last Movie: वडिलांचा शेवटचा चित्रपट पाहून Bobby Deol झाला भावूक; Video इंटरनेटवर Viral
एमटीव्हीच्या स्प्लिट्सव्हिला १० आणि लव्ह स्कूल ३ मध्ये भाग घेतल्यानंतर खुशीला ओळख मिळाली. ती बालवीर रिटर्न्समधील ज्वाला परी आणि कहत हनुमान जय श्री राम या पौराणिक नाटकातही दिसली आहे. प्रौढ-थीम असलेल्या भारतीय वेब सिरीजमध्येही ती एक प्रसिद्ध चेहरा बनली आहे.