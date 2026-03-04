Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मैदा साखरेचा वापर न करता २० मिनिटांमध्ये बनवा गव्हाच्या पिठाचा चविष्ट केक, डाएट करणाऱ्यांसाठी उत्तम पदार्थ

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये गव्हाच्या पिठाचा वापर करून केक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कोणत्या आजाराने त्रस्त असलेले लोक खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया गव्हाचा केक खाण्याची रेसिपी.

Updated On: Mar 04, 2026 | 03:00 PM
वाढदिवसाच्या दिवशी केक कापल्याशिवाय बर्थ डे साजरा झाल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. कोणत्याही शुभ प्रसंगी घरात केक आणला जातो. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं केक खायला खूप जास्त आवडतो. चॉकलेट केक, फ्रुट केक यांसारखे विविध केक अतिशय आवडीने खाल्ले जातात. पण मधुमेह किंवा आरोग्यासंबंधित इतर समस्यांनी त्रस्त असलेले लोक बाजारातून विकत आणलेला केक खाण्यास नकार देतात. कारण विकतचा केक बनवताना त्यात मोठ्या प्रमाणावर मैदा आणि साखरेचा वापर केला जातो. याशिवाय काहीवेळा विकतचा केक शिळा असतो. दोन ते तीन दिवस स्टोर करून ठेवलेल्या केकची चव अजिबात चांगली लागत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला मैदा साखरेचा वापर न करता गव्हाच्या पिठाचा केक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर ठरेल. मैद्याचा केक खाल्ल्यामुळे पोट फुगते आणि अपचनाच्या समस्या कायमच उद्भवतात. त्यामुळे गव्हाच्या पिठाचा वापर करून केक बनवावा. चला तर जाणून घेऊया गव्हाच्या पिठाचा केक बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

साहित्य:

  • दही
  • तेल
  • गव्हाचं पीठ
  • गुळाची पावडर
  • कोको पावडर
  • बेकिंग सोडा
  • बेकिंग पावडर
  • मीठ
  • दूध
  • पाणी
कृती:

  • गव्हाच्या पिठाचा केक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये दही घेऊन त्यात गुळाची पावडर मिक्स करा. दह्यात गूळ पूर्णपणे मिक्स करून घ्या.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात चार चमचे तेल टाका आणि मिक्स करा. त्यानंतर बेकिंग सोडा आणि कोको पावडर घालून हळूहळू मिक्स करा.
  • सर्व साहित्य टाकून झाल्यानंतर गव्हाचं पीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. कणिक पिठात अजिबात गुठळ्या ठेवू नका.
  • कणिक भिजवताना त्यात दूध मिक्स करावे. थोडं थोडं दूध मिक्स करून घ्या. त्यानंतर त्यात बेकिंग पावडर घालून चमच्याने सतत मिक्स करत राहा.
  • केकच्या भांड्याला तेल लावून घ्या. त्यानंतर त्यात तयार केलेले मिश्रण ओतून केक ओव्हनमध्ये शिजवून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला गव्हाचा केक.

Published On: Mar 04, 2026 | 03:00 PM

Mar 04, 2026 | 03:00 PM
