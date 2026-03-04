मैदा साखरेचा वापर न करता २० मिनिटांमध्ये बनवा गव्हाच्या पिठाचा चविष्ट केक, डाएट करणाऱ्यांसाठी उत्तम पदार्थ

वाढदिवसाच्या दिवशी केक कापल्याशिवाय बर्थ डे साजरा झाल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. कोणत्याही शुभ प्रसंगी घरात केक आणला जातो. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं केक खायला खूप जास्त आवडतो. चॉकलेट केक, फ्रुट केक यांसारखे विविध केक अतिशय आवडीने खाल्ले जातात. पण मधुमेह किंवा आरोग्यासंबंधित इतर समस्यांनी त्रस्त असलेले लोक बाजारातून विकत आणलेला केक खाण्यास नकार देतात. कारण विकतचा केक बनवताना त्यात मोठ्या प्रमाणावर मैदा आणि साखरेचा वापर केला जातो. याशिवाय काहीवेळा विकतचा केक शिळा असतो. दोन ते तीन दिवस स्टोर करून ठेवलेल्या केकची चव अजिबात चांगली लागत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला मैदा साखरेचा वापर न करता गव्हाच्या पिठाचा केक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर ठरेल. मैद्याचा केक खाल्ल्यामुळे पोट फुगते आणि अपचनाच्या समस्या कायमच उद्भवतात. त्यामुळे गव्हाच्या पिठाचा वापर करून केक बनवावा. चला तर जाणून घेऊया गव्हाच्या पिठाचा केक बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)
