पाहताच क्षणी तोंडाला सुटेल पाणी! युपी स्टाइलने बनवा ‘पानीवाले फुलके’, नोट करून घ्या आंबट तिखट चवीची भन्नाट रेसिपी

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे पाणीपुरी.आंबट तिखट चवीची पाणीपुरी पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. भूक लागल्यानंतर बऱ्याचदा काय खावं सुचत नाही. अशावेळी लगेच बाजारात जाऊन पाणीपुरी खाल्ली जाते. पाणीपुरी खाल्ल्यानंतर पोट सुद्धा भरते. पण नेहमीच पाणीपुरी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही युपी स्टाईलने पानीवाले फुलके बनवू शकता. हा पदार्थ युपीमध्ये खूप फेमस आहे. पिवळ्या मुगाच्या डाळीचा वापर करून बनवलेला आंबट तिखट पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. पानीवाले फुलके बनवण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही. कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवलेला पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी किंवा लहान मुलांच्या पार्टीनिमित्त पानीवाले फुलके तुम्ही बनवू शकता. युपीमध्ये प्रत्येक ठिकाणी पानीवाले फुलके सहज उपलब्ध होतात. चला तर जाणून घेऊया पानीवाले फुलके बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
