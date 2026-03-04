Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पाहताच क्षणी तोंडाला सुटेल पाणी! युपी स्टाइलने बनवा ‘पानीवाले फुलके’, नोट करून घ्या आंबट तिखट चवीची भन्नाट रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पानीवाले फुलके बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ चवीला आंबट तिखट लागतो. याशिवाय कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या पानीवाले फुलके बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Mar 04, 2026 | 10:35 AM
लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे पाणीपुरी.आंबट तिखट चवीची पाणीपुरी पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. भूक लागल्यानंतर बऱ्याचदा काय खावं सुचत नाही. अशावेळी लगेच बाजारात जाऊन पाणीपुरी खाल्ली जाते. पाणीपुरी खाल्ल्यानंतर पोट सुद्धा भरते. पण नेहमीच पाणीपुरी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही युपी स्टाईलने पानीवाले फुलके बनवू शकता. हा पदार्थ युपीमध्ये खूप फेमस आहे. पिवळ्या मुगाच्या डाळीचा वापर करून बनवलेला आंबट तिखट पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. पानीवाले फुलके बनवण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही. कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवलेला पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी किंवा लहान मुलांच्या पार्टीनिमित्त पानीवाले फुलके तुम्ही बनवू शकता. युपीमध्ये प्रत्येक ठिकाणी पानीवाले फुलके सहज उपलब्ध होतात. चला तर जाणून घेऊया पानीवाले फुलके बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

प्रोटीनने भरलेली चटपटीत चवीची ‘पीनट चाट’ तुम्ही कधी खाल्ली आहे का? रेसिपी नोट करा

साहित्य:

  • मूग डाळ
  • हळद
  • मीठ
  • बेसन
  • सोडा
  • ओवा
  • तेल
  • हिरव्या मिरच्या
  • आलं
  • पुदिन्याची पाने
  • चिंच
  • कांदा
  • चिली फ्लेक्स
  • लिंबाचा रस
  • कोथिंबीर
Recipe : उपमा उरलाय तर फेकायचा कशाला? यापासून घरी बनवा कुरकुरीत ‘कटलेट’

कृती:

  • पानीवाले फुलके बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये मुगडाळ घेऊन त्यात पाणी टाकून ५ ते ६ तास भिजत ठेवा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेली मुगडाळ, चवीनुसार मीठ, हळद आणि पाणी न घालता बारीक पेस्ट तयार करून घ्या.
  • वाटीमध्ये बारीक वाटून घेतलेली पेस्ट घेऊन त्यात बेसन, ओवा, खायचा सोडा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून मिश्रण काहीवेळ तसेच ठेवून घ्या.
  • कढईमध्ये तेल गरम त्यात चमच्याने तुम्हाला हवे त्या आकारत गोलाकार भजी काढून व्यवस्थित कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात पुदिन्याची पाने, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, हिरवी मिरची, आलं, चिंच, चवीनुसार मीठ आणि थोडस पाणी घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेली पेस्ट टोपात काढून त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मिक्स करा. तयार केलेल्या पाण्यात कांदा, चिली फ्लेक्स, कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेले वडे आंबट तिखट पाण्यात टाकून दोन ते तीन मिनिट ठेवून नंतर लगेच काढा. सर्व्ह करताना वाटीमध्ये वडे टाकून
  • वरून तयार केलेले पाणी, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले आंबट तिखट पानीवाले फुलके.
 

Mar 04, 2026 | 10:35 AM

Mar 04, 2026 | 10:35 AM
