महागड्या Anti-Aging क्रिम लावण्यापेक्षा स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा वापर, सुरकुत्या- काळे डाग होतील कायमचे गायब

वय वाढल्यानंतर चेहऱ्यावर मोठे मोठे पिंपल्स, सुरकुत्या, काळे डाग, डार्क सर्कल्स इत्यादी समस्या उद्भवून त्वचा पूर्णपणे निस्तेज होऊन जाते. वाढत्या वयासोबतच त्वचेच्या सौंदर्यात अनेक बदल दिसू लागतात. अशावेळी महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या स्किन ट्रीटमेंट करून घेतल्या जातात. पण वारंवार केलेल्या स्किन ट्रीटमेंटमुळे त्वचा सुंदर आणि देखणी होण्याऐवजी आणखीनच निस्तेज होऊन जाते. हल्ली सगळ्यांचं आपली त्वचा कोरियन महिलांप्रमाणे हवी असते. यासाठी कोरियन स्किन केअरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. कधी फेसमास्क, फेसपॅक तर कधी सीरम आणि फेसवॉशमध्ये सतत बदल करून त्वचेची काळजी घेतली जाते. पण याचा फारसा परिणाम चेहऱ्यावर दिसून येत नाही.(फोटो सौजन्य – istock)
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चाळिशीनंतर महिलांच्या शरीरात असंख्य हार्मोनल बदल होतात. या बदलांमुळे त्वचेला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. शरीरातील आवश्यक हार्मोन्स कमी झाल्यामुळे त्वचेवर वांग किंवा इतर समस्या उद्भवून चेहरा पूर्णपणे निस्तेज होऊन जातो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या, डार्क सर्कल्स कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील पदार्थांचा कशा पद्धतीने वापर करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. महागड्या ब्युटी प्रॉडक्ट्सवर पैसे खर्च करण्यापेक्षा स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेल्या पदार्थांचा वापर करून कोरियन ग्लो मिळवावा.
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तांदळाच्या पाण्यात असलेले गुणकारी घटक त्वचेवर आलेले काळे डाग कमी करण्यास मदत करते. तसेच नियमित तांदळाच्या पाण्याचा वापर त्वचा स्वच्छ करण्यासाठी केल्यास चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग कमी होण्यास मदत होईल. याशिवाय खोबरेल तेलात असलेले गुणकारी घटक कोरडी त्वचा हायड्रेट करून चमकदार करेल. विटामिन सी कॅप्सुलच्या वापरामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग, सुरकुत्या आणि ऍक्ने कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे नियमित रात्री झोपण्याआधी तयार केलेली क्रीम चेहऱ्यावर लावा.