बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Instead Of Using Expensive Anti Aging Creams Use These Kitchen Ingredients Wrinkles And Dark Spots Will Vanish Forever

महागड्या Anti-Aging क्रिम लावण्यापेक्षा स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा वापर, सुरकुत्या- काळे डाग होतील कायमचे गायब

Updated On: Jul 01, 2026 | 09:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग आणि सुरकुत्या कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेल्या क्रीमचा वापर करावा. यामुळे त्वचा अतिशय उजळदार आणि सुंदर दिसते. तसेच चेहऱ्यावर आलेले डाग कमी होतात.

महागड्या Anti-Aging क्रिम लावण्यापेक्षा स्वयंपाक घरातील 'या' पदार्थांचा करा वापर, सुरकुत्या- काळे डाग होतील कायमचे गायब

महागड्या Anti-Aging क्रिम लावण्यापेक्षा स्वयंपाक घरातील 'या' पदार्थांचा करा वापर, सुरकुत्या- काळे डाग होतील कायमचे गायब

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वय वाढल्यानंतर चेहऱ्यावर मोठे मोठे पिंपल्स, सुरकुत्या, काळे डाग, डार्क सर्कल्स इत्यादी समस्या उद्भवून त्वचा पूर्णपणे निस्तेज होऊन जाते. वाढत्या वयासोबतच त्वचेच्या सौंदर्यात अनेक बदल दिसू लागतात. अशावेळी महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या स्किन ट्रीटमेंट करून घेतल्या जातात. पण वारंवार केलेल्या स्किन ट्रीटमेंटमुळे त्वचा सुंदर आणि देखणी होण्याऐवजी आणखीनच निस्तेज होऊन जाते. हल्ली सगळ्यांचं आपली त्वचा कोरियन महिलांप्रमाणे हवी असते. यासाठी कोरियन स्किन केअरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. कधी फेसमास्क, फेसपॅक तर कधी सीरम आणि फेसवॉशमध्ये सतत बदल करून त्वचेची काळजी घेतली जाते. पण याचा फारसा परिणाम चेहऱ्यावर दिसून येत नाही.(फोटो सौजन्य – istock)

केस विंचरताना खूप जास्त गुंता होतो? मग खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘ही’ हिरवी पाने, केस गळती थांबून झपाट्याने होईल वाढ

चाळिशीनंतर महिलांच्या शरीरात असंख्य हार्मोनल बदल होतात. या बदलांमुळे त्वचेला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. शरीरातील आवश्यक हार्मोन्स कमी झाल्यामुळे त्वचेवर वांग किंवा इतर समस्या उद्भवून चेहरा पूर्णपणे निस्तेज होऊन जातो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या, डार्क सर्कल्स कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील पदार्थांचा कशा पद्धतीने वापर करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. महागड्या ब्युटी प्रॉडक्ट्सवर पैसे खर्च करण्यापेक्षा स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेल्या पदार्थांचा वापर करून कोरियन ग्लो मिळवावा.

साहित्य:

  • तांदळाचे शिजवलेले घट्ट पाणी
  • खोबरेल तेल
  • विटामिन ई कँप्सूल
मोठ्या वाटीमध्ये तांदळाचे घट्ट पाणी घेऊन त्यात खोबरेल तेल आणि विटामिन ई कँप्सूल मिक्स करा. तयार केलेली नॅचरल अँटी- एजिंग क्रीम व्हिस्कीच्या मदतीने फेटून क्रिमी होईपर्यंत फेटून घ्या. तयार केलेली क्रीम काहीवेळ थंड झाल्यानंतर पुन्हा एकदा व्हिस्कीच्या मदतीने फेटून घ्या. तयार केलेली क्रीम काचेच्या डब्यात भरून रात्री झोपण्याआधी नियमित चेहऱ्यावर लावून ठेवा. हलक्या हाताने मसाज केल्यास त्वचेचे रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होईल आणि सुरकुत्या कमी होऊन त्वचा उजळदार दिसेल. कोणतेही क्रीम रात्रीच्या वेळी लावावे. कारण यावेळी त्वचेच्या पेशी दुरुस्त होण्यास मदत होते आणि त्वचा ग्लोइंग दिसते.

ओठांवरील त्वचा काळी आणि निस्तेज झाली आहे? मग ‘हा’ घरगुती उपाय केल्यास ओठ होतील गुलाबी, ८ दिवसांमध्ये दिसेल बदल

तांदळाच्या पाण्यात असलेले गुणकारी घटक त्वचेवर आलेले काळे डाग कमी करण्यास मदत करते. तसेच नियमित तांदळाच्या पाण्याचा वापर त्वचा स्वच्छ करण्यासाठी केल्यास चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग कमी होण्यास मदत होईल. याशिवाय खोबरेल तेलात असलेले गुणकारी घटक कोरडी त्वचा हायड्रेट करून चमकदार करेल. विटामिन सी कॅप्सुलच्या वापरामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग, सुरकुत्या आणि ऍक्ने कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे नियमित रात्री झोपण्याआधी तयार केलेली क्रीम चेहऱ्यावर लावा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Instead of using expensive anti aging creams use these kitchen ingredients wrinkles and dark spots will vanish forever

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

घनदाट आणि मजबूत केसांसाठी भारतीय राण्या वापरायच्या ‘हे’ प्राचीन आयुर्वेदिक हेअर मास्क, जाणून घ्या निरोगी केसांचे रहस्य
1

घनदाट आणि मजबूत केसांसाठी भारतीय राण्या वापरायच्या ‘हे’ प्राचीन आयुर्वेदिक हेअर मास्क, जाणून घ्या निरोगी केसांचे रहस्य

केस विंचरताना खूप जास्त गुंता होतो? मग खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘ही’ हिरवी पाने, केस गळती थांबून झपाट्याने होईल वाढ
2

केस विंचरताना खूप जास्त गुंता होतो? मग खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘ही’ हिरवी पाने, केस गळती थांबून झपाट्याने होईल वाढ

ओठांवरील त्वचा काळी आणि निस्तेज झाली आहे? मग ‘हा’ घरगुती उपाय केल्यास ओठ होतील गुलाबी, ८ दिवसांमध्ये दिसेल बदल
3

ओठांवरील त्वचा काळी आणि निस्तेज झाली आहे? मग ‘हा’ घरगुती उपाय केल्यास ओठ होतील गुलाबी, ८ दिवसांमध्ये दिसेल बदल

सतत होणाऱ्या गॅसमुळे अपचनाचा त्रास वाढला आहे? ‘या’ पद्धतीने करा हिंगाचे सेवन, आतड्यांमधील घाण पडून जाईल बाहेर
4

सतत होणाऱ्या गॅसमुळे अपचनाचा त्रास वाढला आहे? ‘या’ पद्धतीने करा हिंगाचे सेवन, आतड्यांमधील घाण पडून जाईल बाहेर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महागड्या Anti-Aging क्रिम लावण्यापेक्षा स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा वापर, सुरकुत्या- काळे डाग होतील कायमचे गायब

महागड्या Anti-Aging क्रिम लावण्यापेक्षा स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा वापर, सुरकुत्या- काळे डाग होतील कायमचे गायब

Jul 01, 2026 | 09:30 AM
Free Fire Max: गेममध्ये Top-Up ईव्हेंट लाईव्ह! M1917 गोल किक गन स्किनसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स…

Free Fire Max: गेममध्ये Top-Up ईव्हेंट लाईव्ह! M1917 गोल किक गन स्किनसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स…

Jul 01, 2026 | 09:23 AM
‘तुला पाहता’ ट्रेलर रिलीज! मयुरा प्रधान यांच्या चित्रपटात उलगडणार दोन पिढ्यांतील प्रेमाची अनोखी कहाणी

‘तुला पाहता’ ट्रेलर रिलीज! मयुरा प्रधान यांच्या चित्रपटात उलगडणार दोन पिढ्यांतील प्रेमाची अनोखी कहाणी

Jul 01, 2026 | 09:21 AM
Monsoon Special : पावसाच्या सरीत घरी बनवून खा गरमागरम स्ट्रीट स्टाईल चटपटीत ‘भाजलेला मका’, फार सोपी आहे रेसिपी

Monsoon Special : पावसाच्या सरीत घरी बनवून खा गरमागरम स्ट्रीट स्टाईल चटपटीत ‘भाजलेला मका’, फार सोपी आहे रेसिपी

Jul 01, 2026 | 09:20 AM
National Doctors Day : डॉक्टर गुगलवर विश्वास ठेवताय?आरोग्यासाठी ठरु शकते धोकादायक; तज्ज्ञांकडून महत्त्वपूर्ण इशारा

National Doctors Day : डॉक्टर गुगलवर विश्वास ठेवताय?आरोग्यासाठी ठरु शकते धोकादायक; तज्ज्ञांकडून महत्त्वपूर्ण इशारा

Jul 01, 2026 | 09:15 AM
नियमांना दिली तिलांजली! हाय स्पीड रिक्षावर तरुणीचा जीवघेणा स्टंट, वृद्धा सायकलस्वाराला रस्त्यावर पाडलं अन्… Video Viral

नियमांना दिली तिलांजली! हाय स्पीड रिक्षावर तरुणीचा जीवघेणा स्टंट, वृद्धा सायकलस्वाराला रस्त्यावर पाडलं अन्… Video Viral

Jul 01, 2026 | 09:04 AM
Lock Upp 2: Bisexual आहे Akanksha Chamola? गौरव खन्नाच्या पत्नीचं ‘सीक्रेट’ नेमकं कोणी उघड केलं?

Lock Upp 2: Bisexual आहे Akanksha Chamola? गौरव खन्नाच्या पत्नीचं ‘सीक्रेट’ नेमकं कोणी उघड केलं?

Jul 01, 2026 | 08:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा