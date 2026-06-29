केस विंचरताना खूप जास्त गुंता होतो? मग खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘ही’ हिरवी पाने, केस गळती थांबून झपाट्याने होईल वाढ

वातावरणात सतत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता निर्माण झाल्यास केसांच्या वाढीवर परिणाम दिसून येतात. सगळ्यांचं आपले केस सुंदर, घनदाट, लांबसडक, काळेभोर हवे असतात. पण केसांची गुणवत्ता खराब झाल्यानंतर केस अतिशय कोरडे आणि निस्तेज होऊन जातात, ज्याच्या परिणामामुळे कितीही सुंदर हेअर स्टाईल केली तरी चांगली दिसत नाही. केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर बऱ्याचदा महिला शाम्पू किंवा कंडिशर बदलून पाहतात. पण वारंवार केमिकल युक्त शाम्पू कंडिशनरचा वापर केल्यामुळे केस आणखीनच कोरडे होऊन जातात. हेअर बोटॉक्स किंवा केराटीन केल्यानंतर केस काही काळापुरते अतिशय चमकदार आणि सुंदर राहतात. पण पुन्हा एकदा केस होते तसेच होऊन जातात. त्यामुळे केस गळणे किंवा केसांमध्ये कोंडा झाल्यास कोणत्याही ट्रीटमेंट करू नये.(फोटो सौजन्य – istock)
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केस गळणे ही अतिशय सामान्य समस्या आहे. पण खूप जास्त प्रमाणात केस गळत असतील तर दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे फार आवश्यक आहे. अन्यथा केसांमध्ये टक्कल पडण्याची भीती असते. आज आम्ही तुम्हाला केसांच्या लांबलचक वाढीसाठी खोबरेल तेलात कोणती पाने मिक्स करून लावावीत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत.यामुळे केसांची झपाट्याने वाढ होईल आणि केस नैसर्गिकरित्या चमकदार आणि सुंदर दिसतील. केस विंचरताना केसांचा गुंता हात येत असेल तर दुर्लक्ष न करता केसांची योग्य काळजी घ्यावी.
केस गळती थांबवण्यासाठी टोपात खोबरेल तेल घेऊन गरम करा आणि त्यानंतर त्यात कढीपत्त्याची पाने घालून काहीवेळ गरम करून पाने तशीच ठेवून द्या. तयार केलेले तेल बाटलीमध्ये भरून ठेवा. तेल केसांना लावण्याआधी केस विंचरून घ्या आणि केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकांपर्यंत सगळीकडे तेलाने मसाज करा. नियमित किंवा आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा केसांना कढीपत्याच्या पानांचे तेल लावल्यास केस अतिशय मजबूत होण्यासोबतच चमकदार आणि सुंदर होतील. तेल लावून रात्रभर तसेच ठेवा आणि दुसऱ्या दिवशी सौम्य शाम्पूचा वापर करून केस स्वच्छ धुवून घ्या. यामुळे तुमचे केस मऊ आणि सॉफ्ट होण्यास मदत होईल.
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कढीपत्त्याच्या पानांमध्ये असलेले गुणकारी घटक केसांच्या वाढीवर सकारात्मक परिणाम करतात. त्यामुळे आठवड्यातून दोनदा तरी तेल केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकांपर्यंत लावून ठेवा. कढीपत्त्याच्या पानांमध्ये अँटी-ऑक्सिडंट्स आणि अमीनो ॲसिड असतात, ज्यामुळे केसांची मूळ मजबूत होण्यास मदत होते. केस चमकदार आणि सुंदर करण्यासाठी खोबरेल तेलाचा वापर करावा. बी-कॉम्प्लेक्स’ आणि प्रोटीन युक्त तेलाने केसांच्या मुळांवर मसाज केल्यास केस चमकदार होण्यासोबतच घनदाट सुद्धा होतील.