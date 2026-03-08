IRCTC Europe Tour Package: स्वप्नवत युरोप सहल! IRCTC सोबत 14 दिवस जग फिरण्याची संधी; पाहा किती आहे खर्च

IRCTC Europe Tour Package 2026 : युरोपला भेट देणे हे जगातील प्रत्येक पर्यटकाचे एक स्वप्न असते. तिथली ऐतिहासिक शहरे, आल्प्स् पर्वत रांगा, फॅशनची पंढरी आणि चवदार पाककृती कोणाचेही मन मोहून घेतात. पण जेव्हा युरोप सहलीचे नियोजन येते, तेव्हा व्हिसा, विमानाची तिकिटे, हॉटेल्स आणि भाषेची अडचण यांमुळे अनेकजण मागे हटतात. हीच अडचण दूर करण्यासाठी भारतीय रेल्वेची उपकंपनी असलेल्या IRCTC ने एक ‘धमाका’ आंतरराष्ट्रीय टूर पॅकेज आणले आहे. या पॅकेजचे नाव आहे ‘ग्रँड युरोप’ (Grand Europe).
हे टूर पॅकेज एकूण १३ रात्री आणि १४ दिवसांचे आहे. यामध्ये तुम्हाला युरोपमधील ७ सर्वात प्रसिद्ध देशांची सफर घडवून आणली जाईल. या प्रवासात फ्रान्सची राजधानी पॅरिसपासून सुरुवात होऊन बेल्जियम, नेदरलँड्स, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया आणि शेवटी इटली या देशांचा समावेश आहे. पॅरिसमधील रोमान्स, अॅमस्टरडॅमचे कालवे, जर्मनीचा इतिहास आणि इटलीची कलाकृती यांचा अनुभव एकाच सहलीत घेणे ही पर्यकांसाठी एक पर्वणीच ठरेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस
या संपूर्ण सहलीचे मुख्य आकर्षण म्हणजे इटली. इटली हा देश मानवी सर्जनशीलतेचे प्रतीक मानला जातो. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या बाबतीत इटली जगात अव्वल क्रमांकावर आहे. या पॅकेजमध्ये तुम्हाला रोममधील भव्य कोलोसियम, पिसाचा कललेला टॉवर, फ्लोरेन्सची कला आणि व्हेनिसचे रोमँटिक कालवे पाहण्याची संधी मिळेल. तसेच मिलानमधील जगप्रसिद्ध फॅशन मार्केटमध्येही फिरता येईल.
IRCTC चे हे प्रीमियम पॅकेज घेण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीची चिंता करण्याची गरज नाही. या पॅकेजमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Persian Gulf Energy Supply: पर्शियन आखातातून कोणत्या देशांना ऊर्जा पुरवठा होतो; भारत त्यांच्यावर किती अवलंबून आहे?
या भव्य सहलीची किंमत प्रति व्यक्ती ₹४,२८,९०० पासून सुरू होते. सुरुवातीला ही रक्कम मोठी वाटू शकते, परंतु जर तुम्ही स्वतःहून या सात देशांचा व्हिसा, विमानाचे तिकीट आणि राहण्याचा खर्च काढला, तर तो यापेक्षा कितीतरी जास्त होतो. शिवाय, IRCTC सोबत प्रवास करताना सुरक्षिततेची आणि घरच्या सारखी आपुलकीची खात्री मिळते. विशेषतः जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत किंवा जे पहिल्यांदाच परदेशात जात आहेत, त्यांच्यासाठी हा सर्वात सुरक्षित पर्याय आहे.
Ans: हो, IRCTC कडून पर्यटकांच्या व्हिसा प्रक्रियेसाठी पूर्ण मदत केली जाते आणि व्हिसा फी पॅकेजमध्येच समाविष्ट असते.
Ans: हो, भारतीय पर्यटकांच्या पसंतीनुसार पॅकेजमध्ये भारतीय शाकाहारी जेवणाची विशेष सोय असते.
Ans: सहसा ही आंतरराष्ट्रीय पॅकेजेस मुंबई, दिल्ली किंवा बेंगळुरू यांसारख्या मोठ्या शहरांतील विमानतळावरून सुरू होतात.