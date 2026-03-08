Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IRCTC Europe Tour Package: स्वप्नवत युरोप सहल! IRCTC सोबत 14 दिवस जग फिरण्याची संधी; पाहा किती आहे खर्च

Tour Package : इटलीला कला, इतिहास, फॅशन आणि पाककृती या क्षेत्रातील समृद्ध वारशासाठी जगभरात एक अद्वितीय प्रतिष्ठा आहे. हा देश मानवी सर्जनशीलतेचा एक वितळणारा भांडे आहे, ज्याची खोली प्रत्येक क्षेत्रात जाणवते.

Updated On: Mar 08, 2026 | 06:04 PM
IRCTC Europe Tour Package : युरोप फिरायचं स्वप्न आता होणार पूर्ण! IRCTC घेऊन आलंय बजेटमध्ये बसणारं 'रॉयल' इंटरनॅशनल पॅकेज ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • भव्य युरोप सफर
  • सर्वसमावेशक सुविधा
  • स्वप्नवत ठिकाणे

IRCTC Europe Tour Package 2026 : युरोपला भेट देणे हे जगातील प्रत्येक पर्यटकाचे एक स्वप्न असते. तिथली ऐतिहासिक शहरे, आल्प्स् पर्वत रांगा, फॅशनची पंढरी आणि चवदार पाककृती कोणाचेही मन मोहून घेतात. पण जेव्हा युरोप सहलीचे नियोजन येते, तेव्हा व्हिसा, विमानाची तिकिटे, हॉटेल्स आणि भाषेची अडचण यांमुळे अनेकजण मागे हटतात. हीच अडचण दूर करण्यासाठी भारतीय रेल्वेची उपकंपनी असलेल्या IRCTC ने एक ‘धमाका’ आंतरराष्ट्रीय टूर पॅकेज आणले आहे. या पॅकेजचे नाव आहे ‘ग्रँड युरोप’ (Grand Europe).

सहलीचे स्वरूप आणि देश

हे टूर पॅकेज एकूण १३ रात्री आणि १४ दिवसांचे आहे. यामध्ये तुम्हाला युरोपमधील ७ सर्वात प्रसिद्ध देशांची सफर घडवून आणली जाईल. या प्रवासात फ्रान्सची राजधानी पॅरिसपासून सुरुवात होऊन बेल्जियम, नेदरलँड्स, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया आणि शेवटी इटली या देशांचा समावेश आहे. पॅरिसमधील रोमान्स, अॅमस्टरडॅमचे कालवे, जर्मनीचा इतिहास आणि इटलीची कलाकृती यांचा अनुभव एकाच सहलीत घेणे ही पर्यकांसाठी एक पर्वणीच ठरेल.

इटली: कलेचा आणि इतिहासाचा खजिना

या संपूर्ण सहलीचे मुख्य आकर्षण म्हणजे इटली. इटली हा देश मानवी सर्जनशीलतेचे प्रतीक मानला जातो. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या बाबतीत इटली जगात अव्वल क्रमांकावर आहे. या पॅकेजमध्ये तुम्हाला रोममधील भव्य कोलोसियम, पिसाचा कललेला टॉवर, फ्लोरेन्सची कला आणि व्हेनिसचे रोमँटिक कालवे पाहण्याची संधी मिळेल. तसेच मिलानमधील जगप्रसिद्ध फॅशन मार्केटमध्येही फिरता येईल.

पॅकेजमध्ये काय काय समाविष्ट आहे?

IRCTC चे हे प्रीमियम पॅकेज घेण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीची चिंता करण्याची गरज नाही. या पॅकेजमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

  1. निवास व्यवस्था: पर्यटकांसाठी ४-स्टार किंवा ५-स्टार दर्जाच्या हॉटेल्समध्ये राहण्याची सोय केली जाते.
  2. जेवण: भारतीय पर्यटकांची अडचण लक्षात घेऊन यामध्ये सकाळचा नाश्ता, दुपारचे जेवण आणि रात्रीचे जेवण (बहुतेक ठिकाणी भारतीय जेवण) समाविष्ट आहे.
  3. प्रवास: विमानाची तिकिटे (Return Airfare), व्हिसा चार्जेस आणि स्थानिक फिरण्यासाठी वातानुकूलित लक्झरी कोच (Bus) ची सोय.
  4. गाइड: प्रत्येक टप्प्यावर तुम्हाला माहिती देण्यासाठी अनुभवी टूर गाइड सोबत असेल.
  5. इतर आकर्षणे: वाईन टेस्टिंग, जिलेटो टेस्टिंग आणि स्वित्झर्लंडमधील माउंट टिटलिसची सफर यांसारखे विशेष अनुभवही या पॅकेजचा भाग आहेत.

पॅकेजची किंमत आणि बुकिंग

या भव्य सहलीची किंमत प्रति व्यक्ती ₹४,२८,९०० पासून सुरू होते. सुरुवातीला ही रक्कम मोठी वाटू शकते, परंतु जर तुम्ही स्वतःहून या सात देशांचा व्हिसा, विमानाचे तिकीट आणि राहण्याचा खर्च काढला, तर तो यापेक्षा कितीतरी जास्त होतो. शिवाय, IRCTC सोबत प्रवास करताना सुरक्षिततेची आणि घरच्या सारखी आपुलकीची खात्री मिळते. विशेषतः जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत किंवा जे पहिल्यांदाच परदेशात जात आहेत, त्यांच्यासाठी हा सर्वात सुरक्षित पर्याय आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: या पॅकेजमध्ये व्हिसा प्रक्रियेसाठी मदत मिळते का?

    Ans: हो, IRCTC कडून पर्यटकांच्या व्हिसा प्रक्रियेसाठी पूर्ण मदत केली जाते आणि व्हिसा फी पॅकेजमध्येच समाविष्ट असते.

  • Que: शाकाहारी लोकांसाठी जेवणाची सोय काय?

    Ans: हो, भारतीय पर्यटकांच्या पसंतीनुसार पॅकेजमध्ये भारतीय शाकाहारी जेवणाची विशेष सोय असते.

  • Que: ही सहल कोणत्या शहरातून सुरू होईल?

    Ans: सहसा ही आंतरराष्ट्रीय पॅकेजेस मुंबई, दिल्ली किंवा बेंगळुरू यांसारख्या मोठ्या शहरांतील विमानतळावरून सुरू होतात.

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

