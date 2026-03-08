Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs NZ T20 WC Final: भारत की न्यूझीलंड? कोण मारणार बाजी? खिताबी लढतीपूर्वी काय सांगतो WIN Probabilty Result? वाचा एका क्लिकवर

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात रविवार, ८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. या हाय-व्होल्टेज सामन्यासाठी क्रिकेट चाहते उत्सुक आहेत.

Updated On: Mar 08, 2026 | 05:51 PM
भारत की न्यूझीलंड? कोण मारणार बाजी? खिताबी लढतीपूर्वी काय सांगतो WIN Probabilty Result? (Photo Credit- X)

भारत की न्यूझीलंड? कोण मारणार बाजी? खिताबी लढतीपूर्वी काय सांगतो WIN Probabilty Result? (Photo Credit- X)

  • भारत की न्यूझीलंड? कोण मारणार बाजी?
  • खिताबी लढतीपूर्वी काय सांगतो WIN Probabilty Result?
  • वाचा एका क्लिकवर
India national cricket team vs New Zealand nation cricket team: क्रिकेट विश्वातील सर्वात मोठी रात्र आज अहमदाबादमध्ये उजळणार आहे. आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ चा महाअंतिम सामना आज यजमान भारत आणि न्यूझीलंड (IND vs NZ) या दोन बलाढ्य संघांमध्ये खेळवला जाईल. जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट स्टेडियम असलेल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ७:०० वाजता या हाय-व्होल्टेज लढतीला सुरुवात होईल. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ जेतेपद राखण्यासाठी मैदानात उतरेल, तर मिचेल सँटनरच्या किवी संघासमोर पहिलेवहिले जेतेपद पटकावण्याचे आव्हान असेल.

अहमदाबाद आणि भारतीय चाहत्यांच्या कडू-गोड आठवणी

आजचा सामना केवळ क्रिकेटची लढत नसून भारतीय चाहत्यांसाठी भावनांचा खेळ आहे. याच मैदानावर २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाचा अंतिम सामना झाला होता, जिथे ऑस्ट्रेलियाने भारताचे स्वप्न भंग केले होते. त्या पराभवाच्या जखमा अजूनही ताज्या असल्या तरी, आज त्याच मैदानावर न्यूझीलंडचा पराभव करून पुन्हा एकदा जगज्जेता बनण्याची सुवर्णसंधी टीम इंडियाकडे आहे. एक लाखांहून अधिक प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत खेळला जाणारा हा सामना ऐतिहासिक ठरेल, यात शंका नाही.

हेड-टू-हेड आकडेवारी (IND vs NZ Head to Head)

टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात भारत आणि न्यूझीलंड चौथ्यांदा आमनेसामने येत आहेत. एक रंजक आणि भारतासाठी काहीशी चिंतेची बाब म्हणजे, यापूर्वी झालेल्या तिन्ही विश्वचषक लढतींमध्ये न्यूझीलंडनेच बाजी मारली आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात केवळ विजेतेपदच नव्हे, तर ‘किवी’ संघाविरुद्धचा हा खराब रेकॉर्ड पुसून काढण्याचे मोठे आव्हान सूर्या सेनेसमोर असेल. तसेच दोन्ही संघामध्ये एकूण ३० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. भारताने १८ सामने जिंकले आहेत, तर न्यूझीलंडने ११ सामने जिंकले आहेत. एक सामना बरोबरीत सुटला आहे.

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: न्यूझीलंडविरुद्धच्या महामुकाबल्यासाठी भारताची प्लेइंग-११ निश्चित; पाहा कोणाला मिळाली संधी?

पिच रिपोर्ट आणि संभाव्य समीकरणे

अहमदाबादची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी नंदनवन मानली जाते. बाउंड्री मोठी असली तरी खेळपट्टीचा संथपणा आणि फिरकीला मिळणारी मदत यामुळे सँटनर आणि अक्षर पटेल यांची भूमिका निर्णायक ठरेल. भारतासाठी सूर्यकुमार यादव, संजू सॅमसन आणि हार्दिक पांड्या यांचा फॉर्म महत्त्वाचा आहे. दुसरीकडे, न्यूझीलंडकडे फिन ॲलन, डेवोन कॉनवे आणि ग्लेन फिलिप्स यांसारखे आक्रमक फलंदाज आहेत, जे एकहाती सामना फिरवू शकतात. गोलंदाजीमध्ये लॉकी फर्ग्युसनचा वेग आणि मॅट हेन्रीचा स्विंग भारताची परीक्षा घेऊ शकतो.

विजयाची शक्यता (Match Prediction)

सध्याचा फॉर्म, संघाचे संतुलन आणि घरच्या मैदानावर मिळणारा प्रेक्षकांचा पाठिंबा पाहता, तज्ज्ञांच्या मते भारताचे पारडे जड आहे.

  • भारत: ६०%
  • न्यूझीलंड: ४०%

भारतीय संघाने आपली लय कायम राखल्यास आज अहमदाबादच्या आकाशात टीम इंडियाच्या विजयाची आतषबाजी निश्चित मानली जात आहे.

टी-२० वर्ल्ड कप फायनलसाठी दोन्ही संघाची संभाव्य प्लेइंग-११:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

न्यूझीलंड: टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅककोन्ची, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन

IND vs NZ T20 Final: बुमराह विरुद्ध ॲलन की सॅमसन विरुद्ध हेन्री? अंतिम सामन्यात ‘या’ खेळाडूंमध्ये रंगणार चुरस; निर्णायक ठरेल लढत

Published On: Mar 08, 2026 | 05:51 PM

