Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस

Mojtaba Khamenei missing updates 2026 : इराण आणि इस्रायल-अमेरिका(US-Israel Iran War) यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण युद्धाला आता एक आठवडा पूर्ण झाला आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या महाविनाशक हल्ल्यानंतर इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी(Ayatollah Ali Khamenei) यांचा अंत झाला, हे आता जगाने स्वीकारले आहे. मात्र, या विनाशानंतर इराणची धुरा कोणाच्या हातात जाणार, हा प्रश्न आता अधिक गडद झाला आहे. खामेनींचे पुत्र आणि त्यांच्या सत्तेचे प्रमुख दावेदार मानले जाणारे मोज्तबा खामेनी (Mojtaba Khamenei) हे गेल्या आठ दिवसांपासून पूर्णपणे बेपत्ता आहेत. त्यांच्याबद्दल इराण सरकार किंवा लष्कराने कोणतेही अधिकृत निवेदन न दिल्यामुळे, मोज्तबा जिवंत आहेत की त्यांचाही वडिलांसोबत अंत झाला आहे, याबाबत उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
२८ फेब्रुवारी रोजी तेहरानमधील खामेनींच्या कार्यालयावर झालेल्या हल्ल्यात केवळ सर्वोच्च नेतेच नाही, तर त्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य – ज्यात त्यांची पत्नी, सून आणि नातू यांचा समावेश आहे – मृत्युमुखी पडले. सुरुवातीला मोज्तबा या हल्ल्यातून वाचल्याचे वृत्त आले होते आणि तीन दिवसांनंतर त्यांनाच इराणचा पुढचा सर्वोच्च नेता म्हणून घोषित केले जाईल अशी शक्यता होती. मात्र, मोज्तबा यांनी अद्याप जगासमोर येऊन किंवा व्हिडिओ संदेशाद्वारे आपल्या अस्तित्वाचा पुरावा दिलेला नाही. इस्रायलने उघडपणे म्हटले आहे की, ते खामेनींच्या कोणत्याही उत्तराधिकाऱ्याला जिवंत सोडणार नाहीत, ज्यामुळे मोज्तबा यांच्या जीवाला असलेला धोका वाढला आहे.
शनिवारी पहाटे इस्रायली हवाई दलाने (IAF) पुन्हा एकदा तेहरानमधील खामेनींच्या आधीच उद्ध्वस्त झालेल्या कार्यालयावर भीषण बॉम्बवर्षाव केला. यावेळी हे लक्ष्य केवळ इमारतीचे अवशेष नव्हते, तर जमिनीखाली असलेला एक अतिशय खोल आणि सुरक्षित भूमिगत बंकर होता. ‘Ynet News’ या इस्रायली प्रसारमाध्यमाच्या मते, या बंकरमध्ये इराणच्या राजवटीतील एक अतिशय महत्त्वाची व्यक्ती दडलेली असल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांना मिळाली होती. या हल्ल्यात बंकर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला असून, यात मोज्तबा खामेनी तर नव्हते ना? अशी शंका आता व्यक्त केली जात आहे.
५६ वर्षांचे मोज्तबा खामेनी हे केवळ अयातुल्ला यांचे पुत्र नाहीत, तर इराणच्या सत्तेतील ‘पडद्यामागचे खेळाडू’ मानले जातात.
इराणच्या उत्तराधिकारी निवडीवर अमेरिकेनेही कडक लक्ष ठेवले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, मोज्तबा खामेनी हे उत्तराधिकारी म्हणून त्यांची पसंती नाही. अमेरिकेला इराणमध्ये अशा नेतृत्वाची अपेक्षा आहे जे अण्वस्त्र कार्यक्रम थांबवेल आणि पाश्चात्य जगाशी संघर्ष करणार नाही. मोज्तबा यांची पार्श्वभूमी पाहता, ते अमेरिकेसाठी कधीही अनुकूल ठरणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे.
सध्या इराणचे संभाव्य पुढचे सर्वोच्च नेता कोम (Qom) येथील मदरशामध्ये शिया धर्मशास्त्र शिकवणारे एक धर्मगुरू आहेत की ते काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत, हे कोडं अजूनही सुटलेले नाही. जर मोज्तबा यांचा मृत्यू झाला असेल, तर इराणमध्ये सत्तेसाठी मोठी यादवी (Civil War) माजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Ans: मोज्तबा हे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचे पुत्र असून, वडिलांच्या अंतर्गत वर्तुळात त्यांचा प्रचंड प्रभाव होता. ते इराणच्या धोरणांचे मुख्य रणनीतीकार मानले जात होते.
Ans: अहवालानुसार, या हल्ल्यात अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यासह त्यांची पत्नी, सून, नातू आणि इतर जवळचे नातेवाईक मारले गेले आहेत.
Ans: इस्रायलने स्पष्ट केले आहे की, ते खामेनींच्या कोणत्याही उत्तराधिकाऱ्याला लक्ष्य करतील आणि इराणच्या जुन्या राजवटीचा वारस सत्तेत येऊ देणार नाहीत.