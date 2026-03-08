प्रभासच्या ‘फौजी’ मध्ये अनुपम खेर यांची दमदार एंट्री, वाढदिवसानिमित्त मेकर्सने पोस्टर केलं रिलीज

प्रभासच्या आगामी तेलुगू पीरियड ड्रामा चित्रपट ‘फौजी’ च्या निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या कलाकारांमध्ये एका नवीन प्रमुख अभिनेत्याची भर घालण्याची घोषणा केली आहे. ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेते अनुपम खेर यांच्या ७१ व्या वाढदिवसानिमित्त, निर्मिती कंपनीने जाहीर केले की ‘मेट्रो’ आणि ‘दिनो’ या चित्रपटातील अभिनेता या चित्रपटाचा भाग असतील. शनिवारी, मैत्री मूव्ही मेकर्स या निर्मिती संस्थेने अनुपम खेर यांना त्यांच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि ‘फौजी’ चित्रपटात त्यांचा समावेश जाहीर केला.
कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिले, “अद्भुत अनुपम खेर जी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. तुम्हाला फौजी टीममध्ये घेऊन आम्हाला सन्मान वाटतो. तुम्हाला येणारे वर्ष आनंदी आणि निरोगी जावो ही शुभेच्छा.” यापूर्वी, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये प्रभासच्या वाढदिवसानिमित्त, चित्रपट निर्मात्यांनी चित्रपटातील प्रभासचा पहिला लूक पोस्टर रिलीज केला आणि त्याच्या व्यक्तिरेखेचा खुलासा केला. त्यांनी लिहिले, “प्रभास म्हणजे #फौजी – आपल्या इतिहासातील एका अनकही अध्यायातील एका सैनिकाची सर्वात शूर कहाणी. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, बंडखोर स्टार.”
फौजी हा चित्रपट भारतीय इतिहासातील कमी ज्ञात अध्यायांपैकी एका धाडसी सैनिकाची कहाणी सांगतो. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हा चित्रपट हनु राघवपुडी यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केला आहे आणि भूषण कुमार आणि वाय. रविशंकर यांनी मैत्री मूव्ही मेकर्सच्या बॅनरखाली निर्मिती केली आहे. संगीत विशाल चंद्रशेखर यांनी दिले आहे आणि छायांकन सुदीप चॅटर्जी यांनी केले आहे. हा चित्रपट कोटागिरी वेंकटेश्वर राव यांनी संपादित केला आहे.
व्यावसायिक आघाडीवर, अनुपम खेर शेवटचे विवेक अग्निहोत्रीच्या “द बंगाल फाइल्स” मध्ये पल्लवी जोशी आणि दर्शन कुमार यांच्यासोबत दिसले होते. ते पुढे प्रशांत भागियाच्या “खोसला का घोसला २” मध्ये दिसणार आहेत, जो २००६ च्या “खोसला का घोसला” चित्रपटाचा सिक्वेल आहे. दरम्यान, प्रभास अलीकडेच हॉरर-कॉमेडी “द राजा साहेब” मध्ये दिसला आणि पुढे तो संदीप रेड्डी वांगाच्या “स्पिरिट” मध्ये तृप्ती डिमरीसोबत दिसणार आहे. हा चित्रपट ५ मार्च २०२७ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.