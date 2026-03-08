Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup Final च्या दिवशीच Prithvi Shaw ‘क्लीन बोल्ड’! गुपचुप उरकला साखरपुडा; पाहा कोण आहे त्याची ‘परफेक्ट पार्टनर’

Prithvi Shaw Engagement: टीम इंडियाचा धडाकेबाज फलंदाज पृथ्वी शॉ याने गुपचुप साखरपुडा उरकला असून सोशल मीडियावर या खास सोहळ्याचे फोटो शेअर करून चाहत्यांना सुखद धक्का दिला आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 05:28 PM
Prithvi Shaw and Akriti Agarwal Engagement: एककीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष अहमदाबादमध्ये होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम लढतीकडे लागलेले असतानाच, दुसरीकडे भारतीय क्रिकेट वर्तुळातून एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. टीम इंडियाचा (Team India) धडाकेबाज फलंदाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) याने गुपचुप साखरपुडा उरकला असून सोशल मीडियावर या खास सोहळ्याचे फोटो शेअर करून चाहत्यांना सुखद धक्का दिला आहे. “मैदानावरील षटकारांपासून ते आयुष्यातील यशापर्यंत… ती माझी परफेक्ट इनिंग आहे!” अशा रोमँटिक कॅप्शनसह त्याने आपल्या आयुष्यातील नव्या डावाची घोषणा केली आहे.

 

कोण आहे पृथ्वीची होणारी पत्नी?

पृथ्वी शॉ याने आपली प्रेयसी आकृती अग्रवाल हिला अंगठी घालून साखरपुडा केला. या बातमीनंतर सोशल मीडियावर ‘आकृती अग्रवाल कोण आहे?’ अशी चर्चा रंगू लागली आहे. आकृती ही सोशल मीडियावरील एक प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्व (Influencer) असून इंस्टाग्रामवर तिचे ३.२ दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. मूळची लखनौची असलेली आकृती आता मुंबईत स्थायिक झाली आहे. नुकतेच तिने ‘त्रिमुखा’ या तेलगू क्राईम थ्रिलर चित्रपटाद्वारे अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले आहे.

अशी सुरू झाली प्रेमकहाणी

पृथ्वी आणि आकृती यांच्या अफेअरच्या चर्चा गेल्या वर्षभरापासून सुरू होत्या. मुंबईतील एका रेस्टॉरंटमधून बाहेर पडतानाचा त्यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्याने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते. त्यानंतर २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने दोघांनी एकत्र फोटो शेअर केला होता. तेव्हापासून हे दोघे एकमेकांना डेट करत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. आता साखरपुडा करून त्यांनी आपल्या नात्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब केले आहे.

पृथ्वी शॉची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द

कधीकाळी टीम इंडियाचा उगवता तारा मानल्या जाणाऱ्या पृथ्वी शॉची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द सध्या चढ-उतारांतून जात आहे. त्याने आतापर्यंत भारतासाठी खालीलप्रमाणे सामने खेळले आहेत:

  • कसोटी: ५ सामने (३३९ धावा)
  • एकदिवसीय (ODI): ६ सामने (१८९ धावा)
  • टी-२०: १ सामना

२०१८ ते २०२१ या कालावधीत त्याने तिन्ही फॉरमॅटमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले. मात्र, गेल्या काही काळापासून तो फॉर्म आणि फिटनेसमुळे भारतीय संघातून बाहेर आहे. आता वैयक्तिक आयुष्यात स्थिरावल्यानंतर पृथ्वी पुन्हा एकदा मैदानावर जोरदार पुनरागमन करेल, अशी आशा त्याचे चाहते व्यक्त करत आहेत.

