T20 World Cup Final च्या दिवशीच Prithvi Shaw ‘क्लीन बोल्ड’! गुपचुप उरकला साखरपुडा; पाहा कोण आहे त्याची ‘परफेक्ट पार्टनर’

पृथ्वी शॉ याने आपली प्रेयसी आकृती अग्रवाल हिला अंगठी घालून साखरपुडा केला. या बातमीनंतर सोशल मीडियावर ‘आकृती अग्रवाल कोण आहे?’ अशी चर्चा रंगू लागली आहे. आकृती ही सोशल मीडियावरील एक प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्व (Influencer) असून इंस्टाग्रामवर तिचे ३.२ दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. मूळची लखनौची असलेली आकृती आता मुंबईत स्थायिक झाली आहे. नुकतेच तिने ‘त्रिमुखा’ या तेलगू क्राईम थ्रिलर चित्रपटाद्वारे अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले आहे.
पृथ्वी आणि आकृती यांच्या अफेअरच्या चर्चा गेल्या वर्षभरापासून सुरू होत्या. मुंबईतील एका रेस्टॉरंटमधून बाहेर पडतानाचा त्यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्याने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते. त्यानंतर २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने दोघांनी एकत्र फोटो शेअर केला होता. तेव्हापासून हे दोघे एकमेकांना डेट करत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. आता साखरपुडा करून त्यांनी आपल्या नात्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब केले आहे.
कधीकाळी टीम इंडियाचा उगवता तारा मानल्या जाणाऱ्या पृथ्वी शॉची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द सध्या चढ-उतारांतून जात आहे. त्याने आतापर्यंत भारतासाठी खालीलप्रमाणे सामने खेळले आहेत:
२०१८ ते २०२१ या कालावधीत त्याने तिन्ही फॉरमॅटमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले. मात्र, गेल्या काही काळापासून तो फॉर्म आणि फिटनेसमुळे भारतीय संघातून बाहेर आहे. आता वैयक्तिक आयुष्यात स्थिरावल्यानंतर पृथ्वी पुन्हा एकदा मैदानावर जोरदार पुनरागमन करेल, अशी आशा त्याचे चाहते व्यक्त करत आहेत.
