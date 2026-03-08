Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
India Maritime Border: नेमकी किती लांब आहे आपली भारताची सागरी सीमा? पाकिस्तान-चीनही घाबरतात ‘या’ नियमाला

मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीभोवती निर्माण झालेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार पर्शियन आखातात अडकलेल्या जहाजांचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय नौदलाला तैनात करण्याचा विचार करत आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 05:45 PM
India Maritime Border: भारताची सागरी सीमा किती दूर आहे, भारतीय नौदल किती दूर तैनात केले जाऊ शकते; हे कसे ठरवले जाते?

  • समुद्रातील मर्यादा
  • नौदलाची ताकद
  • पश्चिम आशियातील संकट

India Maritime Border : सध्या मध्यपूर्वेमध्ये युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावाचा परिणाम थेट जागतिक व्यापारावर होत आहे. नुकतीच हिंद महासागरातून परतणाऱ्या ‘IRIS Dena‘ या इराणी युद्धनौकेला अमेरिकन पाणबुडीने लक्ष्य केल्याची घटना समोर आली, ज्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या सागरी सीमा नेमक्या कुठपर्यंत आहेत आणि भारतीय नौदल किती दूरवर तैनात केले जाऊ शकते, असे प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होत आहेत.

भारताची सागरी सीमा कशी ठरवली जाते?

भारताच्या सागरी सीमांचे निर्धारण ‘संयुक्त राष्ट्रांच्या समुद्र कायद्यावरील अधिवेशन’ (UNCLOS, 1982) नुसार केले जाते. भारताने या आंतरराष्ट्रीय नियमांना आपल्या ‘प्रादेशिक जल, खंडीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि इतर सागरी क्षेत्र कायदा, १९७६’ द्वारे लागू केले आहे. या कायद्यानुसार भारताचे सागरी क्षेत्र तीन प्रमुख भागांत विभागले गेले आहे.

१. प्रादेशिक पाणी (Territorial Waters) – १२ नॉटिकल मैल

भारताच्या मुख्य भूमीपासून किंवा बेसलाइनपासून १२ नॉटिकल मैल (सुमारे २२.२ किमी) पर्यंतचे क्षेत्र म्हणजे ‘प्रादेशिक पाणी’. या क्षेत्रावर भारताचे पूर्ण सार्वभौम अधिकार आहेत. जमिनीवर जसे भारताचे कायदे चालतात, तसेच या समुद्रात आणि त्यावरील हवाई क्षेत्रावरही भारताचे नियंत्रण असते. या भागात परवानगीशिवाय कोणत्याही परदेशी युद्धनौकेला प्रवेश मिळत नाही.

२. संलग्न क्षेत्र (Contiguous Zone) – २४ नॉटिकल मैल

किनाऱ्यापासून २४ नॉटिकल मैल (सुमारे ४४.४ किमी) पर्यंतच्या क्षेत्राला ‘बफर झोन’ किंवा संलग्न क्षेत्र म्हटले जाते. या भागात भारताला पूर्ण सार्वभौमत्व नसले तरी, सीमाशुल्क (Customs), कर, इमिग्रेशन आणि प्रदूषण नियंत्रणाचे कायदे लागू करण्याचा अधिकार आहे. जर कोणी या भागात भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन केले, तर नौदल किंवा तटरक्षक दल त्यांच्यावर कारवाई करू शकते.

३. विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) – २०० नॉटिकल मैल

हा भारताच्या सागरी सामर्थ्याचा सर्वात मोठा भाग आहे. किनाऱ्यापासून २०० नॉटिकल मैल (सुमारे ३७० किमी) पर्यंतच्या क्षेत्रात भारताला नैसर्गिक संसाधनांवर विशेष अधिकार आहेत. मासेमारी, तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्खनन, तसेच सागरी संशोधन करण्याचे अधिकार केवळ भारताला आहेत. भारताचे हे क्षेत्र तब्बल २० लाख चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे.

भारतीय नौदल किती दूर तैनात होऊ शकते?

अनेकांना असे वाटते की नौदल फक्त २०० नॉटिकल मैलांपर्यंतच जाऊ शकते, पण हे चुकीचे आहे. लष्करी आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून भारतीय नौदल ‘ब्लू वॉटर नेव्ही’ म्हणून ओळखले जाते. याचा अर्थ असा की:

  • आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र (High Seas): २०० नॉटिकल मैलांच्या पलीकडे असलेला समुद्र हा कोणाच्याही मालकीचा नसतो. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, भारतीय नौदल या भागात मुक्तपणे गस्त घालू शकते.
  • मिशन आधारित तैनाती: भारताचे व्यापारी मार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी (उदा. ओमानचे आखात, एडनचे आखात किंवा दक्षिण चीन समुद्र) नौदल हजारो किलोमीटर दूर तैनात केले जाते.
  • चाचेगिरीविरोधी मोहिमा: सोमालियाच्या चाच्यांपासून भारतीय जहाजांचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय नौदल नेहमीच आंतरराष्ट्रीय पाण्यात सक्रीय असते.

सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात, विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ भारताचे १०% तेलवाहू टँकर अडकले असताना, नौदलाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. भारताची सागरी सीमा केवळ संरक्षणासाठी नाही, तर आर्थिक समृद्धीसाठीही तितकीच महत्त्वाची आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: १ नॉटिकल मैल म्हणजे किती किलोमीटर?

    Ans: १ नॉटिकल मैल म्हणजे साधारणपणे १.८५२ किलोमीटर इतके अंतर होते.

  • Que: भारतीय नौदल परदेशी पाण्यात जाऊ शकते का?

    Ans: होय, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार 'High Seas' मध्ये कोणतीही नौसेना मुक्तपणे फिरू शकते. परदेशी प्रादेशिक पाण्यात प्रवेश करण्यासाठी 'Innocent Passage' च्या नियमांचे पालन करावे लागते.

  • Que: भारताची सागरी सीमा कोणत्या देशांशी जोडलेली आहे?

    Ans: भारताची सागरी सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थायलंड, म्यानमार आणि बांगलादेश या ७ देशांशी जोडलेली आहे.

Published On: Mar 08, 2026 | 05:45 PM

