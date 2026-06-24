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Kidney Health: किडनी निरोगी ठेवायची आहे? रोजच्या जीवनात करा ‘या’ सोप्या सवयींचा अवलंब

Updated On: Jun 24, 2026 | 05:19 PM IST
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सारांश

Healthy Habits For Kidney Health: किडनीला निरोगी ठेवण्यासाठी रोजच्या जीवनात कोणत्या चांगल्या सवयी अंगीकारल्या पाहिजेत, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • किडनी निरोगी ठेवायची आहे?
  • रोजच्या जीवनात अंगीकारा या सोप्या सवयी
  • संतुलित आहार आणि नियमित तपासणी
मूत्रपिंड म्हणजेच किडनी हे शरीरातील सर्वात महत्त्वाच्या अवयवांपैकी एक मानले जाते. रक्तातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यापासून ते शरीरातील द्रवांचे संतुलन राखण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाची कार्ये किडनी पार पाडते. मात्र बदलती जीवनशैली, अपुरा पाणीपुरवठा, असंतुलित आहार आणि वाढता ताण यामुळे किडनीशी संबंधित आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. विशेष म्हणजे, किडनीचे नुकसान सुरुवातीच्या टप्प्यात सहज लक्षात येत नाही. त्यामुळे आरोग्य तज्ज्ञ वेळेवर काळजी घेण्याचा सल्ला देतात. काही साध्या दैनंदिन सवयी अंगीकारल्यास किडनीचे कार्य दीर्घकाळ सुरळीत राहू शकते आणि गंभीर आजारांचा धोका कमी होऊ शकतो. किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी कोणत्या सवयी महत्त्वाच्या आहेत, जाणून घेऊयात.

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पुरेसे पाणी प्या

दिवसभर योग्य प्रमाणात पाणी पिणे किडनीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. पाणी शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करते आणि किडनीवरील ताण कमी करते. मात्र प्रत्येकाच्या आरोग्यानुसार पाण्याचे प्रमाण वेगळे असू शकते.

मिठाचे सेवन मर्यादित ठेवा

आहारात जास्त मीठ असल्यास रक्तदाब वाढू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम किडनीवर होतो. त्यामुळे प्रक्रिया केलेले पदार्थ आणि जास्त खारट अन्न कमी प्रमाणात खाण्याचा सल्ला दिला जातो.

नियमित व्यायाम करा

दररोज किमान ३० मिनिटे चालणे, सायकलिंग किंवा हलका व्यायाम केल्यास वजन नियंत्रणात राहते आणि रक्तदाबही संतुलित राहण्यास मदत होते. यामुळे किडनीचे कार्य सुरळीत राहते.

औषधांचा अतिरेक टाळा

डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वारंवार वेदनाशामक औषधे किंवा इतर औषधांचे सेवन केल्यास किडनीवर दुष्परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे कोणतेही औषध घेण्यापूर्वी वैद्यकीय सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.

संतुलित आहार आणि नियमित तपासणी

फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य आणि पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करा. तसेच रक्तदाब, रक्तातील साखर आणि किडनीशी संबंधित तपासण्या वेळोवेळी करून घेणे आवश्यक आहे. मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या व्यक्तींनी विशेष काळजी घ्यावी.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Kidney health tips natural ways healthy lifestyle prevention care

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Published On: Jun 24, 2026 | 05:19 PM

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