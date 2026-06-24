Kidney Health: किडनी निरोगी ठेवायची आहे? रोजच्या जीवनात करा ‘या’ सोप्या सवयींचा अवलंब

Stress and Diabetes Connection: तणावामुळे वाढू शकतो डायबिटीजचा धोका; शरीरावर कसा होतो परिणाम?
दिवसभर योग्य प्रमाणात पाणी पिणे किडनीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. पाणी शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करते आणि किडनीवरील ताण कमी करते. मात्र प्रत्येकाच्या आरोग्यानुसार पाण्याचे प्रमाण वेगळे असू शकते.
आहारात जास्त मीठ असल्यास रक्तदाब वाढू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम किडनीवर होतो. त्यामुळे प्रक्रिया केलेले पदार्थ आणि जास्त खारट अन्न कमी प्रमाणात खाण्याचा सल्ला दिला जातो.
दररोज किमान ३० मिनिटे चालणे, सायकलिंग किंवा हलका व्यायाम केल्यास वजन नियंत्रणात राहते आणि रक्तदाबही संतुलित राहण्यास मदत होते. यामुळे किडनीचे कार्य सुरळीत राहते.
डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वारंवार वेदनाशामक औषधे किंवा इतर औषधांचे सेवन केल्यास किडनीवर दुष्परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे कोणतेही औषध घेण्यापूर्वी वैद्यकीय सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य आणि पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करा. तसेच रक्तदाब, रक्तातील साखर आणि किडनीशी संबंधित तपासण्या वेळोवेळी करून घेणे आवश्यक आहे. मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या व्यक्तींनी विशेष काळजी घ्यावी.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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