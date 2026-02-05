Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mamata Banerjee on SIR : धक्कादायक! SIR प्रत्येकमध्ये 107 लोकांचा अंत? बंगालच्या विधानसभेमध्ये मोठा दावा

राज्यात विशेष सघन सुधारणा (SIR) मुळे निर्माण झालेल्या भीती आणि चिंतेमुळे १०७ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. राज्य सरकारच्या या दाव्यामुळे सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. 

Updated On: Feb 05, 2026 | 02:31 PM
Mamata Banerjee claims 107 people died in West Bengal due to Special Intensive Reforms SIR

विशेष सघन सुधारणा (SIR) मुळे पश्चिम बंगालमध्ये 107 जणांचा मृत्यू झाल्याचा ममता बॅनर्जींचा दावा केला (फोटो - सोशल मीडिया)

  • पश्चिम बंगाल विधानसभेत देखील हालचाली सुरु
  • SIR प्रक्रियेमुळे सुप्रीम कोर्टात वाद
  • १०७ जणांचा मृत्यू झाल्याचा विधानसभेत दावा
Mamata Banerjee on SIR : पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगालमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणूका होणार आहेत. मात्र त्यापूर्वी एसआयआर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. एसआयआर प्रक्रियेवरुन पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले आहे. यावरुन पश्चिम बंगाल विधानसभेत देखील हालचाली सुरु झाल्या आहेत. पश्चिम बंगालच्या विधानसभेमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, राज्यात विशेष सघन सुधारणा (SIR) मुळे निर्माण झालेल्या भीती आणि चिंतेमुळे १०७ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. राज्य सरकारच्या या दाव्यामुळे सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीत सुधारणा करण्यासाठी SIR प्रक्रिया सुरू आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचा आरोप आहे की, या प्रक्रियेमुळे सामान्य जनतेमध्ये व्यापक भीती निर्माण झाली आहे. ही NRC चा एक प्रकार असून यामध्ये नावे मतदार यादीतून वगळली जातील आणि त्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाईल अशी भीती नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

हे देखील वाचा : ओडिशात मोठा रेल्वे अपघात! चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेसचे तीन डबे रुळावरून घसरले, पाहा व्हिडिओ 

विधानसभेत सादर केलेल्या ठरावानुसार, मतदार यादीतून नाव वगळले जाण्याच्या भीतीमुळे किंवा कागदपत्रे नसल्यामुळे निर्माण झालेल्या मानसिक चिंतेमुळे आतापर्यंत १०७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी अनेकांनी आत्महत्या केल्या आहेत असा दावा पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकारने केला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षाने आरोप केला आहे की भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि केंद्र सरकार बंगालमधील लोकांना धमकावण्यासाठी आणि त्यांचे लोकशाही अधिकार हिरावून घेण्यासाठी या प्रक्रियेचा वापर करत आहेत. या ठरावात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या मृत्यूंची जबाबदारी आयोग आणि केंद्र सरकारने घ्यावी अशी मागणी केली आहे. या मुद्द्यावरून पश्चिम बंगालचे राजकारण तापले. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दावा केला की राज्यात दररोज ३-४ लोक “सरकारच्या भीतीमुळे” आत्महत्या करत आहेत.

भाजपचा पलटवार

विरोधी पक्ष भाजपने मुख्यमंत्री ममता यांचे हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत. भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे की तृणमूल काँग्रेस सरकार निवडणुकीचा फायदा मिळवण्यासाठी जाणूनबुजून लोकांमध्ये अफवा आणि भीती पसरवत आहे. त्यांनी या मृत्यूंना वैयक्तिक दुःखद घटनांचे राजकारण असे वर्णन केले आहे. मात्र आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः या प्रकरणात निवडणूक आयोगाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे आणि एसआयआर प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

हे देखील वाचा : उत्तर प्रदेशच्या उन्नावमध्ये भीषण अपघात; भरधाव ट्रकची वाहनांना धडक, दोन चिमुकल्यांसह चौघांचा मृत्यू

कालच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला “लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी” मतदार यादीच्या चालू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) मध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. त्यांनी आरोप केला की राज्याला लक्ष्य केले जात आहे आणि तेथील लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन केले जात आहे. बुधवारी, ममता बॅनर्जी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणाऱ्या पहिल्या विद्यमान मुख्यमंत्री बनल्या.

