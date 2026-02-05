Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ZP Election 2026: कळवंडे, सावर्डेत चुरशीच्या लढती; उमेदवारांची धावपळ

Updated On: Feb 05, 2026 | 02:18 PM
प्रचारासाठी उमेदवारांची धावपळ (फोटो- सोशल मिडिया)

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणकीचा धुरळा
गुढे, सावर्डे गण, गटांत रंगणार लढत
उमरोली गटात नियोजनबद्ध विकासाचे आश्वासन

चिपळूण: तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचाराने अंतिम टप्पा गाठला असून सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांची जोरदार धावपळ सुरू आहे. कळवंडे, सावर्डे, उमरोली, वहाळ, कोकरे आदी जिल्हा परिषद गटांसह विविध गणांमध्ये भाजप-शिवसेना युती, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षामध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळत आहे. युतीच्या उमेदवारांनी वैयक्तिक संपर्कावर भर देत प्रचारात आघाडी घेतली आहे.

भाजप-शिवसेना युतीच्या उमेदवारांना भाजप आणि शिवसेना नेत्यांचे मार्गदर्शन लाभत असून, युतीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते समन्वय साधून विजयासाठी अथक परिश्रम घेत आहेत. या गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) च्या गौतमी आदवडे, शिवसेना उबाठाच्या सामिया तांबे, भाजप-शिवसेना युतीच्या मयुरी शिर्के आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या गीता जाधव यांच्यात चौरंगी लढत होत आहे. मयुरी शिर्के यांनी कळवंडे गणाच्या सायली वाजे आणि भोम गणाच्या पूजा जवरत यांच्यासह मतदारांच्या गाठीभेटी घेत प्रचारात रंगत आणली आहे.

कळवंडे जिल्हा परिषद गटातही चौरंगी लढत

युतीच्या तिन्ही उमेदवारांना मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे. कळवंडे गणातून काँग्रेसतर्फे मुमताज दलवाई, शिवसेना उबाठाकडून निकिता निकम, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडून नेहा वाजे, तर भोम गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून स्वप्नाली माळी आणि शिवसेना उबाठाकडून पूजा शिगवण रिंगणात आहेत.

ZP Election 2026 : अलोरे जिल्हा परिषद गटात दुरंगी तर शिरगाव गटात तिरंगी लढत; युती विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस सामना रंगणार

उमरोली गटात नियोजनबद्ध विकासाचे आश्वासन

उमरोली जिल्हा परिषद गटात भाजप-शिवसेना युतीचे योगेश शिर्के, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार बाट) चे निलेश चव्हाण, शिवसेना उबाठाचे प्रमोद निवळकर आणि अपक्ष योगेश खांडेकर यांच्यात चौरंगी लढत आहे. माजी सरपंच व सरपंच संघटनेचे पदाधिकारी असलेले योगेश शिर्के यांनी नियोजनबद्ध विकासाचे आश्वासन देत प्रचारात आघाडी घेतली आहे.

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

गुढे, सावर्डे गण, गटांत रंगणार लढत

गुढे गणात भाजप-शिवसेना युतीच्या आराध्या रावणंग, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सायली बंगाल आणि शिवसेना उबाठाच्या सुप्रिया वंजारे यांच्यात तिरंगी लढत होत आहे. सावर्डे जिल्हा परिषद गटात भाजप-शिवसेना युतीच्या माजी सभापती धनश्री शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पूजा निकम आणि शिवसेना उबाठाच्या ममता खांबे आमने-सामने आहेत. माजी सभापतींमधील ही लढत ‘काँटे की टक्कर’ ठरण्याची शक्यता असून आमदार शेखर निकम यांच्यासाठी ही प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. युवराज राजेशिर्के, शौकत माखजणकर, सागर सावंत लढत होईल.

Published On: Feb 05, 2026 | 02:18 PM

