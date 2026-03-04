Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Iranian Ship Spotted On Radar Off Sri Lankan Coast Destroyed In Submarine Attack

US Iran War: श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ! रडारवर आलेले इराणी जहाज पाणबुडी हल्ल्यात उद्ध्वस्त; ८० जणांचा मृत्यू तर…

श्रीलंकेच्या नौदल आणि संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या इराणी जहाजावर एकूण १८० लोक स्वार होते. पाणबुडीतून डागलेल्या टॉर्पेडोने जहाजाला लक्ष्य केले, ज्यामुळे जहाजाचा मोठा भाग समुद्रात बुडाला.

Updated On: Mar 04, 2026 | 08:43 PM
श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ! (Photo Credit- X)

श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ!
  • रडारवर आलेले इराणी जहाज पाणबुडी हल्ल्यात उद्ध्वस्त
  • ८० जणांचा मृत्यू तर…
Iranian Ship Submarine Attack: श्रीलंकेच्या दक्षिण किनारपट्टीवर एका इराणी जहाजावर पाणबुडीद्वारे भीषण हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या हल्ल्यात जहाजावरील सुमारे ८० जणांचा मृत्यू झाला असून, १०० हून अधिक लोक समुद्रात बेपत्ता झाले आहेत. या घटनेमुळे हिंद महासागरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला असून श्रीलंकेच्या लष्कराने मोठ्या प्रमाणावर शोध आणि बचाव कार्य सुरू केले आहे.

पाणबुडीचा हल्ला आणि जीवितहानी

श्रीलंकेच्या नौदल आणि संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या इराणी जहाजावर एकूण १८० लोक स्वार होते. पाणबुडीतून डागलेल्या टॉर्पेडोने जहाजाला लक्ष्य केले, ज्यामुळे जहाजाचा मोठा भाग समुद्रात बुडाला. आतापर्यंत ८० जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली असून, ३२ जणांना सुखरूप वाचवण्यात नौदलाला यश आले आहे. उर्वरित ६८ जण अजूनही बेपत्ता असून त्यांचा शोध घेण्यासाठी नौदलाची जहाजे आणि विमाने तैनात करण्यात आली आहेत.

बचाव मोहिमेसाठी श्रीलंकेचे नौदल सज्ज

जहाजावरून संकटकालीन संकेत मिळताच श्रीलंकेच्या नौदलाने तात्काळ बचाव पथक रवाना केले. संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, “इराणी जहाजाकडून तातडीचा मदतीचा संदेश प्राप्त झाला होता. त्यानंतर विनाविलंब बचाव मिशन सुरू करण्यात आले. आमचे पहिले प्राधान्य समुद्रात अडकलेल्या लोकांचे प्राण वाचवणे हे आहे.” वाचवण्यात आलेल्या ३२ जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

Israel Iran War: “नाव किंवा ठिकाण काहीही असो, खात्मा निश्चितच…”, इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याला इस्रायलची धमकी

श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री आणि अमेरिकेचा दावा

श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री विजिता हेराथ यांनी या घटनेवर अधिकृत भाष्य करताना सांगितले की, “बुडणाऱ्या जहाजावरील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी किनाऱ्यावर आणले गेले आहे.” या हल्ल्याचे स्वरूप पाहता श्रीलंकेने या घटनेला चोख प्रत्युत्तर देण्याचे संकेत दिले आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या हल्ल्याची जबाबदारी अमेरिकेने घेतल्याचे वृत्त समोर येत आहे. तथापि, हे व्यापारी जहाज होते की लष्करी रसद पुरवणारे जहाज, याबद्दल अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाचे पडसाद आता श्रीलंका आणि भारतीय उपखंडाच्या समुद्रात उमटू लागल्याने संरक्षण तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

पुढील तपास आणि प्रादेशिक सुरक्षा

श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीत झालेला हा हल्ला आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे मानले जात आहे. या हल्ल्यानंतर हिंद महासागरातील इतर व्यापारी जहाजांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. येत्या काही तासांत श्रीलंका सरकार यावर अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्याची शक्यता आहे.

US Iran War : इराणशी युद्धात अमेरिका संपणार? अवघ्या १० दिवसांचाच शस्त्रसाठा शिल्लक; होणार महाभयंकर विनाश

Web Title: Iranian ship spotted on radar off sri lankan coast destroyed in submarine attack

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 08:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Israel Iran War: “नाव किंवा ठिकाण काहीही असो, खात्मा निश्चितच…”, इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याला इस्रायलची धमकी
1

Israel Iran War: “नाव किंवा ठिकाण काहीही असो, खात्मा निश्चितच…”, इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याला इस्रायलची धमकी

US Iran War : इराणशी युद्धात अमेरिका संपणार? अवघ्या १० दिवसांचाच शस्त्रसाठा शिल्लक; होणार महाभयंकर विनाश
2

US Iran War : इराणशी युद्धात अमेरिका संपणार? अवघ्या १० दिवसांचाच शस्त्रसाठा शिल्लक; होणार महाभयंकर विनाश

World War 3 : मानवाने रचला त्यांच्याच समाप्तीचा चक्रव्यूह; विनाशकारी युद्धातून सर्वच देशांवर मरणाची छाया
3

World War 3 : मानवाने रचला त्यांच्याच समाप्तीचा चक्रव्यूह; विनाशकारी युद्धातून सर्वच देशांवर मरणाची छाया

Middle East War : १०० वेळा फोन केला, पण…; दुबईत अडकलेल्या भारतीय पर्यटकाचे हाल; काय आहे सत्य स्थिती?
4

Middle East War : १०० वेळा फोन केला, पण…; दुबईत अडकलेल्या भारतीय पर्यटकाचे हाल; काय आहे सत्य स्थिती?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Iran War: श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ! रडारवर आलेले इराणी जहाज पाणबुडी हल्ल्यात उद्ध्वस्त; ८० जणांचा मृत्यू तर…

US Iran War: श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ! रडारवर आलेले इराणी जहाज पाणबुडी हल्ल्यात उद्ध्वस्त; ८० जणांचा मृत्यू तर…

Mar 04, 2026 | 08:43 PM
‘ही’ ऑफर हातची जाऊ देऊ नका! Tata Motors च्या ‘या’ कारवर 1 लाख रुपये वाचवण्याची संधी

‘ही’ ऑफर हातची जाऊ देऊ नका! Tata Motors च्या ‘या’ कारवर 1 लाख रुपये वाचवण्याची संधी

Mar 04, 2026 | 08:32 PM
सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ

सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ

Mar 04, 2026 | 08:15 PM
IPL 2026: मैदानावर उतरण्यापूर्वीच एमएस धोनीला मोठा दणका; रांची ट्रॅफिक पोलिसांनी ठोठावला दंड

IPL 2026: मैदानावर उतरण्यापूर्वीच एमएस धोनीला मोठा दणका; रांची ट्रॅफिक पोलिसांनी ठोठावला दंड

Mar 04, 2026 | 08:13 PM
क्रीडा परंपरा अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यस्तरीय स्पर्धा, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचा मोठा निर्णय

क्रीडा परंपरा अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यस्तरीय स्पर्धा, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचा मोठा निर्णय

Mar 04, 2026 | 07:59 PM
‘PCIFF 2026’ चा समारोप! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ चित्रपटाचा होणार विशेष प्रीमियर

‘PCIFF 2026’ चा समारोप! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ चित्रपटाचा होणार विशेष प्रीमियर

Mar 04, 2026 | 07:56 PM
पुणेकरांनो सनस्क्रीन, सनकोट विकत घ्या! तापमानात सातत्याने वाढ; पारा ३५ अंशांच्या पुढे

पुणेकरांनो सनस्क्रीन, सनकोट विकत घ्या! तापमानात सातत्याने वाढ; पारा ३५ अंशांच्या पुढे

Mar 04, 2026 | 07:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM