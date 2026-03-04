SA Vs NZ Semi Final Live: दक्षिण आफ्रिकेला ‘यान्सन-स्टब्स’ने तारले; न्यूझीलंडसमोर 169 धावांचे लक्ष्य

सेमीफायनल 1 मध्ये साऊथ आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड
न्यूझीलंडने टॉस जिंकत आफ्रिकेला दिले फलंदाजीचे निमंत्रण
दक्षिण आफ्रिकेने 10 ओव्हर्समध्ये गमावल्या 4 विकेट
South africa national cricket team vs New zealand national cricket Team: टी-२० विश्वचषक २०२६ चा पहिला उपांत्य सामना आज दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड (SA vs NZ) यांच्यात कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स येथे खेळवला जात आहे. आजच्या सामन्यात न्यूझीलंडने टॉस जिंकून दक्षिण आफ्रिकेला फलंदाजी करण्यास आमंत्रित केले होते. दक्षिण आफ्रिकेने 20 ओव्हर्समध्ये न्यूझीलंडला 169 धावांचे लक्ष्य दिले आहे.
प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेने 10 ओव्हर्समध्ये 5 विकेट्स गमावल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून मारक्रमने 18 धावा तर क्विंंटन डी कॉकने 10 धावा केल्या. रायन रिकेलटनला तर आपले खाते देखील उघडता आले नाही. डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने 27 चेंडूत 34 धावांची खेळी केली. तर डेव्हिड मिलर केवळ 6 धावा करून बाद झाला.
मारको यान्सनने तूफान खेळी करत साऊथ आफ्रिकेला 169 धावापर्यन्त पोहोचवले. त्याला स्टब्सने चांगली साथ दिली. मारको यान्सनने अर्धसठक करत 55 धावांची खेळी केली. त्याने 2 चॉउकए आणि 5 षटकार मारले. त्यामुळे साऊथ आफ्रिकेला सन्मानजनक खेळी उभारता आली. न्यूझीलंडने आज चांगली कामगिरी केली. कोल मॅककोन्ची, मॅट हेन्री आणि रचिन रवींद्र यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या. त्यामुळे आफ्रिकन फलंदाजांवर दबाव कायम ठेवला. लॉकी फर्ग्युसन आणि जिमी नीशम यांनी प्रत्येकी प्रत्येकी एक एक विकेट घेतली.
What a sublime innings! 😎 Marco Jansen delivers a half-century of the highest quality under intense pressure in the Semi-Final! 💪🏏 Ewe Plankie, maan! 🇿🇦#Unbreakable #T20WorldCup pic.twitter.com/fHa5fIUdPn — Proteas Men (@ProteasMenCSA) March 4, 2026
दक्षिण आफ्रिका: एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रुईस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी.
SA vs NZ Semi Final Live: सेमीफायनलचा थरार सुरु! न्यूझीलंडच्या पदरी नाणेफेक; दक्षिण आफ्रिकेला फलंदाजीसाठी केले आमंत्रित
न्यूझीलंड: टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन अॅलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅककोंची, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन.
बातमी अपडेट होत आहे…