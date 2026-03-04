Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • South Africa Set 169 Runs Target To New Zealand T20 World Cup Semifinal 2026 Cricket News

SA Vs NZ Semi Final Live: दक्षिण आफ्रिकेला ‘यान्सन-स्टब्स’ने तारले; न्यूझीलंडसमोर 169 धावांचे लक्ष्य

आज दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यात कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स येथे खेळवला जात आहे. आजच्या सामन्यात न्यूझीलंडने टॉस जिंकून दक्षिण आफ्रिकेला फलंदाजी करण्यास आमंत्रित केले होते.

Updated On: Mar 04, 2026 | 09:03 PM
SA Vs NZ Semi Final Live: दक्षिण आफ्रिकेला 'यान्सन-स्टब्स'ने तारले; न्यूझीलंडसमोर 169 धावांचे लक्ष्य

दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:

सेमीफायनल 1 मध्ये साऊथ आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड 
न्यूझीलंडने टॉस जिंकत आफ्रिकेला दिले फलंदाजीचे निमंत्रण 
दक्षिण आफ्रिकेने 10 ओव्हर्समध्ये गमावल्या 4 विकेट

South africa national cricket team vs New zealand national cricket Team: टी-२० विश्वचषक २०२६ चा पहिला उपांत्य सामना आज दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड (SA vs NZ) यांच्यात कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स येथे खेळवला जात आहे. आजच्या सामन्यात न्यूझीलंडने टॉस जिंकून दक्षिण आफ्रिकेला फलंदाजी करण्यास आमंत्रित केले होते. दक्षिण आफ्रिकेने 20 ओव्हर्समध्ये न्यूझीलंडला 169 धावांचे लक्ष्य दिले आहे.

प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेने 10 ओव्हर्समध्ये 5 विकेट्स गमावल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून मारक्रमने 18 धावा तर क्विंंटन डी कॉकने 10 धावा केल्या. रायन रिकेलटनला तर आपले खाते देखील उघडता आले नाही. डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने 27 चेंडूत 34 धावांची खेळी केली. तर डेव्हिड मिलर केवळ 6 धावा करून बाद झाला.

मारको यान्सनने तूफान खेळी करत साऊथ आफ्रिकेला 169 धावापर्यन्त पोहोचवले. त्याला स्टब्सने चांगली साथ दिली. मारको यान्सनने अर्धसठक करत 55 धावांची खेळी केली. त्याने 2 चॉउकए आणि 5 षटकार मारले. त्यामुळे साऊथ आफ्रिकेला सन्मानजनक खेळी उभारता आली. न्यूझीलंडने आज चांगली कामगिरी केली. कोल मॅककोन्ची, मॅट हेन्री आणि रचिन रवींद्र यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या. त्यामुळे आफ्रिकन फलंदाजांवर दबाव कायम ठेवला. लॉकी फर्ग्युसन आणि जिमी नीशम यांनी प्रत्येकी प्रत्येकी एक एक विकेट घेतली.

दोन्ही संघांची प्लेइंग ११

दक्षिण आफ्रिका: एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रुईस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी.

SA vs NZ Semi Final Live: सेमीफायनलचा थरार सुरु! न्यूझीलंडच्या पदरी नाणेफेक; दक्षिण आफ्रिकेला फलंदाजीसाठी केले आमंत्रित

न्यूझीलंड: टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन अॅलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅककोंची, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन.

बातमी अपडेट होत आहे…

 

Web Title: South africa set 169 runs target to new zealand t20 world cup semifinal 2026 cricket news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 08:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL 2026: मैदानावर उतरण्यापूर्वीच एमएस धोनीला मोठा दणका; रांची ट्रॅफिक पोलिसांनी ठोठावला दंड
1

IPL 2026: मैदानावर उतरण्यापूर्वीच एमएस धोनीला मोठा दणका; रांची ट्रॅफिक पोलिसांनी ठोठावला दंड

‘मी अजूनही तरुण आहे’, ग्लेन मॅक्सवेलचा क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार की नाही, स्पष्टच सांगितलं…
2

‘मी अजूनही तरुण आहे’, ग्लेन मॅक्सवेलचा क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार की नाही, स्पष्टच सांगितलं…

SA vs NZ Semi Final Live: सेमीफायनलचा थरार सुरु! न्यूझीलंडच्या पदरी नाणेफेक; दक्षिण आफ्रिकेला फलंदाजीसाठी केले आमंत्रित
3

SA vs NZ Semi Final Live: सेमीफायनलचा थरार सुरु! न्यूझीलंडच्या पदरी नाणेफेक; दक्षिण आफ्रिकेला फलंदाजीसाठी केले आमंत्रित

IND Vs ENG : अभिषेक शर्मा सेमीफायनलमध्ये खेळणार की नाही? कोच मोर्ने मोर्केल यांनी दिले संकेत, मग संजू सॅमसनचं काय?
4

IND Vs ENG : अभिषेक शर्मा सेमीफायनलमध्ये खेळणार की नाही? कोच मोर्ने मोर्केल यांनी दिले संकेत, मग संजू सॅमसनचं काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SA Vs NZ Semi Final Live: दक्षिण आफ्रिकेला ‘यान्सन-स्टब्स’ने तारले; न्यूझीलंडसमोर 169 धावांचे लक्ष्य

SA Vs NZ Semi Final Live: दक्षिण आफ्रिकेला ‘यान्सन-स्टब्स’ने तारले; न्यूझीलंडसमोर 169 धावांचे लक्ष्य

Mar 04, 2026 | 08:44 PM
US Iran War: श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ! रडारवर आलेले इराणी जहाज पाणबुडी हल्ल्यात उद्ध्वस्त; ८० जणांचा मृत्यू तर…

US Iran War: श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ! रडारवर आलेले इराणी जहाज पाणबुडी हल्ल्यात उद्ध्वस्त; ८० जणांचा मृत्यू तर…

Mar 04, 2026 | 08:43 PM
‘ही’ ऑफर हातची जाऊ देऊ नका! Tata Motors च्या ‘या’ कारवर 1 लाख रुपये वाचवण्याची संधी

‘ही’ ऑफर हातची जाऊ देऊ नका! Tata Motors च्या ‘या’ कारवर 1 लाख रुपये वाचवण्याची संधी

Mar 04, 2026 | 08:32 PM
सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ

सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ

Mar 04, 2026 | 08:15 PM
क्रीडा परंपरा अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यस्तरीय स्पर्धा, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचा मोठा निर्णय

क्रीडा परंपरा अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यस्तरीय स्पर्धा, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचा मोठा निर्णय

Mar 04, 2026 | 07:59 PM
‘PCIFF 2026’ चा समारोप! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ चित्रपटाचा होणार विशेष प्रीमियर

‘PCIFF 2026’ चा समारोप! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ चित्रपटाचा होणार विशेष प्रीमियर

Mar 04, 2026 | 07:56 PM
Israel Iran War: “नाव किंवा ठिकाण काहीही असो, खात्मा निश्चितच…”, इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याला इस्रायलची धमकी

Israel Iran War: “नाव किंवा ठिकाण काहीही असो, खात्मा निश्चितच…”, इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याला इस्रायलची धमकी

Mar 04, 2026 | 07:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM