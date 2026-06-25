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पोटऱ्या- मांड्यांचे स्नायू आखडले आहेत? जाणून घ्या स्नायूंच्या वेदनांमागील कारणे आणि घरगुती उपाय, नसांमध्ये वाढेल ताकद

Updated On: Jun 25, 2026 | 05:30 AM IST
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सारांश

पोटऱ्या मांड्याच्या स्नायूंमध्ये वाढलेल्या वेदना कमी करण्यासाठी घरगुती उपाय करावेत. यामुळे शरीराला सुद्धा फायदे होतात आणि वेदनांपासून सुटका मिळते. चला तर जाणून घेऊया स्नायूंमध्ये वेदना वाढण्याची कारणे.

पोटऱ्या- मांड्यांचे स्नायू आखडले आहेत? जाणून घ्या स्नायूंच्या वेदनांमागील कारणे आणि घरगुती उपाय, नसांमध्ये वाढेल ताकद

पोटऱ्या- मांड्यांचे स्नायू आखडले आहेत? जाणून घ्या स्नायूंच्या वेदनांमागील कारणे आणि घरगुती उपाय, नसांमध्ये वाढेल ताकद

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विस्तार

पोटऱ्या मांड्याचे स्नायू सक्रिय करण्यासाठी उपाय:
पोटऱ्या मांड्यांचे स्नायू कशामुळे आखडतात?
स्नायूंमध्ये वेदना कशामुळे वाढतात?

तासनतास एका जागेवर बसून राहणे, शारीरिक हालचाल न करणे, खूप जास्त चालणे, व्यायाम केल्यानंतर शरीरावर आलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींच्या परिणामामुळे मांड्या आणि पोटऱ्यांमध्ये वेदना वाढू लागतात. काहीवेळा या वेदना तात्पुरता होतात, पण वय वाढल्यानंतर वेदना सतत जाणवू लागतात. ज्याच्या परिणामामुळे चालताना किंवा खाली बसताना तीव्र वेदना होतात आणि काहीच सुचत नाही. स्नायूंमध्ये वाढलेल्या वेदनांकडे कायमच दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे वेदना कमी होण्याऐवजी आणखीनच वाढू लागतात. शरीरात पोषक घटकांचा अभाव निर्माण झाल्यामुळे तरुण वयात शरीरातील स्नायूंमध्ये ताण येण्याची शक्यता असते. हा ताण आणि वेदना कमी करण्यासाठी अनेक लोक बाजारात उपलब्ध असलेल्या पेनकिलरच्या गोळ्यांचे सेवन केले जाते.(फोटो सौजन्य – istock)

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हाडांमध्ये किंवा स्नायूंमध्ये वाढलेल्या वेदना कमी करण्यासाठी वारंवार पेनिकलरच्या गोळ्यांचे सेवन करणे अजिबात चांगले नाही. यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला पोटऱ्या मांड्याचे स्नायू कशामुळे आखडतात? आखडलेले स्नायू शिथिल करण्यासाठी कोणते उपाय करावेत? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हे उपाय केल्यास स्नायूंमध्ये वाढलेल्या वेदना कमी होतील आणि आराम मिळेल.चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

पोटऱ्या मांड्यांचे स्नायू कशामुळे आखडतात?

शरीरात पुरेसे पाणी नसणे.
शरीरातील सोडिअम, पोटॅशिअम आणि मॅग्नेशिअम यांसारख्या खनिजांचे प्रमाण कमी होणे.
खूप वेळ उभे राहणे, जास्त चालणे किंवा कठीण व्यायाम करणे.
पायांमध्ये रक्तपुरवठा योग्य प्रकारे न झाल्यास पोटऱ्या मांड्यांचे स्नायू आखडण्याची शक्यता असते.

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पोटऱ्या मांड्याचे स्नायू सक्रिय करण्यासाठी उपाय:

पोटऱ्या किंवा मांड्यामध्ये वारंवार वेदना होत असतील तर कोमट पाण्याचा शेक घ्यावा. कोमट पाण्याचा शेक घेतल्यामुळे आखडलेले स्नायू शिथिल होतात आणि वेदनांपासून आराम मिळतो. यासोबतच रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होते. कोमट पाण्यात भिजवलेला टॉवेल दुखत असलेल्या भागावर ठेवून काहीवेळ तसेच ठेवावे. याशिवाय आहारात केळी, दही, दूध, सुका मेवा, हिरव्या पालेभाज्या आणि कडधान्ये इत्यादी पदार्थांचा समावेश करावा. पोटॅशियम, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमयुक्त पदार्थांचा समावेश केल्यास हाडे मजबूत होण्यास मदत होते. शरीर कायमच निरोगी ठेवण्यासाठी भरपूर पाणी पिण्याचा सल्ला दिला जातो. पाणी प्यायल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते आणि आरोग्य सुधारते. नारळपाणी, ताक किंवा फळांचा समावेश केल्यास शरीराला आवश्यक असलेले विटामिन मिळतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Frequently Asked Questions

  • Que: पोटऱ्या आणि मांड्यांचे स्नायू आखडण्याची कारणे कोणती?

    Ans: शरीरात पाण्याची कमतरता, इलेक्ट्रोलाइट्सचे असंतुलन, जास्त शारीरिक मेहनत, व्यायामाचा अभाव, स्नायूंवर ताण किंवा काही पोषक घटकांची कमतरता यामुळे स्नायू आखडू शकतात.

  • Que: स्नायू मजबूत ठेवण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत?

    Ans: प्रथिनेयुक्त पदार्थ, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, कडधान्ये, सुका मेवा, हिरव्या भाज्या आणि खनिजे असलेले पदार्थ आहारात समाविष्ट करणे उपयुक्त ठरू शकते.

  • Que: वारंवार स्नायूंमध्ये क्रॅम्प का येतात?

    Ans: पाण्याची कमतरता, शरीरातील पोटॅशियम, मॅग्नेशियम किंवा कॅल्शियमचे प्रमाण कमी होणे, जास्त व्यायाम किंवा दीर्घकाळ एकाच स्थितीत राहणे यामुळे क्रॅम्प येऊ शकतात.

Web Title: Learn about the causes of muscle pain and discover home remedies to strengthen your muscles and nerves health care tips

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Published On: Jun 25, 2026 | 05:30 AM

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