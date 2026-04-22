Recipe : तेच तेच खाऊन कंटाळलात? संध्याकाळच्या नाश्त्याला घरी बनवा कुरकरीत आणि मसालेदार ‘मटर करंजी’

Matar Karanji Recipe : मसालेदार आणि कुरकुरीत चवीची मटर करंजी हलक्या फुलक्या स्नॅक्ससाठी एक टेस्टी पर्याय ठरते. तुम्ही घरच्या घरी झटपट ही डिश तयार करु शकता.

Updated On: Apr 22, 2026 | 03:30 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • तुम्ही कधी मटर करंजी खाल्ली आहे का?
  • हा एक स्नॅक्सचा प्रकार आहे जो चवीला फार टेस्टी लागतो.
  • घरी तयार केलेली ही मटर करंजी घरातील सर्वांनाच नक्की आवडेल.
मटर करंजी ही पारंपरिक करंजीचा एक वेगळा आणि चविष्ट प्रकार आहे. साधारणपणे करंजी म्हटलं की गोड सारणाची आठवण येते, पण बदलत्या चवींच्या आवडीनुसार खमंग आणि तिखट प्रकारही तितकेच लोकप्रिय होत आहेत. मटर करंजी ही त्याचाच एक उत्तम नमुना आहे. हिरव्या मटाराचा गोडसरपणा, त्यात घातलेले मसाले आणि कुरकुरीत आवरण यामुळे ही करंजी चहाच्या वेळेस किंवा हलक्या खाण्यासाठी अगदी योग्य ठरते. विशेष म्हणजे हिवाळ्यात ताज्या मटारांचा वापर करून बनवलेली ही करंजी अधिकच स्वादिष्ट लागते. संध्याकाळच्या हलक्या भूकेसाठी जर तुम्ही काही चटपटीत पदार्थ शोधत असाल तर आजची ही रेसिपी तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरु शकते. चला याची रेसिपी नोट करुन घेऊयात.

साहित्य

आवरणासाठी:

  • 2 कप मैदा
  • 2 टेबलस्पून तेल किंवा तूप
  • चिमूटभर मीठ
  • पाणी (पीठ मळण्यासाठी)
सारणासाठी:
  • 1 कप हिरवे मटार (उकडलेले)
  • 1 कांदा (बारीक चिरलेला)
  • 2 हिरव्या मिरच्या (चिरलेल्या)
  • 1 टीस्पून आले-लसूण पेस्ट
  • 1/2 टीस्पून मोहरी
  • 1/2 टीस्पून जिरे
  • 1/2 टीस्पून हळद
  • 1 टीस्पून लाल तिखट
  • 1/2 टीस्पून गरम मसाला
  • मीठ चवीनुसार
  • कोथिंबीर (चिरलेली)
  • 1 टेबलस्पून तेल
कृती

  • सर्वप्रथम एका भांड्यात मैदा, मीठ आणि तेल घालून चांगले मिक्स करा. त्यात थोडे थोडे पाणी घालत मऊसर पण घट्ट पीठ मळून घ्या. हे पीठ 15-20 मिनिटे झाकून ठेवा.
  • कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी आणि जिरे टाका. ते तडतडल्यावर त्यात हिरव्या मिरच्या आणि आले-लसूण पेस्ट घालून परता.
  • आता त्यात चिरलेला कांदा घालून तो सोनेरी होईपर्यंत परता. त्यानंतर उकडलेले मटार घालून चांगले मिक्स करा.
  • पुढे हळद, लाल तिखट, गरम मसाला आणि मीठ घालून मिश्रण चांगले हलवा. मटार थोडे मॅश करून घ्या,
  • त्यामुळे सारण एकजीव होईल. शेवटी कोथिंबीर घालून गॅस बंद करा.
  • मळलेले पीठ लहान गोळ्यांमध्ये विभागून प्रत्येक गोळीची पुरी लाटा.
  • पुरीच्या अर्ध्या भागावर तयार मटाराचे सारण ठेवा, कडा पाण्याने ओलसर करून करंजीसारखा आकार द्या आणि कडा व्यवस्थित बंद करा.
  • कढईत तेल गरम करून मध्यम आचेवर करंज्या सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
  • गरमागरम मटर करंजी तयार आहे. चटणी किंवा सॉसबरोबर सर्व्ह केल्यास याची चव अजून खुलते. ही डिश
  • घरच्या घरी सहज बनवता येते आणि सणावार, पाहुणचार किंवा रोजच्या खाण्यातही एक वेगळेपणा आणते.

Published On: Apr 22, 2026 | 03:30 PM

May 18, 2026 | 03:15 PM
May 18, 2026 | 03:10 PM
May 18, 2026 | 02:57 PM
May 18, 2026 | 02:48 PM
May 18, 2026 | 02:45 PM
May 18, 2026 | 02:41 PM
May 18, 2026 | 02:37 PM

May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM