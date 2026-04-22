उन्हामुळे वैताग आला आहे? झटपट काळ्या द्राक्षांपासून बनवा Grapes Lemonade, क्षणभरात वाटेल फ्रेश आणि ताजेतवाने

वाढत्या गर्मीमुळे सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी तुम्ही झटपट काळ्या द्राक्षांपासून ग्रेप्स लेमोनेड बनवू शकता. हा पदार्थ शरीरात थंडावा निर्माण करेल. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Apr 22, 2026 | 08:00 AM
वाढत्या उन्हामुळे अंगाची काहिली होते आणि खूप जास्त वैताग येतो. या दिवसांमध्ये जास्त कुठे बाहेर जाण्याची अजिबात इच्छा होत नाही. कारण वाढत्या गर्मीमुळे शरीरात खूप जास्त थकवा, अशक्तपणा जाणवू लागतो. अशावेळी शरीर हायड्रेट आणि फ्रेश वाटण्यासाठी वेगवेगळे कोल्ड्रिंक किंवा मॉकटेल विकत आणून प्यायली जातात. पण नेहमीच कोल्ड्रिंक किंवा सोडा पिणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. यामुळे पोटासंबंधित गंभीर समस्या उद्भवू लागतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला काळ्या द्राक्षांपासून ग्रेप्स लेमोनेड बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले ग्रेप्स लेमोनेड चवीला अतिशय सुंदर लागते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये बाजारात मोठ्या प्रमाणावर द्राक्ष उपलब्ध असतात. काळ्या द्राक्षांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, रेझव्हेराट्रॉल नावाचे संयुग आढळून येते. काळी द्राक्ष खाल्ल्यामुळे शरीरात वाढलेला उच्च रक्तदाब नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. शरीराला आलेली सूज कमी करण्यासाठी काळी द्राक्ष खावीत. चला तर जाणून घेऊया ग्रेप्स लेमोनेड बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • काळी द्राक्ष
  • बर्फाचे खडे
  • पिठीसाखर
  • काळे मीठ
  • जिऱ्याची पावडर
  • काळीमिरी पावडर
  • लिंबाचा रस
  • लिंबाच्या फोडी
  • सोडा
कृती:

  • ग्रेप्स लेमोनेड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, काळी द्राक्ष स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर कपड्याने कोरडी करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात स्वच्छ केलेली द्राक्ष, पिठीसाखर, काळे मीठ, भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, काळीमिरी पावडर, लिंबाचा रस घालून बारीक वाटून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात द्राक्षांची गुळगुळीत पेस्ट तयार करा. यामुळे सरबत पिताना चव चांगली लागेल.
  • ग्लास घेऊन त्यात बर्फाचे तुकडे टाका आणि वरून तयार केलेले सरबत ओतून त्यात आवश्यकतेनुसार सोडा ओतून मिक्स करा.
  • सजावटीसाठी पुदिन्याची पाने आणि ग्लासला लिंबाचे तुकडे लावून सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये काळ्या द्राक्षांपासून बनवलेले ग्रेप्स लेमोनेड.

Published On: Apr 22, 2026 | 08:00 AM

रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी

May 15, 2026 | 06:45 PM
Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप

May 15, 2026 | 06:39 PM
पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

May 15, 2026 | 06:30 PM
“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य

May 15, 2026 | 06:00 PM
Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

May 15, 2026 | 05:55 PM
Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

May 15, 2026 | 05:53 PM
सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

May 15, 2026 | 05:51 PM

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM