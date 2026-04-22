उन्हाळा स्पेशल पारंपरिक पदार्थ! वाटीभर बेसनपासून झटपट बनवा झणझणीत कैरीचं पिठलं, नोट करून घ्या रेसिपी

आंबट चवीच्या कैरीपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कैरीचे पिठलं बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हे पिठलं गरमागरम भाकरीसोबत चविष्ट लागते.

Updated On: Apr 22, 2026 | 10:30 AM
उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या कैऱ्या, पिकलेले आंबे आणि इतर रानमेवा उपलब्ध होतो. आंबटगोड चवीची कैरी खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. कैरीचे पन्ह, मुरंबा, लोणचं, मेथांबा इत्यादी अनेक पदार्थ बनवले जातात. आंबटगोड चवीचे पदार्थ जेवणाच्या ताटात असल्यास चार घास जास्त जातात. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये कैरीपासून विविध पदार्थ बनवावेत. आज आम्ही तुम्हाला कैरीचे पिठलं बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. कैरीचे पिठलं गरमागरम भाकरी किंवा भातासोबत अतिशय चविष्ट आणि सुंदर लागते. भाजी बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर नेहमीच काय बनवावं सुचत नाही. अशावेळी तुम्ही झटपट वाटीभर बेसनाचा वापर करून झणझणीत पिठलं बनवू शकता. तोंडाची चव वाढवण्यासाठी विविध पदार्थ खाल्लेले जातात. पण तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पौष्टिक आणि हेल्दी पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया कैरीचं पिठलं बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • कच्ची कैरी
  • हिरवी मिरची
  • मोहरी
  • बेसन
  • हिंग
  • कोथिंबीर
  • हळद
  • लसूण
  • कडीपत्ता
  • कांदा
कृती:

  • कैरीचे पिठलं बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये बेसन पीठ घेऊन त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मिश्रण तयार करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात जिरे, मोहरी, हिंग, कडीपत्ता, हिरव्या मिरच्या, बारीक कुटून घेतलेली लसूण टाकून लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा आणि चवीनुसार मीठ घालून लालसर होईपर्यंत भाजा. कांदा शिजण्यासाठी त्यात मीठ टाकावे.
  • त्यानंतर त्यात बारीक किसून घेतलेली कैरी आणि हळद घालून एक वाफ काढून शिजवा. कैरी शिजण्यासाठी गॅस मंद आचेवर ठेवावा.
  • कैरी शिजल्यानंतर त्यात तयार केलेले बेसन ओतून आवश्यकता वाटल्यास पाणी घालून शिजवून घ्यावे. बेसन घट्टसर झाल्यानंतर त्यात सगळ्यात शेवटी कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले कच्च्या कैरीचे पिठलं. हा पदार्थ गरमागरम भाकरीसोबत सुंदर लागतो.

Published On: Apr 22, 2026 | 10:30 AM

