Devendra Fadnavis: “लज्जास्पद आणि अशोभनीय”, मल्लिकार्जुन यांच्या ‘दहशतवादी’ विधानावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे प्रत्युत्तर

खर्गे यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, राजकीय संवादाची पातळी अधिकाधिक खाली नेण्याच्या बाबतीत काँग्रेस आता स्वतःशीच स्पर्धा करत आहे. त्यांनी खर्गे यांची ही टिप्पणी अत्यंत ‘लज्जास्पद’ असल्याचे म्हटले. फडणवीस यांच्या मते, अशा प्रकारच्या शब्दावलीचा वापर केल्याने लोकशाही संवादाची प्रतिष्ठा मलिन होते आणि त्यातून काँग्रेस पक्षाची हतबलता दिसून येते.
Congress is clearly competing with itself to hit new lows in political discourse. The remarks by Congress President Mallikarjun Kharge calling Hon PM Narendra Modi Ji a ‘terrorist’ are disgraceful and reflect a complete collapse of standards.
Such language drags down the dignity… pic.twitter.com/RhVZFhPnsE — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 21, 2026
पंतप्रधान मोदी यांची पाठराखण करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, संपूर्ण देश माननीय पंतप्रधानांची निष्ठा आणि देशभक्ती ओळखतो, तसेच त्यांचा आदर करतो. काँग्रेसला सल्ला देताना त्यांनी ठामपणे सांगितले की, भारताला विधायक दृष्टिकोनाची अपेक्षा आहे, विध्वंसक भाषेची नाही. आपल्या निवेदनात त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, देशातील जनता या सर्व घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि येत्या काळात ती याचे योग्य उत्तर देईल.
विशेष म्हणजे, चेन्नई येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेत, AIADMK आणि भाजप यांच्यातील युतीवर टीका करताना मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात ‘दहशतवादी’ या शब्दाचा वापर केला होता. मात्र, हा वाद चिघळल्यानंतर खर्गे यांनी स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी म्हटले की, पंतप्रधान मोदी यांना ‘दहशतवादी’ म्हणण्याचा त्यांचा उद्देश नव्हता; तर पंतप्रधान आपल्या विरोधकांना ‘दहशतीत’ (भयाच्या छायेत) ठेवत आहेत, हे त्यांना सूचित करायचे होते.
भाजपने खर्गे यांचे हे स्पष्टीकरण फेटाळून लावले असून, याला ‘आचारसंहितेचे उल्लंघन’ ठरवत निवडणूक आयोगाकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. निवडणुकीच्या या गदारोळात, अशा प्रकारच्या वक्तृत्वामुळे वैचारिक चर्चांचे रूपांतर वैयक्तिक हल्ल्यांमध्ये झाले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला हा प्रतिहल्ला हे दर्शवतो की, काँग्रेसला या मुद्द्यावर कोंडीत पकडण्याची कोणतीही संधी भाजप सोडणार नाही; विशेषतः अशा वेळी, जेव्हा देशातील राज्यांमध्ये निवडणुकीचे वातावरण शिगेला पोहोचले आहे.
