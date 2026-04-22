Devendra Fadnavis: “लज्जास्पद आणि अशोभनीय”, मल्लिकार्जुन यांच्या ‘दहशतवादी’ विधानावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे प्रत्युत्तर

खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना 'दहशतवादी' संबोधल्याप्रकरणी फडणवीस यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. देशाने पंतप्रधानांची देशभक्ती ओळखली आहे, तर काँग्रेसने मात्र आपली प्रतिष्ठा गमावली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 03:28 PM
मल्लिकार्जुन यांच्या 'दहशतवादी' विधानावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे प्रत्युत्तर (Photo Credit- X)

CM Devendra Fadnavis on Congress President Mallikarjun Kharge: तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख ‘दहशतवादी’ असा केल्यामुळे भारतीय राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या विधानाला प्रत्युत्तर देताना, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. फडणवीस यांनी काँग्रेसने वापरलेली ही भाषा म्हणजे लोकशाहीचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे.

राजकीय संवादाची पातळी काँग्रेसने आणखी खाली नेली

खर्गे यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, राजकीय संवादाची पातळी अधिकाधिक खाली नेण्याच्या बाबतीत काँग्रेस आता स्वतःशीच स्पर्धा करत आहे. त्यांनी खर्गे यांची ही टिप्पणी अत्यंत ‘लज्जास्पद’ असल्याचे म्हटले. फडणवीस यांच्या मते, अशा प्रकारच्या शब्दावलीचा वापर केल्याने लोकशाही संवादाची प्रतिष्ठा मलिन होते आणि त्यातून काँग्रेस पक्षाची हतबलता दिसून येते.

त्यांच्या देशभक्तीबद्दल शंका नाही: फडणवीस

पंतप्रधान मोदी यांची पाठराखण करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, संपूर्ण देश माननीय पंतप्रधानांची निष्ठा आणि देशभक्ती ओळखतो, तसेच त्यांचा आदर करतो. काँग्रेसला सल्ला देताना त्यांनी ठामपणे सांगितले की, भारताला विधायक दृष्टिकोनाची अपेक्षा आहे, विध्वंसक भाषेची नाही. आपल्या निवेदनात त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, देशातील जनता या सर्व घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि येत्या काळात ती याचे योग्य उत्तर देईल.

काय होते ते वादग्रस्त विधान?

विशेष म्हणजे, चेन्नई येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेत, AIADMK आणि भाजप यांच्यातील युतीवर टीका करताना मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात ‘दहशतवादी’ या शब्दाचा वापर केला होता. मात्र, हा वाद चिघळल्यानंतर खर्गे यांनी स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी म्हटले की, पंतप्रधान मोदी यांना ‘दहशतवादी’ म्हणण्याचा त्यांचा उद्देश नव्हता; तर पंतप्रधान आपल्या विरोधकांना ‘दहशतीत’ (भयाच्या छायेत) ठेवत आहेत, हे त्यांना सूचित करायचे होते.

निवडणूक आयोगाकडे कठोर कारवाईची मागणी

भाजपने खर्गे यांचे हे स्पष्टीकरण फेटाळून लावले असून, याला ‘आचारसंहितेचे उल्लंघन’ ठरवत निवडणूक आयोगाकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. निवडणुकीच्या या गदारोळात, अशा प्रकारच्या वक्तृत्वामुळे वैचारिक चर्चांचे रूपांतर वैयक्तिक हल्ल्यांमध्ये झाले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला हा प्रतिहल्ला हे दर्शवतो की, काँग्रेसला या मुद्द्यावर कोंडीत पकडण्याची कोणतीही संधी भाजप सोडणार नाही; विशेषतः अशा वेळी, जेव्हा देशातील राज्यांमध्ये निवडणुकीचे वातावरण शिगेला पोहोचले आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 03:26 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

