Strait of Hormuz toll : आमच्या समुद्रात आमचेच नियम! होर्मुझमध्ये इराणचे ’12-कलमी’ चक्रव्यूह; शत्रू राष्ट्रांची रसदच तोडणार

इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपल्या संसदेत १२-कलमी ठरावाचा मसुदा तयार केला आहे. इस्रायल आणि त्याच्या शेजारील देशांच्या जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिली जाणार...

Updated On: Apr 22, 2026 | 03:15 PM
Strait of Hormuz toll : टोल बूथ विसरा, इराणने होर्मुझसाठी तयार केला आहे नवीन १२-कलमी नियमांचा मसुदा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • इराणची ‘सागरी’ नाकेबंदी
  • २० टक्के मालाची जप्ती
  • भारताला दिलासा

Iran 12-point resolution Hormuz 2026 : जागतिक व्यापाराचा श्वास रोखून धरण्याची ताकद असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर (Strait of Hormuz) आता इराणचा अधिकृत ‘टोल नाका’ सुरू होणार आहे. इराणच्या संसदेने एक असा १२-कलमी ऐतिहासिक आणि वादग्रस्त मसुदा तयार केला आहे, जो जागतिक सागरी सुरक्षेची समीकरणे पूर्णपणे बदलून टाकेल. या नव्या नियमांमुळे इस्रायल आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांसमोर मोठे संकट उभे राहिले असून, इराणने आता समुद्रातही आपली लष्करी आणि कायदेशीर ताकद आजमावण्यास सुरुवात केली आहे.

इस्रायल आणि मित्र राष्ट्रांसाठी समुद्राचे दरवाजे बंद?

इराणच्या या नव्या मसुद्यानुसार, इस्रायल आणि ग्रीस, संयुक्त अरब अमिरात (UAE) तसेच सोमालीलँड यांसारख्या इस्रायल समर्थक देशांच्या जहाजांना आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणे कठीण होणार आहे. अमेरिकेला मदत करणाऱ्या देशांनाही या मार्गावरून जाण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. जर या देशांना आपली जहाजे चालवायची असतील, तर त्यांना इराणच्या ‘सर्वोच्च परिषदेची’ विशेष परवानगी घ्यावी लागेल. थोडक्यात, इराणने या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर आपली ‘कायदेशीर नाकेबंदी’ जाहीर केली आहे.

२० टक्के माल जप्त: इराणची नवीन ‘वसुली’ रणनीती

या प्रस्तावातील सर्वात धक्कादायक आणि जाचक अट म्हणजे ‘माल जप्ती’. जर एखाद्या जहाजाने इराणने ठरवून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले, तर ते जहाज तात्काळ जप्त करून इराणच्या बंदरात नेले जाईल. तिथे त्या जहाजावरील एकूण मालापैकी २० टक्के माल जप्त केला जाईल. ही जप्ती सीमा शुल्क (Customs) म्हणून दाखवली जाईल आणि त्यानंतरच त्या जहाजाला पुढे जाण्याची परवानगी मिळेल. इराणच्या या पावलामुळे आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

इराणी रियालमध्ये टोल आणि ‘स्पेलिंग’ची सक्ती

इराणचे खासदार मोहम्मद रझा रझायी कूची यांच्या मते, यापुढे होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांना इराणच्या चलनात म्हणजे ‘इराणी रियाल’मध्ये टोल भरावा लागेल. या टोलची रक्कम जहाजाचा आकार आणि त्यातील मालानुसार ठरवली जाईल. विशेष म्हणजे, शत्रू राष्ट्रांची व्याख्या विचारली असता कूची यांनी एक विचित्र विधान केले. ते म्हणाले, “जे देश ‘पर्शियन गल्फ’ (Persian Gulf) या नावाचे स्पेलिंग बरोबर लिहीत नाहीत, ते आमचे शत्रू आहेत.” इराणने या माध्यमातून आपल्या अस्मितेचा मुद्दा जागतिक व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भारताला झुकते माप: ओमानच्या मार्गाचे आव्हान

या वादळात भारतासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. इराणने आपल्या ‘मित्र’ देशांच्या यादीत भारत आणि चीनचा समावेश केला असून, त्यांच्या जहाजांकडून कोणताही टोल घेतला जाणार नाही. दुसरीकडे, ओमानच्या सीमेजवळून जाणाऱ्या जहाजांनाही सवलत आहे, पण तिथला समुद्र अत्यंत उथळ असल्याने मोठी जहाजे तिथून नेणे अशक्य आहे. त्यामुळे जगाला पर्याय नसून इराणच्या अटींनुसारच वागावे लागेल, अशी ही एकूण परिस्थिती आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणचा होर्मुझसाठीचा नवीन १२-कलमी मसुदा काय आहे?

    Ans: हा इराणच्या संसदेने तयार केलेला ठराव असून, याद्वारे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर कायदेशीर नियंत्रण मिळवून शत्रू राष्ट्रांच्या जहाजांकडून टोल वसूल करणे आणि त्यांच्यावर बंदी घालणे हा मुख्य उद्देश आहे.

  • Que: नियमांचे उल्लंघन केल्यास इराण काय शिक्षा देणार आहे?

    Ans: नियमांचा भंग करणाऱ्या जहाजाला जप्त करून त्यातील २० टक्के माल सीमा शुल्क म्हणून इराण उतरवून घेणार आहे.

  • Que: भारतीय जहाजांना या नियमांमुळे टोल भरावा लागेल का?

    Ans: नाही, इराणने भारत आणि चीन यांसारख्या मित्र राष्ट्रांना या टोलमधून आणि जाचक अटींमधून सवलत दिली आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 03:15 PM

