मैत्रीबोध परिवाराने मैत्री, संस्कृती आणि आरोग्याच्या संगमातून साजरा केला अनोखा आंतरराष्ट्रीय योग दिन

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मानवतेच्या उन्नतीसाठी आणि व्यक्तीच्या स्व चे पोषणासाठी समर्पित असलेली सामाजिक-आध्यात्मिक संस्था मैत्रीबोध परिवार योगाला आंतरिक परिवर्तन आणि सामूहिक कल्याणाचा प्रभावी मार्ग मानते. संस्थेची आध्यात्मिक मूल्ये आणि दृष्टीकोन हे योगाला जीवनपद्धती म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या आयुष मंत्रालयाच्या भावनेशी सखोलपणे सुसंगत आहेत.
योग हा केवळ शारीरिक व्यायाम नसून भारताच्या सभ्यतागत आणि सांस्कृतिक वारशाचा अमूल्य भाग आहे . या विचाराला अधिक बळ देण्यासाठी भारत सरकारचे माननीय संस्कृती व पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हे कार्यक्रमाला उपस्थित होते. उपस्थितांना संबोधित करताना त्यांनी सांगितले की आधुनिक नवकल्पना आणि तांत्रिक प्रगती भारताला नव्या उंचीवर घेऊन जातील, परंतु आपल्या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांमुळेच भारताला पुढील वाटचालीत आवश्यक असलेली शक्ती, स्थैर्य आणि प्रज्ञा प्राप्त होईल, ज्यामुळे भारत जगात अद्वितीय राहील.
मैत्रीबोध परिवाराचे संस्थापक, दूरदर्शी नेते आणि परिवर्तनाचे प्रणेते पूज्य मैत्रेय दादाश्रीजी यांनी मैत्री आणि संस्कृतीच्या मार्गावर प्रकाश टाकत सांगितले की, ही शाश्वत मूल्ये समाजाला एकत्र आणू शकतात आणि भारताला विश्वगुरू बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात. त्यांनी विशेषतः अधोरेखित केले की अर्थपूर्ण सामाजिक परिवर्तनाचा पाया व्यक्तीच्या आंतरिक परिवर्तनातच आहे.
या प्रसंगी श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल हे देखील उपस्थित होते. राष्ट्रीय विकासासाठी संस्कृती, अर्थव्यवस्था आणि धोरणांना जोडणाऱ्या विविध उपक्रमांमध्ये ते मैत्रीबोध परिवारासोबत सक्रियपणे कार्यरत आहेत. तसेच कर्जत-खालापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार श्री महेंद्र सदाशिव थोरवे हेही कार्यक्रमाला उपस्थित होते. संस्थेच्या विविध उपक्रमांशी सुसंगत राहून ग्रामीण कर्जतच्या विकास आणि परिवर्तनासाठी ते सातत्याने कार्य करत आहेत.या कार्यक्रमामुळे सहभागीांना योगाचा अनुभव केवळ आसने आणि शारीरिक व्यायाम यापुरता मर्यादित न राहता, शरीर, मन आणि चेतना यांच्या एकात्मतेच्या रूपात घेता आला.
कार्यक्रमाला सांस्कृतिक रंगत आणण्यासाठी गणेश वंदना तसेच भारताची प्राचीन योगिक कला असलेल्या मल्लखांबाचे मनोहारी सादरीकरण करण्यात आले. मल्लखांब ही शक्ती, लवचिकता, संतुलन आणि शिस्त विकसित करणारी भारतीय परंपरेतील एक अद्वितीय कला आहे.
अध्यात्म, संस्कृती, सामुदायिक सहभाग आणि आरोग्य यांना एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणणारा शांतिक्षेत्र प्रेमगिरी आश्रमातील हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन सोहळा भारताच्या सनातन ज्ञानपरंपरेचे आणि आधुनिक युगातील तिच्या महत्त्वाचे प्रेरणादायी उदाहरण ठरला.
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