Skin Care Tips: ग्लोइंग स्किनचे रहस्य तुमच्या किचनमध्ये; आहारात करा ‘या’ सुपरहेल्दी सीड्सचा समावेश

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अळशीच्या बियांमध्ये ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे घटक हार्मोन्स संतुलित राखण्यास मदत करतात. नियमित सेवनामुळे त्वचा कोरडी पडण्याची समस्या कमी होते आणि त्वचेला नैसर्गिक ओलावा मिळतो. यामुळे चेहऱ्यावरील तजेला वाढण्यास मदत होते.
चिया बिया शरीरात पाण्याचे संतुलन राखण्यास मदत करतात. या बियांमध्ये फायबर, प्रथिने आणि ओमेगा-३ मुबलक प्रमाणात असतात. त्यामुळे त्वचा अधिक हायड्रेटेड राहते आणि तिची चमक टिकून राहते.
सूर्यफूल बियांमध्ये व्हिटॅमिन ई आणि शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट्स असतात. हे घटक त्वचेला प्रदूषण आणि फ्री रॅडिकल्सच्या नुकसानापासून वाचवतात. त्वचेचे अकाली वृद्धत्व कमी करण्यासही त्यांची मदत होते.
भोपळ्याच्या बियांमध्ये झिंक, मॅग्नेशियम आणि आवश्यक पोषक घटक असतात. झिंक कोलेजन निर्मितीला मदत करते, ज्यामुळे त्वचा अधिक टवटवीत आणि लवचिक राहते. मुरुम आणि त्वचेच्या इतर समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही या बिया फायदेशीर मानल्या जातात.
तीळामध्ये कॅल्शियम, लोह, हेल्दी फॅट्स आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात. हे घटक त्वचेला आवश्यक पोषण पुरवतात आणि तिची चमक वाढवण्यास मदत करतात. नियमित सेवनामुळे त्वचेची लवचिकता टिकून राहते.
सुंदर त्वचेसाठी केवळ ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवलंबून राहणे पुरेसे नसते. अळशी, चिया, सूर्यफूल, भोपळा आणि तीळ यांसारख्या पौष्टिक बियांचा आहारात समावेश केल्यास त्वचेला आतून पोषण मिळते. संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि नियमित व्यायामासोबत या बियांचे सेवन केल्यास त्वचा अधिक निरोगी, तजेलदार आणि नैसर्गिकरीत्या चमकदार दिसू शकते. त्यामुळे जर तुम्हालाही नैसर्गिक ग्लो हवा असेल, तर आजपासूनच या सुपरफूड बियांना आपल्या आहाराचा भाग बनवा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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