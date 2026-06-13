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Sleeping Tips: रात्री झोप येत नाही? फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, मिळेल गाढ अन् शांत झोप

Updated On: Jun 13, 2026 | 08:25 PM IST
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सारांश

Sleeping Tips for insomnia: ताण, मोबाईलचा अति वापर आणि अनियमित दिनचर्येमुळे अनिद्रेची समस्या वाढताना दिसते. काही सोपे घरगुती उपाय आणि जीवनशैलीतील बदल स्वीकारल्यास झोपेची गुणवत्ता सुधारून गाढ आणि शांत झोप मिळवता येऊ शकते.

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विस्तार
  • रात्री झोप येत नाही?
  • फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स
  • मिळेल गाढ अन् शांत झोप
आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत अनिद्रा आणि झोपेशी संबधित समस्या वाढत आहेत. कामाचा ताण, सतत मोबाईल आणि लॅपटॉपचा वापर, अनियमित दिनचर्या तसेच मानसिक तणाव यामुळे अनेकांना रात्री वेळेवर झोप लागत नाही. काही जण तासन्‌तास अंथरुणावर पडून राहतात, तरीही डोळ्यांना झोप येत नाही. झोपेची कमतरता केवळ थकवा निर्माण करत नाही, तर त्याचा परिणाम शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावरही होऊ शकतो. त्यामुळे झोपेच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. काही सोपे घरगुती उपाय आणि जीवनशैलीतील बदल यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

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कोमट दूध प्या

झोपण्यापूर्वी एक ग्लास कोमट दूध पिणे फायदेशीर ठरू शकते. दुधामध्ये ट्रिप्टोफॅन नावाचे अमिनो अॅसिड असते, जे शरीरात रिलॅक्सेशन वाढवण्यास मदत करते. त्यामुळे झोप लवकर लागण्याची शक्यता वाढते.

मोबाईल आणि स्क्रीनपासून अंतर ठेवा

झोपण्यापूर्वी मोबाईल, टॅबलेट किंवा टीव्हीचा वापर टाळावा. स्क्रीनमधून निघणारा निळा प्रकाश मेलाटोनिन हार्मोनच्या निर्मितीवर परिणाम करतो. हा हार्मोन झोप नियंत्रित करण्यासाठी महत्त्वाचा असतो.

ध्यान आणि श्वसनाचे व्यायाम करा

तणाव आणि चिंता कमी करण्यासाठी ध्यान, प्राणायाम किंवा खोल श्वसनाचे व्यायाम उपयुक्त ठरू शकतात. यामुळे मन शांत होते आणि शरीर झोपेसाठी तयार होते.

झोपेची वेळ निश्चित ठेवा

दररोज एकाच वेळी झोपणे आणि उठणे ही सवय शरीराचे जैविक घड्याळ व्यवस्थित ठेवण्यास मदत करते. अनियमित झोपेच्या वेळेमुळे निद्रानाशाची समस्या वाढू शकते.

कॅफिन आणि जड अन्न टाळा

संध्याकाळनंतर चहा, कॉफी किंवा कॅफिनयुक्त पेयांचे सेवन कमी करावे. तसेच झोपण्यापूर्वी जड आणि मसालेदार पदार्थ खाणे टाळल्यास पचन व्यवस्थित राहते आणि झोपेचा व्यत्यय कमी होतो.

शांत वातावरण तयार करा

बेडरूम स्वच्छ, शांत आणि आरामदायी ठेवणे आवश्यक आहे. मंद प्रकाश, योग्य तापमान आणि कमी आवाज यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते.

आरोग्यदायी झोपेसाठी सवयी बदला

झोप ही शरीराच्या रिकव्हरीसाठी आणि मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे झोपेच्या समस्येकडे दुर्लक्ष न करता योग्य सवयी अंगीकारणे गरजेचे आहे. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तणाव नियंत्रण आणि वरील घरगुती उपाय यांचा अवलंब केल्यास रात्री शांत, गाढ आणि समाधानकारक झोप मिळण्यास मदत होऊ शकते. जर झोपेची समस्या दीर्घकाळ कायम राहिली, तर तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक ठरते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Sleeping tips insomnia home remedies for better sleep quality and relaxation

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Published On: Jun 13, 2026 | 08:25 PM

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