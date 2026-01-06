वृद्धांसाठी करा सहलीचे नियोजन! सहलीला जाण्याआधी ‘या’ गोष्टींची घ्या योग्य काळजी, जाणून घ्या सविस्तर

पालक त्यांच्या आयुष्यातील बहुतेक काळ मुलीच्या संगोपनात घालवतात. मग, असा वेळ येतो जेव्हा त्यांनाही सहलीची ओढ लागते. जरी त्यांची स्वत ची मुले त्यांना सहलीवर घेऊन जाण्यास कचरत असतील, तरी त्यांच्या सुना जर त्यांच्यासाठी सहलीचे नियोजन करतील तर त्यांना खरोखरच त्याचा आनंद मिळेल याची खात्री बाळगा.बाहेर फिरायला गेल्यामुळे मानसिक तणाव कमी होण्यासोबतच शारीरिक आरोग्य सुधारते. निसर्गाच्या सानिध्यात कुटुंबासोबत वेळ घालवल्यामुळे मनाला खूप जास्त आनंद होतो. त्यामुळे महिन्यातून एकदा कुटुंबासोबतच कुठेना कुठे फिरण्यासाठी जावे. म्हणून, तुमच्या वृद्धांसाठी सहलीचे नियोजन करताना काही महत्तवाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा.(फोटो सौजन्य – istock)
खवळलेले पित्त होईल कायमचे शांत! अॅसिडिटी वाढल्यानंतर आठवड्यातून एकदा करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन, शरीराला मिळेल आराम
कोणत्याही ठिकाणी त्यांना काय पहायचे आहे ते प्राधान्य द्या. आगाऊ संपूर्ण योजना बनवा. वृद्धांना अचानक ते अंमलात आणण्यास भाग पाडू नका. तसेच सवलतींवर लक्ष ठेवा, कारण अनेक ठिकाणी वृद्धांसाठी लक्षणीय सवलती दिल्या जातात. हॉटेल बुकिंगपासून ते ट्रेन आणि फ्लाइट बुकिंगपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर सवलतींचा फायदा घ्या.
कोणत्याही परिस्थितीत तुम्ही ट्रेकिंगचा प्रयत्न करू नये किंवा त्यांना कमी ऑक्सिजन पातळी असलेल्या ठिकाणी घेऊन जाऊ नये. सहलीच्या काही दिवस आधी त्यांना शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तयार करा. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रवास विमा घ्या. कव्हरमध्ये ट्रिप रद्द करणे, आपत्कालीन वैद्यकीय मदत आणि सामान हरवणे कव्हर समाविष्ट असावे.
वृद्धांची शारीरिक क्षमता लक्षात ठेवून, नेहमी प्रथमोपचार सोबत ठेवा. औषधांव्यतिरिक्त, ऑक्सिजन मीटर आणि रक्तदाब मॉनिटर सोवत ठेवावा. जड सामान वाहून नेणे टाळा. त्यांचे आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे. तुमच्या सामानाची काळजी करू नका आणि त्यांची काळजी घ्या. म्हणून, फक्त आवश्यक वस्तूच पॅक करा.
घरातील वडिलधाऱ्यांचे मार्गदर्शन लहान मुलांसाठी महत्त्वाचे, संकटाच्या वेळेत होईल फायदा
कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी तुमच्या सहलीचे काळजीपूर्वक नियोजन करा. जर तुम्ही तुमच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुटीचे नियोजन करत असाल तर हवामान, ठिकाण आणि हवामानाची परिस्थिती तपासा. सहलीला जाण्याआधी सगळ्या गोष्टींची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे.