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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३०० दिवस करतात ‘या’ पांढऱ्या पदार्थाचे सेवन, जाणून घ्या खाण्याची योग्य वेळ आणि शरीराला होणारे फायदे

Updated On: Jun 18, 2026 | 05:30 AM IST
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सारांश

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कायमच हेल्दी आणि फिट राहण्यासाठी नियमित मखाणा खातात. यामध्ये असलेले पोषक घटक हाडे आणि शरीरातील सर्वच अवयव मजबूत करण्यास मदत करतात. चला तर जाणून घेऊया मखाणा खाण्याची योग्य पद्धत आणि वेळ.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३०० दिवस करतात 'या' पांढऱ्या पदार्थाचे सेवन, जाणून घ्या खाण्याची योग्य वेळ आणि शरीराला होणारे फायदे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३०० दिवस करतात 'या' पांढऱ्या पदार्थाचे सेवन, जाणून घ्या खाण्याची योग्य वेळ आणि शरीराला होणारे फायदे

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विस्तार

मखाणा खाण्याचे फायदे?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नियमित कोणता पदार्थ खातात?
मखणामध्ये कोणते घटक असतात?

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वयाच्या ७५ व्या वर्षी सुद्धा कायमच फिट आणि हेल्दी आहेत. त्यांचे नाव केवळ राजकारणापुरते मर्यादित नसून जीवनशैली आणि तंदुरुस्ती यासाठी सुद्धा जगभरात सगळीकडे त्यांच्या नावाची चर्चा आहे. वय वाढल्यानंतर प्रत्येकाला आरोग्यासंबंधित वेगवेगळ्या आजारांचा सामना करावा लागतो. पण नरेंद्र मोदींची जीवनशैली आणि फिटनेस पाहून सगळेच भारावले आहेत. दिवसभर वेगवेगळ्या सभा, परदेश दौरा आणि इतर कार्यक्रमांमध्ये व्यस्थ असून सुद्धा मोदी फिटनेसकडे खूप जास्त लक्ष देतात. पण तुम्हाला सुद्धा हा प्रश्न पडला असेल ना एवढ्या तणावपूर्ण आणि धकाधकीच्या जीवनशैली असून सुद्धा नरेंद मोदी एवढे फिट कसे? चला तर जाणून घेऊया त्यांच्या फिटनेस मागील रहस्य.(फोटो सौजन्य – istock)

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मखाणा म्हणजे काय?

भारतीय स्वयंपाक घरातील मागील अनेक वर्षांपासुन दवापरला जाणारा दैनंदिन आहारातील पदार्थ म्हणजे मखाणा. हा एक पारंपरिक पौष्टिक पदार्थ आहे. मागील काही दिवसांमध्ये मखाणाने जागतिक स्तरावर आपले नाव उंचावले आहे. हे एक सुपरफूड आहे. दैनंदिन आहारात मखाणाचा समावेश केला जातो. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या आहारात कायमच मखाणाचे सेवन करतात. लहानसा पांढऱ्या रंगाचा पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. अनेक लोक उपवासाच्या दिवशी साबुदाणे किंवा तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी मखाणा खातात.

मखाणा हा पूर्णपणे भारतीय पदार्थ असून जागतिक स्थरावर बिहारमध्ये याचे सगळ्यात जास्त उत्पादन घेतले जाते. तसेच नेपाळच्या काही भागांमध्ये आणि पूर्व भारतमध्ये काही प्रमाणात मखाणाची शेती केली जाते. मखाणा युरियाल फेरॉक्स, प्रिकली वॉटर लिली नावाच्या जलवनस्पतीच्या बियांपासून बनवला जातो. या बिया मोठ्या तलावांमध्ये असतात. तलावातून काढलेल्या बिया उन्हामुळे सुकवल्या जातात. त्यानंतर उच्च तापमानात भाजल्या जातात आणि त्यानंतर बियांमध्ये पांढऱ्या रंगाचे मखाणा फुटतात. हा पदार्थ पचायला अतिशय हलका असतो.

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मखाणाला सुपरफूड असे का म्हंटले जाते?

मखाणामध्ये कॅलरीज आणि फॅट्स अतिशय कमी असतात, ज्यामुळे वाढलेले वजन कमी होण्यास मदत होते. ज्या व्यक्तींना वजन कमी करायचे आहे, अशांनी आहारात मखाणाचा समावेश करावा. यामध्ये असलेली जटिल कर्बोदके आणि फायबर युक्त घटक पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करतात. मखाणामध्ये वनस्पतीजन्य पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर असतात. याशिवाय मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, लोह, फॉस्फरस इत्यादी अनेक घटक रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मदत करतात. तसेच मखाणामध्ये फ्लेव्होनॉइड्स आणि कॅम्पफेरॉल सारखे अँटीऑक्सिडंट्स असतात, ज्यामुळे शरीरात वाढलेली जळजळ कमी होण्यास मदत होते. मखाणा संध्याकाळच्या वेळी किंवा नाश्त्यात खावा. हलकी भूक लागल्यानंतर तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी मखाणाचे सेवन करावे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Frequently Asked Questions

  • Que: पांढऱ्या पदार्थांचे सेवन केल्याने शरीराला काय फायदे होतात?

    Ans: काही पांढरे पदार्थांमध्ये कॅल्शियम, प्रथिने, फायबर आणि इतर पोषक घटक असू शकतात, जे शरीराच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

  • Que: पांढरे पदार्थ खाण्याची योग्य वेळ कोणती?

    Ans: कोणता पदार्थ आहे यावर त्याची योग्य वेळ अवलंबून असते. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून योग्य प्रमाणात सेवन करणे महत्त्वाचे आहे.

  • Que: रोजच्या आहारात कोणते पांढरे पदार्थ समाविष्ट करता येतात?

    Ans: दूध, दही, लसूण, नारळ, तांदूळ यांसारख्या पदार्थांचा योग्य प्रमाणात आहारात समावेश केला जाऊ शकतो.

Web Title: Prime minister narendra modi consumes makhana for 300 days learn the right time to eat it and the benefits for the body

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Published On: Jun 18, 2026 | 05:30 AM

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