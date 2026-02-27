Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

27 Feb 2026 09:09 AM (IST)
मुंबई : पुण्याच्या ससून रुग्णालयातून गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी पळून गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांचे सेफ्टी ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. येत्या ६ महिन्यांत हे ऑडिट पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली. शासकीय रुग्णालयांत उपचारासाठी आणलेल्या आरोपींनी पळ काढल्याच्या घटना वाढल्याने हा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
27 Feb 2026 09:03 AM (IST)
वाघ हा जंगलातील सर्वात धोकादायक शिकारी मानला जातो. त्याच्या ताकदीमुळे संपूर्ण जंगल त्याला घाबरुन असतं. वाघाच्या शिकारीचे तर अनेक व्हिडिओज आपण सोशल मिडियावर व्हायरल होताना पाहिले आहेत पण अलिकडेच वाघाचा दयनीय अवस्थेतील एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात त्याची अवस्था फारच बिकट असल्याचे दिसून आले. पांढऱ्या रंगाचा हा वाघ व्हिडिओत कुपोषित असल्याचे दिसले. भलिमोठी शरीरकाष्ठि असलेला साहसी वाघ इतक्या वाईट अवस्थेत असल्याचे पाहून अनेकांचे हृदय हळहळले आणि नेटकऱ्यांनी व्हिडिओवर संताप व्यक्त करायला सुरुवात केली. हा व्हिडिओ पटणातील एका प्राणीसंग्रहातील असल्याचे सांगितले जात आहे. पाहा व्हिडीओ-
पाचगणी पोलीस ठाण्यात पोक्सोप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आरोपीच्या पलायनास जबाबदार असलेल्या पोलीस अंमलदाराचे निलंबन करण्यात आले आहे. कर्तव्यात कसूर केल्यावरून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात येत आहे.