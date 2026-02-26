Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Virosh Wedding : तरुणांची क्रश आता विजयची झाली! लग्नाचा थाट, चेहऱ्यावरचा आनंद, डोळ्यातले आनंदाश्रू…

तरुणांची क्रश असणारी रश्मीका आता कायमची विजयची झाली आहे. विजय आणि रश्मीकाने उदयपूर येथे थाटामाटात तेही दाक्षिणात्य संस्कृतीमध्ये लग्न सोहळा पार पाडला आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 07:09 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

अभिनेत्री रश्मीका मंदना आणि अभिनेता विजय देवरकोंडा यांची लग्नगाठ अखेर बांधली गेली आहे. साता जन्माच्या या गाठी बांधताना त्या दोघांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहण्यासारखा आहे. केलेलं प्रेम जेव्हा आयुष्यभराची साथ देण्यासाठी आपल्या शेजारी बसलेला असतो त्यावेळी असणारा आनंद काही औरच असतो आणि याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे रश्मीका आणि विजय ही दाक्षिणात्य जोडी! देशातील प्रत्येक चाहत्याची इच्छा होती की रश्मीका आणि विजयने एकत्र यावे आणि आज एका सुंदर शुभमुहूर्तावर ते दोघे खरंच एकत्र आले आहेत तेही साता जन्मासाठी!

मॅडनेसची धमाकेदार सुरुवात! ‘भूत बंगला’च्या पहिल्या गाण्याने पेटवली कॉमेडीची आग

दोघांनी राजस्थानमधील उदयपूर येथील एका हेरिटेज महालामध्ये हा सुंदर क्षण साजरा केला आहे. दाक्षिणात्य लग्न परंपरेनुसार दोघांनी लग्नगाठ बांधली आहे. या संपूर्ण सोहळ्यामध्ये काही कलाकार मंडळीही दिसून आली आहे. तसेच अनेक दिग्गजांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्या दोघांना आशीर्वाद दिले आहेत. 4 मार्च 2026 रोजी त्या दोघांचा रिसेप्शन सोहळा हैद्राबाद येथे पार पाडणार आहे. लग्नाच्या काही तासानंतरच विजयने त्याच्या सोशल मीडिया हॅण्डलवरून लग्नाच्या क्षणांची पोस्ट केली आहे आणि त्याखाली एक सुंदर कॅप्शन दिले आहे. कॅप्शनमध्ये लिहले आहे की, “एक दिवस मला तिची खूप आठवण आली… ही आठवण अशी होती की जर ती माझ्यासोबत असती तर माझा दिवस आणखीन सुंदर झाला असता. ती सोबत असती तर जेवताना एक वेगळीच उब मिळाली असती. ती सोबत असती तर व्यायाम कमी आणि मज्जा जास्त वाटली असती. मला तिची गरज होती… मी कुठेही असलो तरी घरासारखी शांतता देण्यासाठी. म्हणूनच तर मी माझ्या बेस्ट फ्रेंडलाच माझी पत्नी बनवलं. 26.02.2026”

Bonu Komali Suicide: Relationship की आणखी काही? युट्युबर कोमली काळाच्या पडद्याआड! घरात सापडला मृतदेह 

या संपूर्ण सोहळ्यात दोघांनी खूप उत्तम असा लुक केला होता. रश्मीकाने केसरी रंगाची साडी परिधान केली होती.

Web Title: The grandeur wedding of rashmika mandana and vijay deverkonda

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 06:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vijay Rashmika Wedding: VIROSH च्या हळदी समारंभाचे फोटो व्हायरल; रश्मिकाचे टोपण नाव देखील उघड
1

Vijay Rashmika Wedding: VIROSH च्या हळदी समारंभाचे फोटो व्हायरल; रश्मिकाचे टोपण नाव देखील उघड

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandannaच्या लग्नाचे PM मोदींना निमंत्रण, पंतप्रधानांनी या दोघांसाठी लिहिलं खास पत्र
2

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandannaच्या लग्नाचे PM मोदींना निमंत्रण, पंतप्रधानांनी या दोघांसाठी लिहिलं खास पत्र

Vijay- Rashmika करणार हटक्या पद्धतीत लग्न; पाहुण्यांसाठी खास जपानी खाद्यपदार्थांची मेजवानी, मोबाईलवरही केली बंदी
3

Vijay- Rashmika करणार हटक्या पद्धतीत लग्न; पाहुण्यांसाठी खास जपानी खाद्यपदार्थांची मेजवानी, मोबाईलवरही केली बंदी

रेवतीच्या लग्नाची खिल्ली उडवतोस का? पोस्टवरील कमेंट पाहून भडकला आदिश वैद्य, म्हणाला, “असा मूर्खासारखा…”
4

रेवतीच्या लग्नाची खिल्ली उडवतोस का? पोस्टवरील कमेंट पाहून भडकला आदिश वैद्य, म्हणाला, “असा मूर्खासारखा…”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ई-स्कूटर खरेदी करण्याची हीच संधी! Suzuki E Access वर मिळतेय हजारो रुपयांची सूट

ई-स्कूटर खरेदी करण्याची हीच संधी! Suzuki E Access वर मिळतेय हजारो रुपयांची सूट

Feb 26, 2026 | 07:08 PM
Bank Of England: लंडनच्या जमिनीखाली ‘शहरातील शहर’; जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या साठ्याचा खुलासा

Bank Of England: लंडनच्या जमिनीखाली ‘शहरातील शहर’; जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या साठ्याचा खुलासा

Feb 26, 2026 | 07:00 PM
Virosh Wedding : तरुणांची क्रश आता विजयची झाली! लग्नाचा थाट, चेहऱ्यावरचा आनंद, डोळ्यातले आनंदाश्रू…

Virosh Wedding : तरुणांची क्रश आता विजयची झाली! लग्नाचा थाट, चेहऱ्यावरचा आनंद, डोळ्यातले आनंदाश्रू…

Feb 26, 2026 | 06:56 PM
Chat GPT च्या नावानं चांगभलं; जागतिक पातळीवर अव्वल स्थान मिळवलं, भारतात याची क्रेझ किती ?

Chat GPT च्या नावानं चांगभलं; जागतिक पातळीवर अव्वल स्थान मिळवलं, भारतात याची क्रेझ किती ?

Feb 26, 2026 | 06:54 PM
SA vs WI: दक्षिण आफ्रिकेचा वेस्ट इंडिजवर दणदणीत विजय! ९ गडी राखून मिळवली एकतर्फी मात; आता भारताचा मार्ग…

SA vs WI: दक्षिण आफ्रिकेचा वेस्ट इंडिजवर दणदणीत विजय! ९ गडी राखून मिळवली एकतर्फी मात; आता भारताचा मार्ग…

Feb 26, 2026 | 06:40 PM
IND vs ZIM Live: आज नाही तर कधीच नाही! ‘सूर्या’ला तळपावेच लागणार; ‘या’ टीमचा बॉलिंगचा निर्णय

IND vs ZIM Live: आज नाही तर कधीच नाही! ‘सूर्या’ला तळपावेच लागणार; ‘या’ टीमचा बॉलिंगचा निर्णय

Feb 26, 2026 | 06:40 PM
Milk Price Hike : 1 मार्चपासून दुधाचे नवे दर लागू, मुंबईत 7,00,000 लिटर दुग्धजन्य दूध या दराने विकले जाणार

Milk Price Hike : 1 मार्चपासून दुधाचे नवे दर लागू, मुंबईत 7,00,000 लिटर दुग्धजन्य दूध या दराने विकले जाणार

Feb 26, 2026 | 06:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM